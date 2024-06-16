Как сам Боб отреагировал на свой провал во встрече финала Кубка Стэнли?

«Тревожный звонок». Верит ли «Флорида» в Бобровского после провала в матче финала НХЛ?

Сергей Бобровский досрочно завершил четвёртую встречу финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. За 25 минут голкипер «Флориды» совершил лишь 11 сейвов, пропустив сразу пять шайб. «Пантерз» логично потерпели поражение – разгромное, со счётом 1:8.

Что о неудачной игре Бобровского сказали одноклубники, соперники и главный тренер «пантер», заменивший вратаря?

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман порадовался за то, что «нефтяникам» наконец удалось пробить Боба. Но «Ойлерз» не переоценивают эту победу – счёт в серии всего 1-3.

«Все мы люди. Нам нужно было продолжать работать и создавать моменты, и в конце концов это вылилось в голы. Очевидно, сегодня у нас были хорошие моменты, и мы смогли обыграть Бобровского. Но это лишь одна победа, мы должны сделать это снова. Мы сохраняем веру и текущий менталитет. Но было приятно одержать разгромную победу и показать, что мы можем это сделать, заставив соперника немного усомниться в своих силах», — сказал Хайман.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис объяснил решение заменить Бобровского на Энтони Столарза, который дебютировал в этом плей-офф.

«С него было достаточно. Если вы думаете, что готовитесь к камбэку, то вратарь редко имеет для вас значение. Основные события происходят на другом конце льда. Боб играл катастрофически много. Я решил заменить его после пятой шайбы, с него было достаточно. Таково было решение.

Люди, здесь не так уж много хорошего. Но Боб немного отдохнул. Я приму это», — сказал Морис.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Нападающий «Флориды» Эван Родригес поддержал Сергея, напомнив об уровне российского вратаря.

«Это профессионал экстра-класса. Я уверен, что он будет в полном порядке в пятом матче. Даже не сомневаюсь в этом», — цитирует Родригеса пресс-служба клуба.

Лидер «Пантерз» Мэттью Ткачук также выразил поддержку Бобровскому, отметив, что вины голкипера ни в поражении, ни в пропущенных голах нет.

«Мы пропустили восемь голов, и ни один из них не был по вине наших вратарей. Боб был великолепен весь год, на протяжении всего плей-офф. Это был скорее тревожный звонок для нападающих и защитников, а не для него. Здесь нет вины Боба. Я думаю, что он совершил несколько нереальных сейвов. Мы знаем, что он вернётся ещё сильнее, чем когда-либо.

До сегодняшнего вечера мы не проигрывали ни одной встречи в финале, так что в конце концов мы просто возвращаемся к работе. Когда мы побеждаем, мы учимся и просто переходим к следующему матчу. Если мы проигрываем, то делаем то же самое.

Мы сейчас находимся в невероятном положении. Мы приехали сюда и забрали одну победу. Мы едем домой с возможностью выиграть Кубок Стэнли на глазах у наших невероятных фанатов, которые так рады нас видеть, и мы так рады играть перед ними», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Сам Бобровский, кажется, не особо расстроился своей замене.

Вратарь, уже сидя на скамейке запасных, подарил юному болельщику шайбу. А после широко улыбался, смотря на куб арены.

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Судя по всему, на Бобровском несильно сказались замена и все пропущенные голы. И следующий матч Сергей наверняка начнёт в старте. Да и товарищи продолжают в него верить. Интересно, помогут ли они Бобу в пятом матче?