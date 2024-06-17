«Торонто» лишится суперзвезды, «Ванкувер» обменяет россиянина? Трансферные слухи НХЛ

«Эдмонтон» оттянул начало хоккейного межсезонья ещё минимум на пару дней: впрочем, для всех, кроме двух играющих в финале команд оно уже началось. Команды могут производить обмены прямо сейчас, но пока этой возможностью не пользуются — если не считать «Тампу», которая вернула Райана Макдону из «Нэшвилла». Однако этим летом команды может сменить немало заметных игроков, и мы собрали последние и самые обсуждаемые слухи в НХЛ.

Покинет ли Митч Марнер «Торонто»?

Очередной проваленный плей-офф, шпильки прямо на скамье от Нюландера и тонны ненависти от фанатов — Марнер, как и «Торонто» в целом, весной опять разочаровал. К удивлению многих, менеджмент своих мест не лишился. Кажется, дуэт Брэндан Шэнахан — Брэд Треливинг хочет сохранить кресла и в следующем сезоне, потому что начал искать варианты разбить «большую четвёрку». Конечно, самым очевидным вариантом на обмен пока является Марнер — у него остаётся лишь год контракта, а позади ужасная история игр в плей-офф.

И здесь показания инсайдеров разнятся. Франк Серавалли из Daily Faceoff оставляет лишь 5% на то, что Марнер в следующем году будет носить форму с кленовым листом. «Они должны пойти на перемены, выбирать уже не получится. Я не верю, что они оставят тот же самый костяк на девятый подряд сезон», — говорил журналист в конце мая. Правда, сейчас его коллега Крис Джонстон говорит, что 100-процентной уверенности в этом у клуба уже нет. В конце концов, у Митча есть запрет на обмен — и клуб будет просить снять этот пункт контракта только в том случае, если получит выгодное предложение.

А будет ли оно выгодным? «Торонто» нужно усиление здесь и сейчас — а претендовать на Митча будут, скорее всего, клубы типа «Чикаго» и «Баффало», у которых есть место под потолком, но из активов в основном только пики и проспекты. Может, мы увидим трёхсторонний обмен?

«Коламбус» готов обменять Лайне

64 шайбы и 138 очков за 178 матчей — далеко не самый плохой результат, как ни крути. Однако за время игры в «Коламбусе» человек, который относительно недавно делал пента-трики и получал сравнения с Овечкиным, утратил статус действующей звезды НХЛ. На это повлияли и травмы, и непонятная ситуация с зависимостью Лайне от компьютерных игр, и общая слабость «мундиров», и тренерские изыски с переводом чистого снайпера в центр.

Патрик Лайне Фото: AP/TASS

Теперь у «Коламбуса» новый менеджер — и Дон Уодделл получил состав, который просто ломится от игроков и активов всех мастей и видов. Кого-то всё равно придётся менять, и с большой вероятностью выбор падёт на человека, который в прошлом сезоне провёл лишь 18 игр, так и не обретя «химию» с Джонни Годро. Поэтому сейчас в обмене заинтересованы, как сообщают журналисты, и клуб, и сам хоккеист. Проблема только в контракте — $ 8,7 млн в год для игрока с такой историей болезни не выглядят разумными прямо сейчас.

Среди претендентов называется «Юта» — новорождённой команде нужны чистые снайперы и громкие имена для привлечения внимания. Журналисты The Hockey News предлагают интересный вариант — «Вашингтон»! «Столичные» всё равно проводят что-то типа мягкой перестройки, и им нужны ещё не старые игроки, которых можно было бы заново раскрыть. Цена на Лайне в нынешних условиях очень высокой не будет, и место под потолком у команды есть.

«Ванкувер» будет искать варианты для Михеева

«Кэнакс» вели 3-2 во втором раунде, но потом проиграли два матча «Эдмонтону». Впрочем, после всей болтанки последних лет это всё равно лучше, чем кто-либо мог представить. Правда, уже в следующем сезоне настанет время платить: в силу вступит повышенный контракт Элиаса Петтерссона, новые соглашения надо будет выписывать половине обороны и многим полезным ролевикам, раскрывшимся при Рике Токкете. «Ванкуверу» надо расчищать место под потолком.

