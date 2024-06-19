Макдэвид – гений, Бобровский – уже не кудесник. «Эдмонтон» переворачивает финал НХЛ!

Четвёртый матч финала Кубка Стэнли ознаменовался разгромом «Флориды» со счётом 8:1, но многие не увидели в этом результате чего-то сверхъестественного. «Ойлерз» порадовали своих фанатов уверенной домашней победой, а «пантеры» явно сыграли не матч жизни, держа в уме потенциальное триумфальное завершение сезона на домашнем льду в пятой игре.

Но и в ней у «Флориды» всё сразу пошло не по плану. Первое же удаление в составе «Эдмонтона» обернулось голом… в ворота Сергея Бобровского. Брэндон Монтур выполнил отвратительную поперечную передачу, Коннор Браун перехватил шайбу, легко убежал от Александра Баркова (который как-то слишком рано сдался в погоне) и изящно переиграл Бобровского, чей блестящий шпагат оказался бесполезным. «Нефтяники» второй матч подряд начали с гола в меньшинстве!

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«Эдмонтон» перебрасывал «Флориду» в первом периоде, а Стюарт Скиннер подтаскивал на последнем рубеже – у «Ойлерз» всё шло довольно неплохо. А в начале второго периода так вообще сложилось идеально. На 22-й минуте гости отличились на излёте большинства. Коннор Макдэвид поучаствовал в голевой комбинации, Эван Бушар от души приложился по шайбе, а Зак Хайман вновь показал, что прямо сейчас он лучший в НХЛ по умению выбрать оптимальную позицию для «читерского» гола.

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Ещё через три минуты для «Флориды» всё стало совсем плохо. Макдэвид после скреста в чужой зоне оказался один с шайбой, и не беда для капитана «Ойлерз», что угол был островат – гениальный канадец заставил Бобровского забить в свои ворота ювелирным броском.

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Трибуны в Санрайзе приуныли, но всего на несколько минут. Мэттью Ткачук всё-таки вернул «Флориду» к жизни, зарядив в самую «девятку» после ошибки «Эдмонтона» при выходе из зоны.

Впрочем, ещё через пять минут Макдэвид вновь явил болельщикам «Флориды» чудо, которое они не просили. При игре в большинстве Коннор прогулочным шагом объехал всех соперников и выложил передачу под первый в этом плей-офф гол для Кори Перри.

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Тут бы «Эдмонтону» успокоить игру и сыграть по счёту против явно деморализованного беспомощностью перед Макдэвидом соперника, но вместо этого «Ойлерз» сыграли безалаберно уже в следующей смене, и через 14 секунд после гола Перри счёт стал 2:4. Это Эван Родригес «доел» шайбу с пятачка, опять вернув хозяев в игру.

До конца второго периода развить успех «пантеры» не смогли, зато в третьем отрезке достаточно быстро добились успеха. На 45-й минуте Ткачук удобно покатил шайбу под бросок Оливеру Экману-Ларссону, и швед могучим броском не оставил шансов Скиннеру. 3:4!

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«Эдмонтон» занервничал, запахло камбэком, однако грандиозного возвращения в игру от «Флориды» так и не случилось. «Ойлерз» — команда хоть и весёлая, но всё-таки уже показывавшая характер в этом плей-офф, когда дело доходит до удержания победного счёта. «Пантеры» заменили вратаря шестым полевым игроком за пару минут до сирены, но ничего сверхопасного не создали, а затем гости отправили ещё одну шайбу в пустые ворота. Финальной точке от Макдэвида предшествовало какое-то невероятное спасение от Ткачука, и даже жаль, что через секунду старания Мэттью пошли прахом.

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Ну а Макдэвид продолжает протаптывать дорожку к званию величайшего хоккеиста в истории. Сегодня он набрал 4 (2+2) очка, и теперь в его копилке в нынешнем плей-офф уже 42 (8+34) балла. Надо ли говорить о том, что ничего подобного никто в Кубке Стэнли не показывал со времён Гретцки и Лемье, то есть с прошлого века? Более того, Макдэвид уже превзошёл некоторые показатели легендарных хоккеистов и вышел на четвёртое место по очкам в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ.

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Ещё три очка – и Макдэвид станет вторым в истории, ну а шесть баллов позволят Коннору улететь в космос. И ведь в том, что он это сделает, не будет ничего нереального. Макдэвид уже вернул «Эдмонтон» в этот финал, и если теперь он вознамерился потащить «Ойлерз» прямо к Кубку Стэнли, то, кажется, без падения «вечного» рекорда не обойдётся.

Впрочем, что на это скажет «Флорида»?