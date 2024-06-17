Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Последние трансферные слухи НХЛ, кто из звёзд НХЛ может сменить команду

«Торонто» лишится суперзвезды, «Ванкувер» обменяет россиянина? Трансферные слухи НХЛ
Родион Власов
Последние трансферные слухи НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Чуть ли не все команды хотят приобрести героя последнего ЧМ, а «финский Овечкин» хочет сменить обстановку.

«Эдмонтон» оттянул начало хоккейного межсезонья ещё минимум на пару дней: впрочем, для всех, кроме двух играющих в финале команд оно уже началось. Команды могут производить обмены прямо сейчас, но пока этой возможностью не пользуются — если не считать «Тампу», которая вернула Райана Макдону из «Нэшвилла». Однако этим летом команды может сменить немало заметных игроков, и мы собрали последние и самые обсуждаемые слухи в НХЛ.

Покинет ли Митч Марнер «Торонто»?

Очередной проваленный плей-офф, шпильки прямо на скамье от Нюландера и тонны ненависти от фанатов — Марнер, как и «Торонто» в целом, весной опять разочаровал. К удивлению многих, менеджмент своих мест не лишился. Кажется, дуэт Брэндан Шэнахан — Брэд Треливинг хочет сохранить кресла и в следующем сезоне, потому что начал искать варианты разбить «большую четвёрку». Конечно, самым очевидным вариантом на обмен пока является Марнер — у него остаётся лишь год контракта, а позади ужасная история игр в плей-офф.

И здесь показания инсайдеров разнятся. Франк Серавалли из Daily Faceoff оставляет лишь 5% на то, что Марнер в следующем году будет носить форму с кленовым листом. «Они должны пойти на перемены, выбирать уже не получится. Я не верю, что они оставят тот же самый костяк на девятый подряд сезон», — говорил журналист в конце мая. Правда, сейчас его коллега Крис Джонстон говорит, что 100-процентной уверенности в этом у клуба уже нет. В конце концов, у Митча есть запрет на обмен — и клуб будет просить снять этот пункт контракта только в том случае, если получит выгодное предложение.

Главная перемена «Торонто» в межсезонье — смена тренера:
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?

А будет ли оно выгодным? «Торонто» нужно усиление здесь и сейчас — а претендовать на Митча будут, скорее всего, клубы типа «Чикаго» и «Баффало», у которых есть место под потолком, но из активов в основном только пики и проспекты. Может, мы увидим трёхсторонний обмен?

«Коламбус» готов обменять Лайне

64 шайбы и 138 очков за 178 матчей — далеко не самый плохой результат, как ни крути. Однако за время игры в «Коламбусе» человек, который относительно недавно делал пента-трики и получал сравнения с Овечкиным, утратил статус действующей звезды НХЛ. На это повлияли и травмы, и непонятная ситуация с зависимостью Лайне от компьютерных игр, и общая слабость «мундиров», и тренерские изыски с переводом чистого снайпера в центр.

Патрик Лайне

Патрик Лайне

Фото: AP/TASS

Теперь у «Коламбуса» новый менеджер — и Дон Уодделл получил состав, который просто ломится от игроков и активов всех мастей и видов. Кого-то всё равно придётся менять, и с большой вероятностью выбор падёт на человека, который в прошлом сезоне провёл лишь 18 игр, так и не обретя «химию» с Джонни Годро. Поэтому сейчас в обмене заинтересованы, как сообщают журналисты, и клуб, и сам хоккеист. Проблема только в контракте — $ 8,7 млн в год для игрока с такой историей болезни не выглядят разумными прямо сейчас.

Среди претендентов называется «Юта» — новорождённой команде нужны чистые снайперы и громкие имена для привлечения внимания. Журналисты The Hockey News предлагают интересный вариант — «Вашингтон»! «Столичные» всё равно проводят что-то типа мягкой перестройки, и им нужны ещё не старые игроки, которых можно было бы заново раскрыть. Цена на Лайне в нынешних условиях очень высокой не будет, и место под потолком у команды есть.

