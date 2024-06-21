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Контракт Овечкина попал в топ самых неэффективных в НХЛ, соглашения Стэмкоса, Тавареса, Тома Уилсона, Ивана Проворова

«Один из худших в обороне». Контракт Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Владимир Лаевский
Контракт Овечкина попал в топ самых неэффективных
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В рейтинг игроков с самыми неэффективными соглашениями в НХЛ попали ещё один россиянин и несколько суперзвёзд.

В условиях потолка зарплат приходится не просто максимально экономить, но ещё и оценивать эффективность игроков в соотношении с их зарплатами. Иными словами, если условный Коннор Макдэвид играет на $ 16 млн, которые ему прочат, почему бы не дать ему эти деньги?

Наши коллеги из The Athletic подсчитали эффективность контрактов команд из Восточной конференции и выявили топ худших в каждой. Удивительно, но однозначно самым неэффективным соглашением в составе «Вашингтона» оказался договор… Александра Овечкина! А во всём топе оказался ещё один россиянин.

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Почему североамериканские журналисты посчитали контракт капитана «Кэпиталз» худшим в команде? Кто ещё оказался в этом рейтинге? Давайте разберёмся.

Правила

Вот как обозреватель The Athletic Харман Дайал описывает свой подход к определению худших контрактов*:

«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

Хоккеист не является «плохим», если он попадает в один из рейтингов неэффективности. Это просто означает, что он не вполне оправдал свой кэпхит в сезоне-2023/2024, по крайней мере, со статистической точки зрения. На протяжении всего рейтинга вы увидите множество высококлассных хоккеистов НХЛ, многие из которых действительно играли очень хорошо в этом сезоне.

Мы будем выявлять только тех игроков, которые сыграли хуже своего кэпхита как минимум на $ 1 млн. Рейтинг хоккеистов будет рассчитываться пропорционально 82 матчам на случай, если они пропустили какое-то время из-за травм.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Вратари анализироваться не будут.

Здесь, как и в любом статистическом показателе, есть «слепые места» — рейтинг неидеален. Имея это в виду, я составлял первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда по своему усмотрению удалял хоккеиста из топа «неэффективных» контрактов, если чувствовал, что существует очевидный недостаток/«слепое место» в оценке со стороны модели.

Игроки, которые провели более половины сезона с травмами (например, Тревор Зеграс), в списке долгосрочно травмированных или программе помощи НХЛ, не были включены в топ.

Также в список не попали хоккеисты, сменившие команду в середине сезона», — написал журналист.

*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущищина – сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.

«Вашингтон»

В стане «столичных» Дайал отметил четыре контракта.

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Александр Овечкин$ 9,5 млн2
Ти Джей Оши$ 5,75 млн1
Ник Дженсен$ 4,05 млн2
Том Уилсон$ 5,16 млн0 (со следующего сезона будет действовать новый контракт на семь лет с кэпхитом $ 6,5 млн)

Что же написал журналист The Athletic?

«Алекс Овечкин. Ядро «Вашингтона» демонстрирует заметные признаки старения. 31 гол Овечкина — очень впечатляющий результат для 38-летнего игрока, но он регрессировал до такой степени, что стал одним из худших оборонительных нападающих в НХЛ.

Ти Джей Оши был воином «Кэпс», но его тело разрушается. Он не пробил отметку в 60 матчей за сезон впервые с кампании-2019/2020. В этом году на его счету 12 голов и 25 очков в 52 встречах.

Ник Дженсен долгое время был недооценённым игроком второй пары защиты, хорошо проявляющим себя на обеих сторонах площадки и ведущим игру команды, но в этом сезоне он столкнулся с проблемами. Когда он был на льду, соперники бросали, получали шансы и забивали больше, чем хоккеисты «Вашингтона».

Овечкин с Ти Джеем Оши

Овечкин с Ти Джеем Оши

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Том Уилсон так и не вернулся к своей пиковой форме после травмы передней крестообразной связки два года назад. Он забил 18 голов и набрал 35 очков в 74 матчах – этот результат не входит в топ-6 в команде. Уилсон получил новое семилетнее соглашение с повышением кэпхита до $ 6,5 млн со следующего сезона — эта сделка почти наверняка станет хуже с годами», — написал Дайал.

«Коламбус»

Ещё один россиянин, попавший в топ, — это Иван Проворов. Правда, его контракт не стал однозначно худшим в стане «Блю Джекетс».

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джонни Годро$ 9,75 млн5
Дэймон Сиверсон$ 6,25 млн7
Эрик Гудбрансон$ 4 млн2
Шон Курали$ 2,5 млн1
Джейк Бин$ 2,33 млн0 (неограниченно свободный агент)
Иван Проворов$ 4,725 млн1

«Джонни Годро. В составе «Коламбуса» есть многообещающие молодые таланты и элитный набор перспективных игроков, но список хоккеистов клуба завален ветеранами, которым переплачивают. В этом сезоне Годро забил 12 голов и набрал 60 очков в 82 матчах. Это разочаровывающий итог, однако контекст имеет значение, потому что у него практически не было помощи.

