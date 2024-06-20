Одна причина возвращения «Эдмонтона» в финальную серию — и это не Макдэвид

При 0-3 попытки «Эдмонтона» бодриться и обещания, что Зак Хайман напишет про будущий камбэк книгу, выглядели если не нелепыми, то максимум попыткой хоть как-то поднять моральный дух команды. Теперь счёт 2-3, серия переезжает в Эдмонтон — и разговоры об историческом возвращении звучат всё громче и громче. Две победы «Ойлерз» как-то сжались до обсуждения одного лишь Коннора Макдэвида, как будто бы это индивидуальный вид спорта. А ведь в четвёртой игре Макди начал набирать очки только при счёте 3:1 — разницу к тому моменту сделали несколько другие люди.

В НХЛ существует специальный показатель «чистое меньшинство». Если обычный процент нейтрализации учитывает только пропущенные голы, то эта статистика учитывает голы, забитые командой в меньшинстве, отнимая их от пропущенных шайб. Прямо сейчас в финале «чистое меньшинство» у «Эдмонтона» составляет 106%, потому что команда в нём забила на гол больше, чем пропустила — и именно с голов «4 на 5» в дебютах игр начинались две победы «нефтяников». В целом по плей-офф этот показатель составляет не менее фантастические 98,5% — лучше были только чемпионы из «Лос-Анджелеса»-2012 и «Нью-Джерси» в том же 2012-м.

В третьей игре, правда, «Эдмонтону» чуть повезло — шайба попала в штангу, игроки «Флориды» слишком увлеклись попыткой «доесть» момент, и, когда Картер Вераге попытался закрыть зону, Коннор Браун красиво обыграл его и создал момент для Маттиаса Янмарка. В следующем матче большинство у «пантер» сразу не задалось, и всё тот же Браун перехватил поперечный пас защитников на синей линии, убежав «в ноль» с Сергеем Бобровским. Когда «Ойлерз» открывали счёт, то получали возможность играть более консервативно и осторожно, перекрывая воздух «пантерам» в средней зоне.

Коннора Брауна вы можете помнить в первую очередь по ЧМ-2021. Его тройка с Эндрю Манджапане и Адамом Хенриком протащила один из слабейших канадских составов в истории к золотым медалям. Хотя сам Браун в плей-офф не забивал, но за три матча сделал шесть передач, в том числе ассистентский хет-трик в финале. На тот момент канадский силовик уверенно прогрессировал, став в «Оттаве» игроком топ-6 и получая по 20 минут на льду. «Вашингтон» подписал его в 2022-м как замену пропускавшему старт сезона из-за травмы Тому Уилсону, но сам Браун уже после четырёх игр сам выбыл до конца сезона из-за повреждения «крестов». В «Эдмонтон» он поехал на другие деньги и в другом статусе.

Коннор Браун Фото: Zuma\TASS

При всём при этом Браун — лишь третий по частоте использования в меньшинстве форвард «Эдмонтона». Лидеры здесь — Райан Ньюджент-Хопкинс и забивший гол в третьем матче Янмарк. По отдельности у «Эдмонтона» много хороших нападающих, которые бы могли выходить в меньшинстве, но из них надо было собрать работающую бригаду. Удивительно, что среди защитников на первых ролях здесь подвергавшиеся критике за ошибки в равных составах Венсан Деарне и Коди Сеси — но даже так «Ойлерз» слепили четвёрку, которая не даёт слабины весь плей-офф.

«Когда я приходил сюда, меньшинство испытывало большие трудности. Его преображение не моя заслуга — мой ассистент Марк Стюарт проделал потрясающую работу, и моя роль здесь лишь в том, что я доверил ему работать с меньшинством. 100-процентной уверенности здесь не было: Марка я не знал, и он не работал с меньшинством до этого. Он не был опытен, но других вариантов не было — и Марк справился с этим. Не думаю, что мы зашли бы так далеко без такого сильного меньшинства», — говорил недавно журналистам главный тренер команды Крис Ноблох.

Иронично, что в Сети легко можно найти статью с заголовком «Марк Стюарт — худший игрок НХЛ по игре в меньшинстве?». Это относилось к периоду игры Стюарта за «Виннипег», куда защитник попал после обмена в 2011-м. Если в «Бостоне», где габаритный домосед начинал свою карьеру, основные минуты меньшинства забирали на себя парни уровня Здено Хары, то в «Джетс» пришлось брать на себя бóльшую часть работы. Все эти годы меньшинство «Виннипега», кроме одного сезона, было ниже среднего в лиге. Когда Ноблох говорил про неопытность Стюарта, он не преувеличивал: это лишь второй сезон тренера в «Ойлерз», до этого он два года был ассистентом в клубах NCAA.

«Он требователен, но скромен. Марк никогда не будет кричать: «Какого чёрта ты делаешь?» Он скорее скажет: «Хорошо, ты думаешь так? А я думаю вот так». И это очень продуктивная работа», — сказал второй защитник «Эдмонтона» по времени в меньшинстве Маттиас Экхольм. «Важна уверенность в себе — как для вратаря, так и для полевых игроков», — говорил Янмарк ещё во время регулярного сезона.

Марк Стюарт во время игры за «Виннипег» Фото: Zuma\TASS

Тактика «Ойлерз» основывается на максимальном давлении. Все клубы НХЛ сейчас используют схему «1-3-1» с одиноким защитником на синей линии, двумя игроками на периметре и одним искателем отскоков на пятаке. Один из форвардов, который играет выше всех, всегда старается максимально затруднить перепасовку защитника с вингером, который играет на полборта, и часто благодаря этому прессингу атаки задыхаются уже на этом этапе. Защитники чётко держат свою позицию, «Эдмонтон» не пытается накидываться на соперника вдвоём, когда уже имеет на игрока меньше. При случае «Ойлерз» могут перестраиваться и провоцировать соперника наносить малоопасные и читаемые броски с флангов, которые видит Стюарт Скиннер.

«Ойлерз» выигрывают большинство единоборств, и здесь стоит отметить работу менеджмента, который подобрал правильных игроков. Два Маттиаса — Янмарк и Экхольм — пришли в команду в прошлом сезоне, причём менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд драфтовал Янмарка ещё в «Детройте» 10 лет назад. Оба прошли школу отличных оборонительных систем в «Вегасе» и «Нэшвилле».

На этом дедлайне к ним добавился ещё и Хенрик, который давно не имел шанса показать себя в сильной команде. В результате «Ойлерз» не только выигрывают большинство единоборств, но и заставляют соперников принимать торопливые и неправильные решения, которые приводят к контратакам. В дебюте третьей игры «Эдмонтон» тоже мог забивать быстрый гол в меньшинстве, однако там выручил Бобровский.

Кто будет главным союзником «Флориды» в шестой игре? Судя по всему, для «пантер» идеальным вариантом будет просто провести побольше времени в равных составах, где бóльшую часть времени они играют более организованно. Так что если судьи просто решат «дать играть», то это окажется худшим вариантом для «Эдмонтона».