«Ванкувер» будет искать варианты для Михеева

«Кэнакс» вели 3-2 во втором раунде, но потом проиграли два матча «Эдмонтону». Впрочем, после всей болтанки последних лет это всё равно лучше, чем кто-либо мог представить. Правда, уже в следующем сезоне настанет время платить: в силу вступит повышенный контракт Элиаса Петтерссона, новые соглашения надо будет выписывать половине обороны и многим полезным ролевикам, раскрывшимся при Рике Токкете. «Ванкуверу» надо расчищать место под потолком.

Увы, Михеев со своим контрактом прямо сейчас смотрится здесь чемоданом без ручки. С учётом регулярки и плей-офф форвард провёл 61 (!) матч подряд без заброшенных шайб, в 11 играх Кубка Стэнли Михеев не набрал очков вообще и закончил плей-офф с худшей полезностью в команде. Тренеры ценят русского форварда за его скоростные качества и правильную игру в обороне, но $ 4,75 млн Илье выписывали ещё и за то, чтобы он набирал очки.

Михеев попал в список главных разочарований плей-офф:
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ

Теперь американские инсайдеры сообщают, что «Ванкувер» начал искать варианты обмена форварда сразу после того, как плей-офф для них закончился. Проблема только в том, что после такого сезона другие команды просят «подсластить» обмен ещё одним активом, а «Ванкувер» считает, что спад Михеева был временным и связан с травмой «крестов». Пока журналисты не называют ни одно реального претендента на приобретение Ильи.

Куда отправится герой чемпионата мира?

«Золотой» гол в Праге забил Давид Пастрняк — но для него этот турнир был реинкарнацией ковальчуковского Квебека-2008 с посредственной игрой до финала. Лучшим игроком «народны тим» выглядел Мартин Нечас, который тоже присоединился к сборной после вылета во втором раунде. Форвард «Каролины» буквально летал по площадке, создавал голевые моменты и набрал четыре очка в полуфинале против Швеции. Возможно, дополнительной мотивацией для Мартина стала не только домашняя площадка, но и просьба об обмене.

Мартин Нечас с кубком чемпионов мира

Мартин Нечас с кубком чемпионов мира

Фото: RvS.Media/Getty Images

Нечаса в «Каролине» окончательно переделали в правого крайнего, но место в первом звене зацементировано за Андреем Свечниковым, а во второе прорвался более молодой Сет Джарвис. 25-летний чех сам захотел обмена, так как хочет больше игрового времени — как сообщают инсайдеры, в «Каролину» с запросами обратились чуть ли не все команды лиги. Реальных претендентов, впрочем, якобы всего пять-шесть — в их числе и «Бостон» Пастрняка, фанаты которого после «золотого» ЧМ массово требовали в соцсетях прикупить ещё и Нечаса. Пока, впрочем, никто, по слухам, не может подобраться к той цене, которую ломят «ураганы».

Чей контракт выкупят?

Спустя 48 часов после вручения Кубка Стэнли генеральные менеджеры получают возможность избавиться от контрактов, которые они же (или их неудачливые предшественники) и выписали. Пока журналисты выделяют в этом контексте форварда «Лос-Анджелеса» Пьер-Люка Дюбуа: пока ему не исполнилось 26, выкуп будет выгодным. Но сложно представить, что с игроком распрощаются спустя всего год после того, как потратили на него четыре важных актива — менеджеру «Кингз» будет проще высечь себя прилюдно.

Поэтому пока самым вероятным кандидатом на выкуп выглядит вратарь «Ойлерз» Джек Кэмпбелл, который провалил первый сезон в команде, а почти весь второй провёл в АХЛ, получая за это $ 5 млн в год. С учётом того, что скоро команде предстоит выписать гигантские чеки лидерам, «Эдмонтону» надо экономить каждый доллар. Не стоит забывать и про игроков, которые немаленькую часть сезона просто не играли — это касается формально принадлежащего «Филадельфии» Райана Джохансена или защитника «Детройта» Джастина Холла.

Возможно, будет выкуплен контракт легенды «Сан-Хосе» Марк-Эдуара Власика — но не ради экономии денег, а для того, чтобы предоставить большему количеству молодых игроков шанс проявить себя в основе перестраивающейся команды. Кроме того, калифорнийская команда уже продала почти всех лидеров славной команды 2010-х.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android