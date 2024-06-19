«Рейнджерс» выгоняют героя плей-офф, под угрозой был и капитан! Почему они так поступили?

В этом году «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь не смог добраться до решающей стадии розыгрыша Кубка Стэнли, второй раз за последние три года оступившись в финале Восточной конференции. В 2022 году американская команда в шестиматчевой серии уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), на сей раз под руководством уже другого главного тренера в схожей манере произошёл вылет от «Флориды Пантерз» (2-4).

Одной из ключевых персон в стане «синерубашечников» в этом плей-офф неожиданно стал 31-летний нападающий Баркли Гудроу. Канадский форвард никогда не относился к числу признанных снайперов. Его лучшие годы карьеры прошли в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), будучи топовым хоккеистом боттом-6. Их сочетание с Янни Гурдом и Блейком Коулманом в те годы было лучшей третьей тройкой во всей НХЛ. Именно аналогичного звена в последние сезоны так сильно не хватает «Тампе» для повторения её прошлых успехов.

После второго Кубка Стэнли теневых героев «молний» разобрали по другим клубам, выдав им огромные контракты. Гудроу подписался с «Рейнджерс» на шесть сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 3,641 млн. Этот контракт ещё тогда казался неадекватным по своему сроку действия. Вне всяких сомнений, Баркли внёс огромный вклад в успех «Тампы», но платить такие деньги, да ещё и на протяжении столь длительного срока игроку нижних звеньев? Было очевидно, что в какой-то момент времени к этому контракту появятся очень большие вопросы.

Вот только по злой иронии судьбы эти самые вопросы появились в тот самый момент, когда Баркли провёл свои лучшие два месяца на Бродвее. В плей-офф 31-летний форвард сенсационно раскрылся в новой роли, став четвёртым снайпером «синерубашечников», операдив в том числе Артемия Панарина. В 16 матчах Гудроу забросил шесть шайб, в том числе став автором победного гола в одной из встреч с «Флоридой». На счету Баркли также значились важные шайбы в меньшинстве, и вообще он выглядел тем игроком, к которому не могло быть никаких вопросов по игре в плей-офф.

Баркли Гудроу Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Но в руководстве «Рейнджерс», очевидно, посчитали, что столь классное выступление в розыгрыше Кубка Стэнли было не более чем удачной вспышкой. И не было никаких гарантий, что в 31 год Баркли сможет перенести такую игру хотя бы на следующий сезон. Не стоит забывать, что минувший регулярный чемпионат канадский нападающий провалил с треском. Мало того, что форвард-уроженец Торонто набрал лишь 12 очков в 80 матчах, так он ещё и завершил гладкую часть сезона с ужасным показателем полезности «-12». Это абсолютно ужасающие цифры для хоккеиста, игравшего за лучшую команду регулярного чемпионата. Его «-12» стали худшей полезностью в клубе наряду с Ником Бонино, от чьих услуг на Бродвее отказались ещё в середине регулярного чемпионата.

В двух своих предыдущих сезонах за «Рейнджерс» Баркли набирал 33 и 31 очко соответственно при полезности «+12» и «+3». В этом же году – 12 очков при «-12». Падение качества игры было слишком заметным, чтобы один удачный плей-офф мог скрасить эту картинку. Если в начале своего выступления на Бродвее Баркли ещё считался игроком третьей линии, а иногда даже выходил и в топ-6, то в последнем сезоне он прочно обосновался в качестве исключительно игрока четвёртого звена. В топ-9 Гудроу и близко не проходил, а платить свыше $ 3,5 млн хоккеисту такой роли – слишком накладно в условиях потолка зарплат. В результате накануне канадский форвард оказался выставлен на драфт отказов с целью выкупа контракта.

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В условиях всего вышеописанного это решение генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри не стало сенсацией. Инсайдеры ведущего североамериканского издания The Athletic прогнозировали подобный шаг, включая Гудроу в топ-5 претендентов среди игроков всей лиги на выкуп контракта. Что интересно, в этом же списке значилась ещё и фамилия капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. 30-летний защитник по-прежнему является незаменимой фигурой в раздевалке «синерубашечников», но контракт на $ 8 млн всё сильнее давит на платёжную ведомость американского клуба. Менеджеру «Рейнджерс» было необходимо выбирать, от кого из них отказаться, и этот выбор пал на Гудроу. Всё-таки выкупить контракт капитана – это слишком смело. Даже для «Рейнджерс», которые хорошо известны своими предыдущими далеко не самыми красивыми расставаниями с авторитетными игроками.

