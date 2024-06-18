СКА отдал молодого топ-игрока, Разин резко высказался о звёздах КХЛ. Итоги дня в хоккее

«Каролина» назначила менеджера, который никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 июня 2024 года.

Разин вновь заявил, что лучший период карьеры Шипачёва и Радулова позади

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о нынешнем уровне нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

«Хочу сказать про Шипачёва и Радулова…Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях.

В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды! Для меня очень важно, чтобы ребята психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались», — написал Разин на своей странице в социальной сети.

Инсайдер НХЛ назвал претендентов на пост главного тренера «Коламбуса»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн назвал претендентов на пост главного тренера «Коламбуса». Ранее «Блю Джекетс» отправили в отставку Паскаля Венсана с должности главного тренера. Теперь клуб планирует пригласить на эту должность опытного специалиста.

В число вероятных кандидатов, которыми может интересоваться «Коламбус», входят Тодд Маклеллан, Джефф Блэшилл, Дин Эвасон и Джей Вудкрофт.

Венсан возглавляет «Блю Джекетс» с 2023 года, после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах. Этот опыт стал для специалиста дебютным в качестве главного тренера команды.

СКА обменял нападающего Дмитрия Бучельникова в «Витязь»

Хоккейный клуб «Витязь» совершил обмен со СКА, в результате которого состав подмосковной команды пополнил нападающий Дмитрий Бучельников. Как сообщает пресс-служба «Витязя», контракт с форвардом заключён сроком на два года. В СКА перешли права на 27-летнего шведского форварда Дмитрия Тимашова.

20-летний Бучельников с начала октября прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки.

Бучельников – серебряный призёр юниорского чемпионата мира – 2021, обладатель Кубка Харламова – 2022 в составе «СКА-1946», бронзовый призёр чемпионата России и обладатель Кубка Континента в составе СКА в сезоне-2022/2023. В феврале этого года он был признан КХЛ лучшим новичком месяца.

«Каролина» объявила имя нового генерального менеджера клуба

«Каролина» назначила Эрика Тулски на должность генерального менеджера. Тулски провёл четыре сезона в качестве помощника генерального менеджера, а 24 мая был назначен временным генеральным менеджером.

Тулски провёл 10 сезонов в «Харрикейнз», сначала присоединившись к организации в качестве консультанта в 2014 году, затем став хоккейным аналитиком в 2015 году. В 2017 году он был назначен менеджером по хоккейной аналитике, а в 2018 году его повысили до вице-президента по хоккейному менеджменту и стратегии.

С тех пор как Тулски был назначен помощником генерального менеджера в 2020 году, он участвовал во всех кадровых решениях игроков, курировал профессиональный скаутинг и отдел хоккейной информации команды, а также помогал в переговорах по контрактам игроков, соблюдении потолка зарплат и других вопросах, связанных с хоккеем.

Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Бучневичем

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг заявил, что переговоры по новому контракту между клубом и российским нападающим Павлом Бучневичем идут полным ходом.

«Переговоры продвигаются действительно хорошо. Сейчас мы не говорим об экономической составляющей, потому что в этом нет необходимости», — цитирует Армстронга Daily Faceoff.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

«Рейнджерс» выставили нападающего Баркли Гудроу на драфт отказов

«Рейнджерс» выставили нападающего Баркли Гудроу на драфт отказов, сообщает TSN. Его контракт действует ещё три года с кэпхитом $ 3,64 млн. Хотя у форварда есть пункт о запрете обмена с 15 командами, все клубы будут иметь шанс претендовать на него до среды в 14:00 по восточному времени. Первое окно выкупа в межсезонье откроется после завершения финала Кубка Стэнли.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой», Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету 8 (6+2) баллов в 16 играх розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате форвард забил четыре гола в 80 матчах, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гудроу забил 60 голов и набрал 169 очков в 572 матчах НХЛ.