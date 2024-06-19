«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на безумный финал Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли — 2024 будет как минимум шесть матчей! После третьей игры представить такой расклад было, прямо скажем, тяжело, однако «Эдмонтон» одержал две победы подряд и вернул решающую серию в Альберту. Пятая встреча получилась едва ли не самой захватывающей в этом противостоянии, и неудивительно, что представители североамериканских СМИ высказались после её завершения.

«Мы на полпути к историческому провалу»

Многие журналисты были довольно кратки:

«Абсолютно невероятная игра сегодня — с огромным отрывом лучшая в серии. Невероятное зрелище», — пишет Эллиотт Фридман.

«Вполне можно объявить пятницу выходным днём в Эдмонтоне», — предвкушает следующий матч Франк Серавалли.

«Шестой матч в пятницу вечером в Эдмонтоне. Готовьте свои беруши», — будто бы вторит ему Пьер Лебрюн.

«Что за безумный хоккейный матч. Боже мой», — восхищается Эрик Энгельс.

«Хоккей невероятен. Это было невероятно. Всё это», — так высказался Мурат Эйтс.

«Семя сомнения официально посажено», — Дэвид Олтер допускает дальнейший перелом в серии.

«Мы на полпути к историческому провалу/камбэку в Кубке Стэнли», — предрекает Майк Макинтайр.

«Подавайте шестой матч!»

Некоторые их коллеги были чуть более многословны:

«Эдмонтон» добрался до шестого матча, в то время как Леон Драйзайтль не забросил ни одной шайбы и сделал всего две голевые передачи за пять игр. В какой-то момент его должно прорвать, верно? Если бы я был на месте «Флориды», меня бы ужасала эта мысль», — Арпон Басу видит дальнейший потенциал у «нефтяников».

Материалы по теме Главный тренер «Эдмонтона» высказался об отсутствии голов Драйзайтля в финале плей-офф НХЛ

Крис Кренн видит в этой игре большую пользу для всего вида спорта: «Невероятный хоккейный матч. Читаю комментарии и ответы в разных социальных сетях и вижу большое количество людей, которые никогда не интересовались хоккеем, а теперь становятся большими его фанатами. Здорово видеть это. Подавайте шестой матч!»

«Как дела, Баффало?»

Многие справедливо отмечают роль Коннора Макдэвида, который во втором матче подряд набрал четыре очка, а также вспоминают его второй гол после суперсейва в исполнении Мэттью Ткачука: «Это был бы лучший сейв в истории, если бы «Флорида» сравняла счёт после него. Но Макдэвид сегодня был слишком хорош. Он заберёт «Конн Смайт» вне зависимости от победителя. Эта серия становится безумной», — делится впечатлениями Майк Харрингтон.

Неожиданно вспомнили даже про бедный «Баффало», который на драфте 2015 года выбирал сразу же после «Эдмонтона», забравшего Макдэвида: «Как дела, Баффало? Чёрт, как часто в эти дни этот город думает о драфт-лотерее 2015 года, когда шары подарили «Ойлерз» первый выбор в четвёртый раз за шесть лет — и ключи к парню по имени Коннор Макдэвид. «Сэйбрз» с тех пор так и не выходили в плей-офф», — решил уколоть «клинков» Даррен Хейнс.

«Бобровский не станет обладателем «Конн Смайта»

В отчёт о матче от Sportsnet закралось откровение про Сергея Бобровского: «Макдэвид забросил седьмую шайбу в плей-офф под Бобровским — внезапно оказавшимся человеком после 82 сейвов с 86 бросков за первые три игры — с острого угла, чтобы сделать счёт 3:1 через пять минут после начала второго периода».

На этот гол особое внимание обратил бывший арбитр НХЛ Тим Пил: «Возьму на себя смелость и скажу, что Бобровский не станет обладателем «Конн Смайта!»

«У «Флориды» есть два матча, чтобы добыть победу. Или же…»

Свой комментарий по игре дали и в The Athletic: «Хорошие новости для «Флориды» — она всё ещё ведёт в серии, хорошо играет на выезде и знает, как обыграть этих парней.

Плохие новости: если она проиграет эту серию после лидерства со счётом 3-0, это будет исторический провал без прецедентов в истории современного профессионального спорта. И это не приукрашивание. Проигрывать всегда больно, но некоторые поражения определяют игроков и франшизы, и такое будет одним из них.

Ей нужна одна победа, и у неё есть два матча, чтобы добыть её. Или же…»