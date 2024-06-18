Почему Гусев никак не подпишет контракт с «Динамо»? Главные трансферные слухи КХЛ

Продолжаем нашу традиционную еженедельную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему хватает с избытком. Есть и хоккеисты с действующими соглашениями, чья дальнейшая судьба до сих пор не решена, а некоторые уже нашли себе новое место работы.

Почему Гусев не подписывает контракт с «Динамо»?

Тема достаточно давняя. В руководстве московского «Динамо» давно уверяли, что ситуация с Гусевым решена, однако официально вопрос до сих пор не закрыт. Всё дело в том, что Никита ждёт открытия рынка свободных агентов в НХЛ (1 июля), поэтому раньше середины июля вряд ли стоит ожидать от него какой-то конкретики. Но снова повторимся: вероятность того, что один из топовых российских форвардов останется на родине, очень велика. Тем более что Никита уже пробовал свои силы за океаном, но там, в отличие от России, он не был на ведущих ролях. Поэтому вряд ли стоит искать чего-то другое. Нужно брать то, что дают.

Как Вадим Шипачёв оказался в Минске

Как мы уже сообщали, сумма компенсации «Ак Барсу» от минчан за обмен оказалась чисто символической: 1000 рублей. Всё дело в том, что «барсам» нужно было разгрузить свою платёжную ведомость и скинуть дорогой контракт Шипачёва. При этом в столице Беларуси Вадим перезаключил соглашение на новых условиях: два года и порядка 45 млн рублей за сезон. Прежнее сумма в 75 млн рублей для «Динамо» неподъёмная, но хоккеист пошёл на уступки, так как хотел переехать в крупный город для удобства своей семьи. На том же Дальнем Востоке предлагали более солидные деньги, но эти варианты центрального нападающего по понятным причинам не устраивали.

Первая реакция Вадима Шипачёва после обмена в минское «Динамо»: Вадим Шипачёв записал обращение к болельщикам минского «Динамо» после обмена из «Ак Барса»

«Ак Барс» продолжает переговоры с Галиевым

Сложная ситуация вокруг нападающего Станислава Галиева, у которого 30 апреля закончился контракт с «Ак Барсом». Изначально в клубе планировали расстаться с игроком, так как были сомнения в том, что получится уложиться в потолок зарплат, плюс пришёл новый тренерский штаб со своими требованиями. Однако теперь Станислав готов пойти на определённые уступки по деньгам, а слухов о том, что казанцы и хоккеист ударят по рукам, всё больше. По всей видимости, Галиев продолжит выступать в столице Татарстана. Это станет хорошим и правильным решением для обеих сторон.

Станислав Галиев в «Ак Барсе» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Войнову всё ещё ищут варианты с обменом

Если Вадим Шипачёв, у которого был действующий контракт с «Ак Барсом» на следующий сезон, решил все свои вопросы и наконец-то выбрался из неприятной ситуации, то защитник Вячеслав Войнов продолжает находиться в подвешенном состоянии. Зарплата у Славы такая же, как была у Шипачёва (75 млн рублей за сезон), что не устраивает руководство казанцев. Кроме того, Войнов не вписывается в схемы нового тренерского штаба. Правда, вопросы здесь менеджеры могут задавать только себе: ведь под соглашением поставлена в том числе их подпись. Сейчас совместными усилиями продолжаются поиски Войнову нового варианта трудоустройства по той же схеме, что и с Вадимом. На родине — в Челябинске — Войнова точно не будет.

Колячонка ждут в минском «Динамо»

Минское «Динамо» в нынешнем межсезонье знатно пошумело, подписав нескольких приличных легионеров, вернув Усова, выменяв Шипачёва. Однако останавливаться на достигнутом «зубры» не собираются. В столице Беларуси не прочь вернуть из-за океана своего воспитанника, защитника Владислава Колячонка. Нового контракта с «Ютой» (бывшая «Аризона») у игрока обороны нет, поэтому возвращение на родину и выступление в КХЛ станет логичным шагом. А вот с вратарём Алексеем Колосовым ситуация сложнее: вряд ли мы его увидим в минском «Динамо» в следующем сезоне.