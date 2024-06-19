ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Будущее Нью-Йорк Рейнджерс, почему выкупают контракт Гудроу, как сохранить Лафреньера и Шестёркина, анализ платёжки

«Рейнджерс» выгоняют героя плей-офф, под угрозой был и капитан! Почему они так поступили?
Сергей Емельянов
Будущее «Нью-Йорк Рейнджерс»: мнение
Аудио-версия:
Комментарии
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Баркли Гудроу забил больше Артемия Панарина, но после вылета от «Флориды» канадцу указали на выход.

В этом году «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь не смог добраться до решающей стадии розыгрыша Кубка Стэнли, второй раз за последние три года оступившись в финале Восточной конференции. В 2022 году американская команда в шестиматчевой серии уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), на сей раз под руководством уже другого главного тренера в схожей манере произошёл вылет от «Флориды Пантерз» (2-4).

Одной из ключевых персон в стане «синерубашечников» в этом плей-офф неожиданно стал 31-летний нападающий Баркли Гудроу. Канадский форвард никогда не относился к числу признанных снайперов. Его лучшие годы карьеры прошли в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), будучи топовым хоккеистом боттом-6. Их сочетание с Янни Гурдом и Блейком Коулманом в те годы было лучшей третьей тройкой во всей НХЛ. Именно аналогичного звена в последние сезоны так сильно не хватает «Тампе» для повторения её прошлых успехов.

Материалы по теме
Звено Гурда – ключевое для «Тампы» в финале Кубка Стэнли. Дело не только в победных голах
Звено Гурда – ключевое для «Тампы» в финале Кубка Стэнли. Дело не только в победных голах

После второго Кубка Стэнли теневых героев «молний» разобрали по другим клубам, выдав им огромные контракты. Гудроу подписался с «Рейнджерс» на шесть сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 3,641 млн. Этот контракт ещё тогда казался неадекватным по своему сроку действия. Вне всяких сомнений, Баркли внёс огромный вклад в успех «Тампы», но платить такие деньги, да ещё и на протяжении столь длительного срока игроку нижних звеньев? Было очевидно, что в какой-то момент времени к этому контракту появятся очень большие вопросы.

Вот только по злой иронии судьбы эти самые вопросы появились в тот самый момент, когда Баркли провёл свои лучшие два месяца на Бродвее. В плей-офф 31-летний форвард сенсационно раскрылся в новой роли, став четвёртым снайпером «синерубашечников», операдив в том числе Артемия Панарина. В 16 матчах Гудроу забросил шесть шайб, в том числе став автором победного гола в одной из встреч с «Флоридой». На счету Баркли также значились важные шайбы в меньшинстве, и вообще он выглядел тем игроком, к которому не могло быть никаких вопросов по игре в плей-офф.

Баркли Гудроу

Баркли Гудроу

Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Но в руководстве «Рейнджерс», очевидно, посчитали, что столь классное выступление в розыгрыше Кубка Стэнли было не более чем удачной вспышкой. И не было никаких гарантий, что в 31 год Баркли сможет перенести такую игру хотя бы на следующий сезон. Не стоит забывать, что минувший регулярный чемпионат канадский нападающий провалил с треском. Мало того, что форвард-уроженец Торонто набрал лишь 12 очков в 80 матчах, так он ещё и завершил гладкую часть сезона с ужасным показателем полезности «-12». Это абсолютно ужасающие цифры для хоккеиста, игравшего за лучшую команду регулярного чемпионата. Его «-12» стали худшей полезностью в клубе наряду с Ником Бонино, от чьих услуг на Бродвее отказались ещё в середине регулярного чемпионата.

В двух своих предыдущих сезонах за «Рейнджерс» Баркли набирал 33 и 31 очко соответственно при полезности «+12» и «+3». В этом же году – 12 очков при «-12». Падение качества игры было слишком заметным, чтобы один удачный плей-офф мог скрасить эту картинку. Если в начале своего выступления на Бродвее Баркли ещё считался игроком третьей линии, а иногда даже выходил и в топ-6, то в последнем сезоне он прочно обосновался в качестве исключительно игрока четвёртого звена. В топ-9 Гудроу и близко не проходил, а платить свыше $ 3,5 млн хоккеисту такой роли – слишком накладно в условиях потолка зарплат. В результате накануне канадский форвард оказался выставлен на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Материалы по теме
«Рейнджерс» выставили нападающего Баркли Гудроу на драфт отказов

В условиях всего вышеописанного это решение генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри не стало сенсацией. Инсайдеры ведущего североамериканского издания The Athletic прогнозировали подобный шаг, включая Гудроу в топ-5 претендентов среди игроков всей лиги на выкуп контракта. Что интересно, в этом же списке значилась ещё и фамилия капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. 30-летний защитник по-прежнему является незаменимой фигурой в раздевалке «синерубашечников», но контракт на $ 8 млн всё сильнее давит на платёжную ведомость американского клуба. Менеджеру «Рейнджерс» было необходимо выбирать, от кого из них отказаться, и этот выбор пал на Гудроу. Всё-таки выкупить контракт капитана – это слишком смело. Даже для «Рейнджерс», которые хорошо известны своими предыдущими далеко не самыми красивыми расставаниями с авторитетными игроками.