Увы, Михеев со своим контрактом прямо сейчас смотрится здесь чемоданом без ручки. С учётом регулярки и плей-офф форвард провёл 61 (!) матч подряд без заброшенных шайб, в 11 играх Кубка Стэнли Михеев не набрал очков вообще и закончил плей-офф с худшей полезностью в команде. Тренеры ценят русского форварда за его скоростные качества и правильную игру в обороне, но $ 4,75 млн Илье выписывали ещё и за то, чтобы он набирал очки.

Теперь американские инсайдеры сообщают, что «Ванкувер» начал искать варианты обмена форварда сразу после того, как плей-офф для них закончился. Проблема только в том, что после такого сезона другие команды просят «подсластить» обмен ещё одним активом, а «Ванкувер» считает, что спад Михеева был временным и связан с травмой «крестов». Пока журналисты не называют ни одно реального претендента на приобретение Ильи.

Куда отправится герой чемпионата мира?

«Золотой» гол в Праге забил Давид Пастрняк — но для него этот турнир был реинкарнацией ковальчуковского Квебека-2008 с посредственной игрой до финала. Лучшим игроком «народны тим» выглядел Мартин Нечас, который тоже присоединился к сборной после вылета во втором раунде. Форвард «Каролины» буквально летал по площадке, создавал голевые моменты и набрал четыре очка в полуфинале против Швеции. Возможно, дополнительной мотивацией для Мартина стала не только домашняя площадка, но и просьба об обмене.

Мартин Нечас с кубком чемпионов мира Фото: RvS.Media/Getty Images

Нечаса в «Каролине» окончательно переделали в правого крайнего, но место в первом звене зацементировано за Андреем Свечниковым, а во второе прорвался более молодой Сет Джарвис. 25-летний чех сам захотел обмена, так как хочет больше игрового времени — как сообщают инсайдеры, в «Каролину» с запросами обратились чуть ли не все команды лиги. Реальных претендентов, впрочем, якобы всего пять-шесть — в их числе и «Бостон» Пастрняка, фанаты которого после «золотого» ЧМ массово требовали в соцсетях прикупить ещё и Нечаса. Пока, впрочем, никто, по слухам, не может подобраться к той цене, которую ломят «ураганы».

Чей контракт выкупят?

Спустя 48 часов после вручения Кубка Стэнли генеральные менеджеры получают возможность избавиться от контрактов, которые они же (или их неудачливые предшественники) и выписали. Пока журналисты выделяют в этом контексте форварда «Лос-Анджелеса» Пьер-Люка Дюбуа: пока ему не исполнилось 26, выкуп будет выгодным. Но сложно представить, что с игроком распрощаются спустя всего год после того, как потратили на него четыре важных актива — менеджеру «Кингз» будет проще высечь себя прилюдно.

Поэтому пока самым вероятным кандидатом на выкуп выглядит вратарь «Ойлерз» Джек Кэмпбелл, который провалил первый сезон в команде, а почти весь второй провёл в АХЛ, получая за это $ 5 млн в год. С учётом того, что скоро команде предстоит выписать гигантские чеки лидерам, «Эдмонтону» надо экономить каждый доллар. Не стоит забывать и про игроков, которые немаленькую часть сезона просто не играли — это касается формально принадлежащего «Филадельфии» Райана Джохансена или защитника «Детройта» Джастина Холла.

Возможно, будет выкуплен контракт легенды «Сан-Хосе» Марк-Эдуара Власика — но не ради экономии денег, а для того, чтобы предоставить большему количеству молодых игроков шанс проявить себя в основе перестраивающейся команды. Кроме того, калифорнийская команда уже продала почти всех лидеров славной команды 2010-х.