Как такое возможно в 2024-м? Макдэвид гонится за «вечным» рекордом Гретцки

Финал Кубка Стэнли развивается по очень нетипичному сценарию: первые три матча забрала «Флорида», и многие ожидали триумфа уже в четвёртой игре. Коннор Макдэвид в это время проводил далеко не лучшую серию, хотя моментов создавал достаточно, особенно в первой игре. Но все усилия оказывались тщетны по нескольким причинам: в каких-то моментах подтаскивал Бобровский, а где-то точности не хватало хоккеистам «Ойлерз». За первые восемь периодов на счету Макдэвида была лишь одна передача.

Но в четвёртой игре всё начало переворачиваться. Да, первое слово на себя взяли низы «Эдмонтона», но когда во втором периоде «Флорида» откровенно выживала, особый вклад вложило топ-6 «нефтяников» во главе с Макдэвидом. Коннор набрал четыре очка, побил рекорд результативности в плей-офф в XXI веке Евгения Малкина, который держался 15 лет, и сделал всё, чтобы увезти серию в южный штат. А после финальной сирены очень сдержанно праздновал победу, будто проговаривая про себя: «Это ещё не всё».

После этого матча Макди получил изрядную порцию комплиментов, особенно выделялся комментарий Марка Мессье, шестикратного обладателя Кубка Стэнли: «Я считаю, что его набор навыков феноменален. Один из лучших за всю историю хоккея. Я бы сказал, что один из пяти лучших за все времена. Он способен контролировать шайбу, стянув на себя двух или даже трёх игроков соперника, а затем отдать пас открытому партнёру. Он бескорыстен. Он может забить 70 голов, если просто захочет, но лучшие хоккеисты играют правильно. Я думаю, это важнее. Он не только играет правильно, но и способен сделать окружающих лучше».

Казалось бы, перебить ту игру было невозможно, мы же всё-таки говорим о финале Кубка Стэнли, где уровень сопротивления максимален. Но на то он и игрок поколения: Макдэвид взял и сделал это. Началось пиршество рыжебородого таланта во втором периоде, когда «Эдмонтон» удвоил преимущество в счёте. Но то была обычная, ничем не примечательная передача, а вот через три минуты Коннор поставил Бобровского в настолько неловкое положение, что ахнула возле телеприёмников не одна тысяча наблюдателей. Этот гол позволил Макдэвиду пробить планку в 40 набранных очков, такого не удавалось никому в XXI веке. В истории лиги такое доминирование демонстрировали лишь два человека: Гретцки и Лемье.

Далее Макдэвид заставил одну из самых лучших оборон лиги стоять и наблюдать за величием, совершив роскошный сольный проход и отдав «конфетку» на дальнюю штангу, Корри Перри оставалось не промахнуться.

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О сдержанности в четвёртой игре было сказано выше, но в этой игре она была отправлена куда подальше: после гола в пустые ворота Коннор дал волю эмоциям. Имеет право.

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По итогам этого матча Макдэвид вновь набрал четыре очка, довёл лицевой баланс в плей-офф до безумных 42 баллов, поэтому самое время обсудить, какие рекорды побил капитан канадской команды, а до каких может дотянуться в самое ближайшее время. Даже до тех, которые казались «вечными».

Помимо того что был побит рекорд Малкина в четвёртом матче, именно тогда пало и достижение Уэйна Гретцки, который в 1988 году сделал 31 передачу в плей-офф. Но и сегодня без ассистентского рекорда не обошлось: Макдэвид второй в истории игрок по скорости набора 80 передач, на это ему понадобилось 72 матча. Выше только Уэйн Гретцки, который сделал это за 59 игр.

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За пять матчей финальной серии Макдэвид набрал 11 очков, что является рекордом среди действующих игроков, до этого никто не выбивал больше 10: ни Кросби, ни Малкин, ни Кейн, ни даже Кучеров.

Также Макди отметился уникальным достижением, став первым в истории хоккеистом, который выдал два трёхочковых периода в двух финальных играх подряд. Оба раза это был второй период. Двумя единственными игроками в истории лиги, помимо Макдэвида, которые также отметились двумя трёхочковыми периодами в решающей серии сезона, были Берни Джоффрион (6-й матч в 1955 году и 4-й матч в 1959-м) и Стэн Микита (5-й матч в 1961 году и 5-й матч в 1973-м).

Сегодня Коннор оставил позади два достижения Уэйна Гретцки по очкам, выйдя на единоличное четвёртое место в истории. А что по рекорду? Он принадлежит тому же Гретцки, который в 1985 году набрал 47 очков. То есть Макдэвиду необходимо набрать пять очков, чтобы повторить результат Уэйна. На самом деле это не так мало, но есть ли то, что сейчас не под силу Макдэвиду? Восемь очков за два матча, в которых вы можете закончить сезон ни с чем, являются самым ярким доказательством, после которого любые произнесённые и написанные слова будут излишни.

Мы как-то привыкли считать, что рекорды Гретцки, поставленные в период его доминирования в НХЛ, останутся навеки, особенно бомбардирских, потому что один снайперский продолжает штурмоваться сами знаете кем. Но самое главное, что так не считает Макдэвид, который включился в момент нахождения команды у пропасти. Да, вряд ли он сейчас всерьёз думает о рекорде, но именно то, что он сделал это потенциально возможным, помогает ему и команде переворачивать безнадёжную серию. Видеть такое в 2024 году если не чудо, то фантастика как минимум. «Вечный» рекорд может пасть в ближайшее время.