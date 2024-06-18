82 года назад «Торонто» и «Детройт» устроили серию на века – с величайшим камбэком в истории, дракой с судьёй и слезами Конна Смайта.

В финале Кубка Стэнли уже побеждали с 0-3. Повторит ли «Эдмонтон» это чудо?

«Эдмонтон» смог вернуть финальную серию Кубка Стэнли с «Флоридой» в Санрайз. Впрочем, для «пантер» задача остаётся прежней – забрать всего лишь один матч. Счёт в серии по-прежнему в их пользу – 3-1.

За «Ойлерз» говорит только Коннор Макдэвид. Даже история против «нефтяников». Лишь раз за всё время существования НХЛ клуб отыгрывался в финале Кубка Стэнли со счёта 0-3. И было это аж 82 года назад!

Но именно эта история и даёт «Эдмонтону» надежду. Если у кого-то получилось, значит, это реально?

Да, более чем. И в далёком военном 1942 году «Торонто» совершил, пожалуй, главный камбэк в истории НХЛ. В преддверии пятого матча серии «Эдмонтон» — «Флорида» давайте вспомним, как «кленовые листья» претворили это чудо в жизнь.

Игроки «Торонто» финальной серии 1942 года Фото: nhl.com

«Непобедимый «Детройт»

За год до плей-офф-1942 в финале сошлись «Бостон» и «Детройт». Тогда «Брюинз» взяли серию всухую – 4-0, оставив «Ред Уингз» не у дел.

Годом позже «красные крылья» отомстили «мишками», уже в полуфинале выбив их из розыгрыша Кубка Стэнли. В решающей серии им попался «Торонто». Счёт открыли именно «Ред Уингз». Дон Гроссо уже на второй минуте разобрался с соперниками. На седьмой минуте «Торонто» отыгрался, в середине периода команды обменялись голами в течение 29 секунд. А во втором игровом отрезке Гроссо в третий раз вывел «Детройт» вперёд – и уже тут «Мэйпл Лифс» спастись не смогли.

Второй матч начался с двух подряд шайб «Ред Уингз». «Торонто» попытался отыграться, но на этот раз «крылышки» не подпустили соперника близко – 4:2 во встрече, 2-0 в серии и ещё один дубль Гроссо. «Детройт» взял 15-й из 18 матчей того плей-офф. А легендарный Джек Адамс, тренировавший гостей, после игры отметил полное доминирование своей команды: счёт должен был быть 7:3, а не 4:2.

«Торонто» сдаваться не собирался и третий матч серии начал с двух острых уколов: Лорн Карр с разницей в 30 секунд оформил дубль. Впрочем, в конце первого периода «Детройту» хватило всего 20 секунд, чтобы сравнять счёт. В следующих двух игровых отрезках «Ред Уингз» забили ещё трижды – и поставили «Мэйпл Лифс» на грань краха. «Крылья» выиграли 13-й домашний матч подряд.

«Третья победа «Детройта» подряд в серии до четырёх побед за трофей, символизирующий мировое хоккейное превосходство, была настолько убедительной, что даже в лагере Торонто стало почти несомненным, что серия не будет перенесена со льда Детройта, где «Уингз» не проиграли в 13 матчах подряд», — написало тогда издание Associated Press.

Казалось, «Детройт» уже ничто не способно остановить…

Великий матч и великая драка

К четвёртой встрече главный тренер «Торонто» Хэп Дэй решился на кардинальные перестановки. Наставник оставил в запасе лучшего бомбардира команды Горди Дриллона и ветерана Бакко Макдональда, заменив их откровенными, как это сейчас называют, ноунеймами Доном Метцем и Хэнком Голдэпом.

Не то чтобы это сильно помогло – после тишины в первом периоде к середине второго «Детройт» забил дважды и уже готовился праздновать. «Торонто» сравнял за полторы минуты. Но в третьем опять пришлось отыгрываться из-за гола Карла Лискомба. На 47-й Сил Эппс снова сравнял счёт. А на 53-й Ник Метц, старший брат Дона, забил гол, ставший победным, «размочивший» серию и вернувший её в Торонто.

Однако тот матч вошёл в историю не благодаря героическим действиям «кленовых листьев». Он запомнился судейством и великой дракой.

Джек Адамс Фото: michigansportshof.org

На последней минуте матча лайнсмен Сэмми Бэбкок зафиксировал офсайд у хозяев. Когда команды выстроились на точке, дабы произвести вбрасывание, фанат с трибун кинул в судью что-то вроде грелки с горячей водой. Нападающий «Ред Уингз» Эдди Уэрс поднял предмет и насмешливо протянул этот мешочек главному судье Мелу Харвуду – тот не оценил и удалил форварда за неспортивное поведение. Рефери отказался объяснять хоккеисту своё решение, лишь указав на штрафной бокс. Гроссо в знак протеста подъехал к Мелу и скинул к его ногам свои перчатки и клюшку. В итоге Уэрс получил штраф в $ 50, Гроссо — в $ 25.

Это взбесило главного тренера «Детройта» Джека Адамса, который бросился на лёд и понёсся с кулаками на Харвуда – мужчины устроили драку прямо на площадке. К ним присоединились игроки. В ярости были и болельщики «Ред Уингз». Они закидали лёд бумагой, арахисом и – неожиданно – женской обувью.

