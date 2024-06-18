Почему Гусев никак не подпишет контракт с «Динамо»? Главные трансферные слухи КХЛ

Продолжаем нашу традиционную еженедельную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему хватает с избытком. Есть и хоккеисты с действующими соглашениями, чья дальнейшая судьба до сих пор не решена, а некоторые уже нашли себе новое место работы.
Почему Гусев не подписывает контракт с «Динамо»?
Тема достаточно давняя. В руководстве московского «Динамо» давно уверяли, что ситуация с Гусевым решена, однако официально вопрос до сих пор не закрыт. Всё дело в том, что Никита ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ (1 июля), поэтому раньше середины июля вряд ли стоит ожидать от него какой-то конкретики. Но снова повторимся: вероятность того, что один из топовых российских форвардов останется на родине, очень велика. Тем более что Никита уже пробовал свои силы за океаном, но там, в отличие от России, он не был на ведущих ролях. Поэтому вряд ли стоит искать чего-то другое. Нужно брать то, что дают.
Как Вадим Шипачёв оказался в Минске
Как мы уже сообщали, сумма компенсации «Ак Барсу» от минчан за обмен оказалась чисто символической: 1000 рублей. Всё дело в том, что «барсам» нужно было разгрузить свою платёжную ведомость и скинуть дорогой контракт Шипачёва. При этом в столице Беларуси Вадим перезаключил соглашение на новых условиях: два года и порядка 45 млн рублей за сезон. Прежнее сумма в 75 млн рублей для «Динамо» неподъёмная, но хоккеист пошёл на уступки, так как хотел переехать в крупный город для удобства своей семьи. На том же Дальнем Востоке предлагали более солидные деньги, но эти варианты центрального нападающего по понятным причинам не устраивали.
«Ак Барс» продолжает переговоры с Галиевым
Сложная ситуация вокруг нападающего Станислава Галиева, у которого 30 апреля закончился контракт с «Ак Барсом». Изначально в клубе планировали расстаться с игроком, так как были сомнения в том, что получится уложиться в потолок зарплат, плюс пришёл новый тренерский штаб со своими требованиями. Однако теперь Станислав готов пойти на определённые уступки по деньгам, а слухов о том, что казанцы и хоккеист ударят по рукам, всё больше. По всей видимости, Галиев продолжит выступать в столице Татарстана. Это станет хорошим и правильным решением для обеих сторон.
Станислав Галиев в «Ак Барсе»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Войнову всё ещё ищут варианты с обменом
Если Вадим Шипачёв, у которого был действующий контракт с «Ак Барсом» на следующий сезон, решил все свои вопросы и наконец-то выбрался из неприятной ситуации, то защитник Вячеслав Войнов продолжает находиться в подвешенном состоянии. Зарплата у Славы такая же, как была у Шипачёва (75 млн рублей за сезон), что не устраивает руководство казанцев. Кроме того, Войнов не вписывается в схемы нового тренерского штаба. Правда, вопросы здесь менеджеры могут задавать только себе: ведь под соглашением поставлена в том числе их подпись. Сейчас совместными усилиями продолжаются поиски Войнову нового варианта трудоустройства по той же схеме, что и с Вадимом. На родине — в Челябинске — Войнова точно не будет.
Колячонка ждут в минском «Динамо»
Минское «Динамо» в нынешнем межсезонье знатно пошумело, подписав нескольких приличных легионеров, вернув Усова, выменяв Шипачёва. Однако останавливаться на достигнутом «зубры» не собираются. В столице Беларуси не прочь вернуть из-за океана своего воспитанника, защитника Владислава Колячонка. Нового контракта с «Ютой» (бывшая «Аризона») у игрока обороны нет, поэтому возвращение на родину и выступление в КХЛ станет логичным шагом. А вот с вратарём Алексеем Колосовым ситуация сложнее: вряд ли мы его увидим в минском «Динамо» в следующем сезоне.