Но бизнес есть бизнес. Что получают «синерубашечники» от выкупа контракта Гудроу? У 31-летнего форварда оставалось три года соглашения на общую сумму в $ 10 млн. Тут важно понимать заметную разницу между кэпхитом (среднегодовым контрактом) и той суммой, которую в будущем «синерубашечники» ещё должны были выплатить игроку. Это разные цифры. В следующем сезоне зарплата Баркли составляла $ 5 млн, далее – $ 3,75 млн и $ 1,25 млн. На выходе получаем общую сумму в $ 10 млн. Плюс в последний сезон контракта Баркли должен был получить ещё $ 1,25 млн как подписной бонус.

Дальше математика работает следующим образом. 2/3 от суммы в $ 10 млн составляет штраф «Рейнджерс» за выкуп контракта, 1/3 – экономия. Штраф равномерным образом разбивается на шесть лет, так как хоккеист должен был отыграть за клуб ещё три года. В итоге на ближайшие шесть сезонов «Рейнджерс» получают мёртвый груз в платёжку размером в $ 1,11 млн, за исключением сезона-2026/2027, в котором «синерубашечники» недосчитаются $ 2,36 млн (штраф + подписной бонус).

Что получает американский клуб от решения выкупить ставший ненужным контракт? В первый сезон «Рейнджерс» высвобождают $ 3,89, во второй $ 2,64 млн, в третий – $ 0,139 млн, далее – штраф в $ 1,1 млн на протяжении трёх лёт. Исходя из представленных цифр, очевидно, что деньги «Рейнджерс» потребовались здесь и сейчас. На данный момент у клуба доступны $ 9,2 млн, которые в первую очередь необходимо потратить на сохранение двух ведущих защитников Райана Линдгрена и Брэйдена Шнайдера. Также жизненно необходим дешёвый центр в четвёртую тройку.

Годом спустя ситуация будет заметно сложнее – там истекают контракты у основного голкипера Игоря Шестёркина и наконец-то начавшего оправдывать выданные ему авансы первого номера драфта НХЛ канадского форварда Алекси Лафреньера. В следующем сезоне потолок зарплат в североамериканской лиге составит $ 88 млн, а через год должен будет вырасти до $ 92 млн. Но в условиях платёжки «Рейнджерс» каждый миллион в ближайшие несколько лет имеет большую цену. Если Линдгрен и Шнайдер суммарно должны обойтись клубу в районе $ 7-9 млн, то соглашения с Лафреньером и Шестёркиным в общей сложности выведут из ведомости американского клуба $ 13-15 млн. И это ещё в лучшем для руководства «синерубашечников» случае.

Поэтому в «Рейнджерс» вынуждены уже сейчас идти на такой шаг, чтобы думать о самом ближайшем будущем. Вряд ли кто удивится, если контракты с Лафреньером и Шестёркиным в клубе постараются продлить ещё в это межсезонье. Особенно актуально это будет в случае с россиянином, который после истечения контракта может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Заканчивая разговор о Гудроу, нужно заметить, что в теории «синерубашечники» могут обойтись даже без штрафа в платёжку. Это произойдёт в том случае, если один из аутсайдеров НХЛ (тот, кто может не беспокоиться о своей платёжной ведомости) решит заняться благотворительностью и пойдёт навстречу «Рейнджерс», забрав контракт игрока с драфта отказов.

В Северной Америке ходят слухи, что такого шага Друри ждёт от «Сан-Хосе Шаркс», за который в своё время уже играл канадский хоккеист. За подобный ход «акулы» могут получить от «синерубашечников» дополнительную компенсацию в виде каких-нибудь драфт-пиков. Но всё-таки этот вариант выглядит довольно сомнительным. Тем же «Шаркс» куда проще дождаться, когда Гудроу пройдёт драфт отказов, а потом подписать с ним контракт на выгодных для себя условиях. Но надежда на Бродвее умирает последней. В любом случае им было необходимо совершать этот шаг.