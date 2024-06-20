СКА затеял чистку состава. Кто покинет команду Ротенберга в межсезонье?

Все мы привыкли к тому, что СКА в межсезонье традиционно становится одним из главных ньюсмейкеров на трансферном рынке. В эпоху жёсткого потолка зарплат в КХЛ и постоянных нововведений в регламенте, убирающих лазейки для клубов-олигархов в неконтролируемой селекции, вопрос грамотной политики на рынке свободных агентов (и не только) становится особенно актуальным.

Уже после завершения плей-офф стало известно, что состав армейского клуба точно покинут защитники Артём Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артём Швец-Роговой и Александр Кадейкин. Сергеев и Швец-Роговой уже трудоустроились в московском «Динамо», Лайпсик перебрался в Екатеринбург, Кадейкин оказался в Челябинске. Без работы пока только силовой защитник Пашнин, которому активно ищут варианты его представители.

Однако на этом чистка в клубе с берегов Невы не закончилась, ведь надо умещать в платёжку Григоренко, Плотникова, Андронова, Зайцева и других новичков. При том что контракты в Питере, как правило, дают долгосрочные и с большими суммами, а потом начинают их урезать.

«Команда не достигает результата, меняется вектор, набираются другие ребята для достижений, для победы. Сейчас в СКА идёт сплав молодости и ветеранов — есть молодые перспективные звёзды, есть опытные кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс», — считает бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин.

Так кто же ещё покинет или уже покинул команду Романа Ротенберга в нынешнем межсезонье? Прежде всего отметим шведского вратаря Маттссона, которого одно время сватали в минское «Динамо». С голкиперами у СКА и без шведа нет никаких проблем.

В «Амур» обменяли дорогостоящего нападающего Алекса Гальченюка, который вроде бы провёл неплохой сезон, но не устроил тренерский штаб по соотношению «цена/качество».

Алекс Гальченюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В СКА традиционно с особым трепетом относятся к молодым хоккеистам, но, когда приходит понимание, что в состав тот или иной человек не попадёт, стараются отправлять ребят за игровой практикой в дружественные команды. В первую очередь — в ХК «Сочи», «Ладу», «Витязь» и «Адмирал».

Так, накануне во Владивосток отправился нападающий Степан Старков. Туда же хотели отправить защитника Никиту Камалова, однако это не позволили сделать те самые нововведения и перекрытые лазейки в регламенте, о которых говорилось выше. В «Сочи» в рамках трёхстороннего обмена отправился за практикой вратарь Сергей Иванов, а молодой форвард Дмитрий Бучельников уже успел подписать двухлетний контракт с «Витязем». Опять же, команде из Балашихи достался ценный кадр с барского плеча, чему в подмосковном клубе наверняка несказанно рады. Кроме того, на правах аренды в «Витязь» перебрался ещё и форвард Андрей Чивилёв, закрыв важную позицию центрального нападающего.

Новое место для продолжения карьеры ищут нападающему Эмилю Галимову, которого в следующем сезоне в СКА не будет. По-прежнему нет определённости с будущим Матвея Мичкова. Да, сейчас у российского вундеркинда действующий контракт, но велика вероятность, что отъезд в «Филадельфию» по взаимным договорённостям случится раньше, чем планировалось. Кстати, этим летом процедуру драфта пройдёт ещё один молодой талант СКА — Иван Демидов. Посмотрим, переберётся ли он за океан через год.

В общем, активная работа менеджмента СКА продолжается и находится в самом разгаре, а неудовлетворённость от результатов прошлого сезона вылилась в массовые изменения в составе. Да, у Андрея Разина получилось выиграть Кубок Гагарина с «Металлургом» молодым составом, но это скорее исключение из правил. Для чемпионства в большинстве случаев нужна крепкая сбалансированная команда, без раздутого состава, нескончаемой ротации и роста числа недовольных. Поэтому изменения в стане армейцев напрашивались. Главное, чтобы они сработали на деле.