СКА подписал олимпийского чемпиона, в США критикуют контракт Овечкина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июня 2024 года.

СКА объявил о подписании контракта с Сергеем Андроновым

СКА официально объявил о подписании контракта с Сергеем Андроновым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с нападающим заключено до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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Контракт Овечкина — самый неэффективный в «Вашингтоне» в сезоне по версии The Athletic

The Athletic оценил контракты «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024, выделив среди них самые неэффективные. Рейтинг представляет собой комплексный показатель, который учитывает такие факторы, как количество очков, влияние на защиту, игра в неравных составах, блокированные удары, вбрасывания и многое другое. Этот рейтинг затем переводится в рыночную стоимость — и эта рыночная стоимость сравнивается с фактической.

По данному рейтингу самый неэффективный контракт «Вашингтона» в сезоне-2023/2024 у российского капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ядро «Вашингтона» заметно стареет. 31 гол Овечкина — это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших при игре в обороне среди всех нападающих», — сказано в статье.

Напомним, кэпхит контракта Овечкина составляет $ 9,5 млн. На втором месте среди самых неэффективных — контракт Ти Джея Оши (кэпхит — $ 5,75 млн), на третьем — Ник Дженсен ($ 4,05 млн), четвёртый — Том Уилсон ($ 5,16 млн).

«Лос-Анджелес Кингз» представил новый логотип клуба

«Лос-Анджелес Кингз» представил новый логотип клуба, сообщает пресс-служба калифорнийской команды.

Напомним, «короли» завершили прошлый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 «Кингз» проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

Отметим, что «Лос-Анджелес Кингз» — двукратный обладатель Кубка Стэнли. Главный трофей лиги клуб выигрывал в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.

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«Ванкувер» разрешил командам общаться с Михеевым по возможному обмену

Агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Ильи Михеева Дэн Мильштейн подтвердил, что «косатки» разрешили другим командам общаться с форвардом на предмет возможного перехода хоккеиста. Об этом сообщает The Province.

«Конечно, это не гарантия того, что что-то произойдёт, но это чёткое заявление руководства «Ванкувера» о том, в каком направлении они хотели бы развивать свой состав», — сказано в статье.

Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда с зарплатой $ 4,75 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

The Athletic выбрал Могильного и Дацюка как главных претендентов на включение в Зал славы

Журналисты североамериканского портала The Athletic выбрали главных претендентов на включение в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

Главными претендентами стали два бывших российских хоккеиста: Павел Дацюк и Александр Могильный. Они были выбраны в 1-м туре голосования журналистов. Кроме данных экс-игроков, в 3-м и 4-м турах были выбраны Кёртис Джозеф и Ши Уэбер. Российский бывший защитник клубов НХЛ Сергей Гончар в окончательную четвёрку не попал, хотя был в списке номинантов.

Всего в НХЛ Дацюк провёл в регулярных чемпионатах 953 матча и набрал 918 (314+604) очков. Павел — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Могильный — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провёл 990 матчей, в которых записал на свой счёт 1032 (473+559) очка.