Но бизнес есть бизнес. Что получают «синерубашечники» от выкупа контракта Гудроу? У 31-летнего форварда оставалось три года соглашения на общую сумму в $ 10 млн. Тут важно понимать заметную разницу между кэпхитом (среднегодовым контрактом) и той суммой, которую в будущем «синерубашечники» ещё должны были выплатить игроку. Это разные цифры. В следующем сезоне зарплата Баркли составляла $ 5 млн, далее – $ 3,75 млн и $ 1,25 млн. На выходе получаем общую сумму в $ 10 млн. Плюс в последний сезон контракта Баркли должен был получить ещё $ 1,25 млн как подписной бонус.

Дальше математика работает следующим образом. 2/3 от суммы в $ 10 млн составляет штраф «Рейнджерс» за выкуп контракта, 1/3 – экономия. Штраф равномерным образом разбивается на шесть лет, так как хоккеист должен был отыграть за клуб ещё три года. В итоге на ближайшие шесть сезонов «Рейнджерс» получают мёртвый груз в платёжку размером в $ 1,11 млн, за исключением сезона-2026/2027, в котором «синерубашечники» недосчитаются $ 2,36 млн (штраф + подписной бонус).

Материалы по теме
Акт невиданной щедрости. «Рейнджерс» отсыпали денег финну, который не оправдывает ожиданий
Акт невиданной щедрости. «Рейнджерс» отсыпали денег финну, который не оправдывает ожиданий

Что получает американский клуб от решения выкупить ставший ненужным контракт? В первый сезон «Рейнджерс» высвобождают $ 3,89, во второй $ 2,64 млн, в третий – $ 0,139 млн, далее – штраф в $ 1,1 млн на протяжении трёх лёт. Исходя из представленных цифр, очевидно, что деньги «Рейнджерс» потребовались здесь и сейчас. На данный момент у клуба доступны $ 9,2 млн, которые в первую очередь необходимо потратить на сохранение двух ведущих защитников Райана Линдгрена и Брэйдена Шнайдера. Также жизненно необходим дешёвый центр в четвёртую тройку.

Годом спустя ситуация будет заметно сложнее – там истекают контракты у основного голкипера Игоря Шестёркина и наконец-то начавшего оправдывать выданные ему авансы первого номера драфта НХЛ канадского форварда Алекси Лафреньера. В следующем сезоне потолок зарплат в североамериканской лиге составит $ 88 млн, а через год должен будет вырасти до $ 92 млн. Но в условиях платёжки «Рейнджерс» каждый миллион в ближайшие несколько лет имеет большую цену. Если Линдгрен и Шнайдер суммарно должны обойтись клубу в районе $ 7-9 млн, то соглашения с Лафреньером и Шестёркиным в общей сложности выведут из ведомости американского клуба $ 13-15 млн. И это ещё в лучшем для руководства «синерубашечников» случае.

Материалы по теме
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни

Поэтому в «Рейнджерс» вынуждены уже сейчас идти на такой шаг, чтобы думать о самом ближайшем будущем. Вряд ли кто удивится, если контракты с Лафреньером и Шестёркиным в клубе постараются продлить ещё в это межсезонье. Особенно актуально это будет в случае с россиянином, который после истечения контракта может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Заканчивая разговор о Гудроу, нужно заметить, что в теории «синерубашечники» могут обойтись даже без штрафа в платёжку. Это произойдёт в том случае, если один из аутсайдеров НХЛ (тот, кто может не беспокоиться о своей платёжной ведомости) решит заняться благотворительностью и пойдёт навстречу «Рейнджерс», забрав контракт игрока с драфта отказов.

В Северной Америке ходят слухи, что такого шага Друри ждёт от «Сан-Хосе Шаркс», за который в своё время уже играл канадский хоккеист. За подобный ход «акулы» могут получить от «синерубашечников» дополнительную компенсацию в виде каких-нибудь драфт-пиков. Но всё-таки этот вариант выглядит довольно сомнительным. Тем же «Шаркс» куда проще дождаться, когда Гудроу пройдёт драфт отказов, а потом подписать с ним контракт на выгодных для себя условиях. Но надежда на Бродвее умирает последней. В любом случае им было необходимо совершать этот шаг.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android