«Какое право имел Харвуд кричать на Гроссо и Уэрса, когда они спрашивали его о причине удалений? Какое право он имел приказать вбросить шайбу, когда капитан Сид Хоу потребовал объяснений по поводу удалений?» — сокрушался Адамс в интервью Free Press. Его слова мало что изменили – даже, наоборот, скорее навредили команде. Президент НХЛ Фрэнк Колдер отстранил Адамса на неопределённый срок, а Уэрс и Гроссо получили дополнительные штрафы по $ 100.

«Из всех паршивых судейских работ эта — худшая», — рявкнул Уэрс в раздевалке.

Харвуда в итоге выводила со льда полиция.

Тем не менее «красным крыльям» всё ещё оставалось выиграть лишь один матч, чтобы взять Кубок.

Судья пытается успокоить болельщиков Фото: Bettmann/Getty Images

Безумие пятого матча и суперкамбэк

Вернувшись в Торонто, «Мэйпл Лифс» уже в первом периоде обеспечили себе комфортное преимущество в два гола. На второй перерыв команды уходили при счёте 7:0 в пользу «листьев» — несокрушимый «Детройт» трещал по швам. Дон Метц, вызванный на четвёртый матч, в итоге оформил хет-трик, забив дебютные голы в том плей-офф и суммарно набрав пять очков. Эппс записал на свой счёт те же 5 (2+3) баллов. И даже три гола гостей несильно повлияли на исход встречи – 9:3 и возращение в Детройт.

Примечательно, что и 80 лет назад хоккеисты обращались к трэш-току.

Когда исход матча уже был решён, в третьем периоде молодой защитник-новичок «Мэйпл Лифс» Боб Голдэм подрался с Гроссо на льду, а затем продолжил борьбу уже в штрафбоксе. После этого Гроссо выступил с сильной речью, заявив, что Голдэм «ещё долго не сможет целовать свою девушку». В ответ новичок сказал, что его на самом-то деле ударили по щеке. И добавил: «Я не целуюсь в щёку».

А пока на льду хоккеисты выясняли отношения, очередная потасовка вспыхнула и среди болельщиков. Это задержало встречу на 15 минут.

Следующий матч ознаменовался чудом: ни одного удаления и хвалебные отзывы в адрес судьи Билла Чедвика! Он удостоился добрых слов даже от Адамса. Болельщики швырнули на лёд несколько кусков апельсиновой кожуры, арахис и даже щуку. Но это было уже мелочью.

Особенно если учесть, чем занимался «Детройт» в тот вечер.

После голевого молчания в первом периоде уже на 15-й секунде второго Дон Метц открыл счёт. В третьем игровом отрезке «Торонто» забил ещё дважды и довёл дело до уверенной сухой победы – 3:0. «Мэйпл Лифс» удалось перевернуть ход серии и сравнять счёт – 3-3. Оставался последний шаг – маленький шажочек.

Но его же не хватало и «Детройту».

Финал и уникальная история

На решающий седьмой матч финала пришла космическая толпа – 16 218 человек, что является самым большим числом канадских фанатов на одной встрече.

Шайб, однако, им пришлось прилично подождать. По негласной традиции команды вновь не забили в первом периоде – уже в третий раз за серию. Вторая 20-минутка преподнесла неприятные неожиданности хозяевам площадки – капитан «Детройта» Сид Хоу вывел «красные крылья» вперёд.

Но «Торонто» уже будто бы привык. Суини Шрайнер на 48-й минуте сравнял счёт. Через две минуты и одну секунду Пит Лангелль вывел «Мэйпл Лифс» вперёд. «Детройт» давил, давил, но на 57-й минуте Шрайнер оформил дубль и поставил точку в этой уникальной истории.

Красивый камбэк с 0-3 завершился победой «Торонто»! «Мэйпл Лифс» взяли первый Кубок Стэнли за 10 лет.

Сил Эппс с Кубком Стэнли Фото: City of Toronto Archives

«Поколения ещё не родившихся хоккеистов будут слышать снова и снова историю плей-офф 1942 года — самого захватывающего за 50-летнюю историю Кубка Стэнли», — написал журналист Detroit Free Press Джон Н. Сабо через два дня после победы «Торонто».

Бывший главный тренер и на тот момент владелец «кленовых листьев», настоящая легенда Конн Смайт потерял дар речи – утирая слезу с глаза, он смог выпалить только: «О, парни… Это огромное усилие».

«Мы прошли трудный путь. Я сомневался вплоть до того момента, пока не прозвучала финальная сирена», — сказал тренер «Торонто» Хэп Дэй. Для наставника, всего два года пребывавшего в этой должности, эта победа значила очень много. Он боролся за Кубок ещё 10 лет назад, будучи защитником «Торонто».

Однако главным во всём это празднике оказался тот самый Боб Голдэм. После встречи защитник, которому на тот момент ещё не исполнилось 20 лет, вытащил из кармана шпильку и куриную косточку, объяснив, что это его талисманы на удачу и он носил их с собой с момента победы в четвёртом матче.

***

Неизвестно, сможет ли «Эдмонтон» совершить то же чудо, что и «Торонто». Но 82 года назад у «кленовых листьев» получилось. И это вписало их имена в историю, навсегда закрепив их уникальный путь на страницах хоккейной летописи.

Сейчас у «Ойлерз» есть все шансы повторить этот путь и стать лишь второй командой в длиннейшей истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Вот только найдётся ли у «нефтяников» кто-то со шпилькой и куриной косточкой в кармане?