«По уровню подготовки он сравним с Бобровским». История теневого героя нынешней «Флориды»

На фоне продолжающегося финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон» смог продлить серию, одержав разгромную победу у себя на площадке, не утихают разговоры о том, кто получит «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. До последнего матча среди претендентов называли Сергея Бобровского и Александра Баркова, но после четвёртого матча, в котором зажёг Коннор Макдэвид и побил рекорд XXI века по результативности в плей-офф, который установил Евгений Малкин в 2009 году, зашла речь о том, что канадец может получить приз даже при поражении «Ойлерз».

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Но в этом финале есть герой, о котором так много не говорят, но своей игрой он поражает многих: тренеров, игроков, экспертов. Шведский защитник Густав Форслинг – главный столп в обороне «Флориды», который не лишён и атакующих навыков, что он уже прекрасно демонстрировал в этом плей-офф. В том числе на его счету победная шайба в серии с «Бостоном», выведшая команду в финал конференции, а также одна из ключевых в пятом матче с «Рейнджерс», которая позволила одержать победу в самом важном матче серии. Форслинг, помимо этого, является лучшим игроком плей-офф по показателю полезности – «+13». Где-то в Альберте вздрогнул парень по имени Дарнелл. ESPN перед началом серии ставил Густава на пятое место в рейтинге претендентов на «Конн Смайт». Выше, чем Бушара, Хаймана и Ткачука.

Но свершения шведа приходятся не только на плей-офф: Густав стал самым полезным игроком и в регулярном чемпионате, заработав «+56» за 79 матчей. И это не случай мимолётного и резкого взлёта: все четыре сезона, которые Форслинг провёл во «Флориде», он заканчивал с положительным показателем полезности. Если взять тот же отрезок по всей НХЛ, то более успешным в этом показателе является только защитник «Колорадо» Девон Тэйвз.

Когда Форслинг был ещё совсем юн, он не рассматривался скаутами НХЛ в качестве большого таланта и был выбран во второй сотне на драфте в 2014 году – под общим 126-м номером «Ванкувером». Однако уже через полгода на молодёжном чемпионате мира Густав набрал восемь очков и стал лучшим бомбардиром-защитником на турнире, войдя в его символическую сборную. Менеджмент «Кэнакс» потёр руки, обрадовавшись, что получилось так низко выбрать хорошего защитника, но распорядились им своеобразно, обменяв шведа в «Чикаго» на Адама Кленденинга в момент, когда его стоимость повысилась.

Момент гегемонии «Блэкхоукс» Форслинг не застал ввиду возраста, а дебютировал за команду в сезоне-2016/2017. В том чемпионате он курсировал между НХЛ и АХЛ, проведя примерно поровну матчей за основу и фарм. В следующем сезоне защитник уже больше играл в НХЛ, пробил 10-очковый рубеж, но выйти на уровень топ-4 всё ещё не получалось. А итоге возиться с Форслингом не стали, обменяв его в «Каролину», которая, к слову, проблем в обороне в то время не испытывала, имея на руках полный комплект защитников.

Сам Густав положительно воспринял обмен, сказав: «Я много работаю в тренажёрном зале и на льду, это мне действительно помогает. Я знаю, что если у меня будет шанс с Каролиной, я буду готов». Но шанса в основном составе «Харрикейнз» Форслинг не получил, проведя весь сезон в фарм-клубе. А уже в следующем сезоне он подписал двусторонний контракт на один год, но история с «Каролиной» закончилась очень быстро, так как клуб выставил его на драфт отказов с целью отправить игрока в АХЛ. Однако доехать до туда ему не удалось – «Флорида» подсуетилась и забрала его себе.

Густав Форслинг Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Позиция «Пантерз» была понятна – нужно было укреплять оборону, то была не та надёжная «Флорида», которую теперь знают все. Большую роль в переходе сыграл тогдашний тренер, Джоэль Кенневилль, который прекрасно знал потенциал шведа. Именно он и ещё несколько человек в структуре хотели заполучить Форслинга. «Все они делали всё, чтобы заполучить этого парня», — сказал генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито.

Уже в первом сезоне ставка сыграла: швед побил личный рекорд результативности, закончил сезон с хорошим показателем полезности, а также добавил глубины в обороне. Но, помимо основных показателей, можно обратиться к более углублённой статистике, которая показывает, что «пантеры» создают больше голевых моментов и чаще забивают в момент, когда Форслинг находится на льду. Он агрессивно играет против нападающих соперников, не давая им выходить на удобные позиции, а также делает всё, чтобы минимизировать угрозу у своих ворот и доставлять шайбу туда, откуда пропустить почти невозможно – в чужую зону.

«Он просто не допускает ошибок, он находится на площадке больше, чем кто-либо, когда мы забиваем. И это не стоит ему чрезмерных физических усилий», — сказал как-то Пол Морис об одном из своих любимчиков во «Флориде».

«Пантерз» на данный момент являют собой одну из самых сильных команд в физическом плане, и лучшим среди лучших является именно Форслинг. Это подтверждал и главный тренер команды, и партнёры по команде. Кайл Окпосо говорил репортёрам: «Вы бы видели, как этот парень разгуливает без рубашки». А Аарон Экблад добавлял: «Своим телом он похож на мифического греческого бога».

Блестящая физическая готовность позволяет рассчитывать на Густава в самые решающие моменты матча. В момент, когда ноги и руки не так свежи, а место обдумывания решений заменяют инстинкты. Тот же Кайл Окпосо говорил: «Мне нравится выходить с ним на лёд, потому что он просто потрясающе играет. Ты возвращаешься в свою зону в панике, потому что соперник вот-вот создаст голевой момент, и в следующее мгновение он останавливает атаку. Он никогда не поставит вас в неловкое положение. Он просто феноменален».

Но такая физическая готовность не может появиться из ниоткуда. Огромную важность здесь имеют стремление и здоровая доля фанатизма, с которыми ты подходишь к тренировкам. Пол Морис, немного восторгаясь, однажды сказал: «Он поздно раскрылся, но это было не из-за отсутствия трудовой этики. Он наш самый элитный спортсмен. Наш самый приспособленный человек. Мощный, выносливый, огромный танк. Тяжёлый и быстрый».

Не скупится на комплименты в адрес Форслинга и Аарон Экблад: «Его карьера быстро пошла вверх. Я сравниваю его с Сергеем Бобровским в том смысле, насколько его подготовка играет ключевую роль. Будь то просмотр видео или работа над собой в целом».

Густав Форслинг и Сергей Бобровский Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

Вообще, Форслинг являет собой идеальный пример того, как трудолюбие, работа и вера могут поднять тебя на невероятную высоту. В Густава не поверили в «Ванкувере» до момента переезда в Северную Америку, поставили крест в «Чикаго», не дали ни одного матча в основе «Каролины». Но швед не оставил мечту, не уехал домой и теперь находится в одном шаге от Кубка Стэнли и является одним из лучших защитников в мире, если брать чисто оборонительный профиль, а его фамилия мелькает рядом с такими глыбами, как Макдэвид, Драйзайтль, Бобровский и Барков. На самом деле, это один из немногих случаев, когда разговоры о теневом герое выходят на такие высоты. Тут надо сильно впечатлить общественность.

По ходу регулярного чемпионата Форслинг получил новый восьмилетний контракт на сумму $ 5,75 млн. При условии повышения потолка в следующем сезоне такое подписание сейчас выглядит большой победой. Билл Зито проделал отличную работу.