Мы живём в эпоху лучшего хоккеиста в истории. Макдэвид превзошёл Гретцки уже в 27 лет

«Горжусь, что живу с вами в одну эпоху», — нередко именно этой фразой мой коллега выражает своё ироничное отношение к моим успехам. Так что она уже достаточно давно ассоциируется с таким ироничным подтекстом.

Но, оказывается, её можно говорить и серьёзно. И нам на самом деле стоит гордиться, что мы живём в одну эпоху с Коннором Макдэвидом.

Канадца часто критиковали, над ним смеялись, в него не верили. Он лишь на девятый год в НХЛ вышел в свой первый финал Кубка Стэнли.

«Что это за великий игрок, если не может взять кубок? Да что значат его личные награды за регулярный чемпионат?» — нередко приходилось слышать и такое. Причём как в России, так и в Северной Америке.

Даже в текущем плей-офф Коннор подвергался критике, когда «Эдмонтон» проигрывал. В финальной серии он лишь в первом матче не набрал очков, но насмешки в его адрес всё равно продолжались.

И вот в четвёртой встрече Макдэвид ещё раз показал, почему именно он лучший в мире. Канадец набрал 1+3 и оставил «Ойлерз» в борьбе за Кубок Стэнли. Он стал первым хоккеистом за 37 лет, оформившим четыре очка в матче финала плей-офф НХЛ, где его команде грозило поражение в серии.

Кроме того, Коннор побил целую массу рекордов. Во-первых, он обошёл Евгения Малкина по количеству очков за один плей-офф. У канадца стало 38 (6+32), россиянин в 2009-м набрал 36. Результат Джино был лучшим в XXI веке.

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Во-вторых, Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству передач за один розыгрыш Кубка Стэнли. У МакДи стало 32 ассиста, что на один больше, чем у Великого. Это лучший результат в истории!

«Не думал, что когда-либо увижу падение этого рекорда», — написал один из известнейших журналистов в НХЛ Эллиотт Фридман.

В-третьих, Коннор довёл суммарное количество передач за сезон до 132. Он не просто обновил рекорд XXI века — он ещё и разбил доминацию всё того же Гретцки. Ранее Великому принадлежали восемь подряд лучших результатов по ассистам в рамках одного сезона. Теперь же Макдэвид вышел на восьмое место, превзойдя показатель Уэйна в сезоне-1988/1989 (131). И капитан «Эдмонтона» имеет все шансы подняться ещё выше.

Рекорд, установленный Уэйном в сезоне-1985/1986, составляет 174 передачи, следом идут другие его достижения — 165 в сезоне-1984/1985, 151 в сезоне-1982/1983, 150 в сезоне-1986/1987. До этих показателей Коннор не сможет дотянуться уж точно, но вот 140 в сезонах-1983/1984 и 1987/1988, а также 133 в сезоне-1990/1991 звучат как вполне достижимые вершины, особенно если серия с «Флоридой» затянется до семи встреч.

В-четвёртых, Макдэвид побил рекорд по количеству очков в матчах одного плей-офф, которые следовали за поражением его команды. В активе канадца теперь 22 (4+18) балла в девяти таких встречах. Он превзошёл результат легендарного Дага Гилмора, в 1993 году набравшего 20 (4+16) очков в девяти матчах.

Наконец, Коннор вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству баллов за один розыгрыш Кубка Стэнли и всё ещё может побить рекорд по этому показателю. Лидером и здесь является Гретцки — у него 47 очков.

Вы можете спросить: а зачем нужно было перечислять какие-то достижения всего за один матч?

Всё просто. Важны даже не столько эти достижения, сколько то, что каждое из них отражает. Макдэвид уже бьёт рекорды самого Гретцки, которые, казалось бы, будут вечными. И приближается к следующим. При том что в эпоху Уэйна забивать было легче, руки клубов не были связаны потолком зарплат, да и «Эдмонтон» тогда являлся силой, которая и без Великого могла побеждать. Всего через два года после обмена Гретцки «нефтяники» взяли очередной Кубок Стэнли.

Убрать Макдэвида — и кто «Эдмонтон» без него? Сколько раз за последние девять лет «Ойлерз» вышли бы в плей-офф без Коннора? Может быть, лишь парочку. Но вряд ли больше. Не будем забывать, насколько это проблемная команда. Чего только стоят промахи руководства, которое выдало $ 9,25 млн в год одному из худших защитников плей-офф…

Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс Фото: AP/TASS

Канадец тащит «нефтяников» на себе. Он включается в ответственные моменты матчей, а после поражений играет ещё сильнее.

Да, может быть, МакДи не будет заряжать партнёров сильными словами — он в целом нечасто говорит что-то яркое. Зато всегда по делу. В его словах всегда видно, что для него на первом месте — команда.

Но Коннор всегда заводит одноклубников действиями на льду. Если не идёт у товарищей, он берёт всё в свои руки — именно поэтому у него такая статистика. Не благодаря голам в пустые ворота, не благодаря «подкормке» от партнёров, не благодаря вторым передачам. Он просто берёт шайбу и идёт добывать результат.

Кроме того, Макдэвид — игрок-волшебник. Его игра — это эстетическое наслаждение. Нет ни одного хоккеиста, способного на постоянной основе играть так же эстетично, красиво, легко и эффективно. Если ещё по какой-то причине не видели его выступления, обязательно подключайтесь на следующий матч финала Кубка Стэнли.

Да, у Коннора, в отличие от Гретцки или Александра Овечкина, нет Кубка Стэнли. Да и шансы завоевать его в этом году крайне малы. Но Макдэвид не сдаётся, не отступает и продолжает вести за собой любимую команду.

А теперь представьте, что было бы, если б канадец играл не за «Эдмонтон», а за более сильную команду…

В любом случае Макдэвиду не нужен Кубок Стэнли, чтобы стать великим. В 27 лет он уже великий хоккеист. И по статистике, и по влиянию на команду и на хоккей, и по красоте своей игры.

Нам стоит гордиться, что мы живём в одну эпоху с Коннором. Лучшим хоккеистом в истории.