Коннор Макдэвид провёл настолько выдающийся матч в финале, что на него уже примеряют титул MVP.

В НХЛ пал рекорд Малкина, в «Эдмонтоне» сравнили «Флориду» с идиотами. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 июня 2024 года.

Макдэвид побил рекорд XXI века, ранее принадлежавший Малкину

«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли со счётом 8:1, а Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка и побил рекорд XXI века по результативности в рамках одного плей-офф НХЛ.

Ранее рекорд принадлежал Евгению Малкину, который в победном для «Питтсбурга» сезоне-2008/2009 набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах в плей-офф и завоевал, помимо Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи». На счету Макдэвида на данный момент – 38 (6+32) очков в 22 матчах этого плей-офф.

Нападающий «Эдмонтона» сравнил игроков «Флориды» с идиотами

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун оценил недисциплинированное поведение хоккеистов «Флориды» и заявил, что капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид является самым крутым игроком в лиге. В середине второго периода четвёртого матча финала Кубка Стэнли форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук нанёс Макдэвиду несколько апперкотов, а затем Сэм Беннетт пару раз ударил Коннора по лицу.

«Они хотят чувствовать себя большой, плохой и жёсткой командой. Но мы такие же крутые, как и они. То, что они получают удаления за недисциплинированное поведение и ведут себя идиотами после свистка, это не делает их крутыми. Под номером 97 в нашей команде играет самый крутой парень в лиге, его каждый вечер пытаются ударить и преследуют весь матч. Вот это круто. Мы просто смотрим на них и смеёмся так же, как он», — цитирует Брауна пресс-служба клуба.

По итогам массовой стычки по две минуты за грубость получили Ткачук и Беннетт, а «Эдмонтон» позднее реализовал численное преимущество в двух игроков.

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Инсайдер НХЛ: Макдэвид может выиграть «Конн Смайт Трофи» даже при поражении в финале

Инсайдер НХЛ Грег Вышински рассказал, при каком условии капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может получить награду лучшему игроку плей-офф даже в случае поражения в финале Кубка Стэнли. Текущий счёт в серии – 3-1 в пользу «Флориды».

«Я обсудил это с некоторыми людьми здесь, в Эдмонтоне, что Коннор Макдэвид может выиграть «Конн Смайт», даже если уступит в финале Кубка Стэнли. Это может случиться, если финальная серия выйдет за пределы пятой игры (и, вероятно, ему придётся дойти до седьмой игры)», — написал Вышински в своей соцсети.

Последним полевым, получившим награду лучшему игроку плей-офф, но не выигравшим Кубок Стэнли, был Реджи Лич в 1976 году. В четвёртом матче серии (8:1) Макдэвид забил гол, отдал три передачи и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (31) по ассистам за один розыгрыш в истории плей-офф НХЛ, который был установлен легендарным канадцем в 1988 году.

Набоков и ещё двое россиян попали в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ — 2024

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис опубликовал рейтинг лучших возрастных проспектов предстоящего драфта — 2024. В него вошли два российских голкипера — Илья Набоков и Павел Мойсевич, а также нападающий Илья Иванцов.

Целиком топ-10 выглядит так:

1. Ессе Пулккинен, 19 лет, защитник, Финляндия.

2. Илья Набоков, 21 год, вратарь, Россия.

3. Энтони Романи, 18 лет, правый нападающий, Канада.

4. Нейт Мисски, 19 лет, защитник, Канада.

5. Остин Бёрневик, 19 лет, правый нападающий, США.

6. Павел Мойсевич, 19 лет, вратарь, Россия.

7. Лукаш Матеча, 19 лет, вратарь, Чехия.

8. Ондржей Бехер, 20 лет, центральный нападающий, Чехия.

9. Таннер Эдамс, 18 лет, правый нападающий, США.

10. Илья Иванцов, 21 год, центральный нападающий, Россия.