У «Блю Джекетс» нет настоящего центрфорварда первого звена, с которым Годро мог бы играть, не было достаточного количества талантов, которые могли бы оказать поддержку при игре в большинстве. Джонни также страдал от невезения, поскольку его процент реализации упал до самого низкого уровня в карьере — 7,5%, его награждали очком только в 60% голов его звена при игре «пять на пять» (нехарактерно низкий процент индивидуальных очков обычно указывает на невезение). Набрав 60 очков, Годро всё равно на 18 опередил следующего нападающего клуба. Так что да, Годро нужно выступать значительно эффективнее, чтобы играть на свой кэпхит, но многое из этого можно исправить, улучшив окружающую среду вокруг него.

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Можно легко сказать, что на самом деле у Дэймона Сиверсона был «худший» контракт «Коламбуса» в кампании-2023/2024. У него был кошмарный сезон, он регулярно совершал грубые ошибки, а показатель голов, пропущенных в то время, когда он был на льду, — один из худших в НХЛ. Это не единственный раздутый контракт среди защитников, поскольку Эрику Гудбрансону и Ивану Проворову тоже немного переплачивают, но эти сделки не так страшны, как семь лет, оставшиеся до конца соглашения Сиверсона.

В этот список не вошли Адам Боквист, который много времени пропустил из-за травмы, и Патрик Лайне, ограничившийся 18 матчами и в январе попавший в Программу помощи игрокам НХЛ», — заключил Дайал.

«Тампа-Бэй»

Примечательно, что в число худших в составе «Лайтнинг» попал контракт капитана Стивена Стэмкоса. Он стал вторым – сразу после соглашения Эрика Чернака.

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Эрик Чернак$ 5,2 млн7
Стивен Стэмкос$ 8,5 млн0 (неограниченно свободный агент)
Таннер Жанно$ 2,665 млн1
Конор Шири$ 2 млн2

«Стивен Стэмкос провёл ещё один успешный в плане игры в нападении год с 40 шайбами и 81 очком, но он регрессирует как нападающий, да и его показатели в защите были достаточно плохими. Разница между пропущенными и забитыми голами «Тампы» составила «-13» во время смен Стэмкоса при игре «пять на пять». Он по-прежнему один из лучших хоккеистов клуба, но $ 8,5 млн — это слишком много для его вклада в этом сезоне», — говорится в сообщении.

Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

«Флорида»

Примечательно, что «Пантерз» стали единственной командой, у которой не оказалось «плохих» контрактов.

«Пантеры» исключительно хорошо совладали со своими финансами. В их составе полно отличных контрактов, и их не сдерживают никакие неэффективные сделки с хоккеистами», — написал Дайал.

***

Отметим и результаты других команд конференции.

«Бостон»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Мэтт Грызлик$ 3,69 млн0 (НСА)

«Баффало»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джефф Скиннер$ 9 млн3
Виктор Олофссон$ 4,75 млн0 (НСА)
Дилан Козенс$ 7,1 млн6
Земгус Гиргенсонс$ 2,5 млн0 (НСА)
Тайсон Джост$ 2 млн0 (НСА)
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«Каролина»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Йеспери Котканиеми$ 4,82 млн6

«Детройт»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Бен Шьяро$ 4,75 млн2
Эндрю Копп$ 5,625 млн3
Джастин Холл$ 3,4 млн2
Джейк Уолман$ 3,4 млн2
Робби Фаббри$ 4 млн1
Дэвид Перрон$ 4,75 млн0 (НСА)

«Монреаль»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джош Андерсон$ 5,5 млн3
Брендан Галлахер$ 6,5 млн3
Таннер Пирсон$ 3,25 млн0 (НСА)
Джош Андерсон

Джош Андерсон

Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

«Нью-Джерси»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Тимо Майер$ 8,8 млн7
Джон Марино$ 4,4 млн3
Йонас Зигенталер$ 3,4 млн4
Ондржей Палат$ 6 млн3

«Айлендерс»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Скотт Мейфилд$ 3,5 млн6
Адам Пелеч$ 5,75 млн5
Жан-Габриэль Пажо$ 5 млн2
Андерс Ли$ 7 млн2

«Рейнджерс»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джейкоб Труба$ 8 млн2
Баркли Гудроу$ 3,64 млн3
Мика Зибанеджад$ 8,5 $6
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«Оттава»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джош Норрис$ 7,95 млн6
Томас Шабо$ 8 млн4
Джейкоб Чикран$ 4,6 млн1
Доминик Кубалик$ 2,5 млн0 (НСА)
Тим Штюцле$ 8,35 млн7

«Филадельфия»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Кэм Аткинсон$ 5,875 млн1
Шон Кутюрье$ 7,75 млн6
Расмус Ристолайнен$ 5,1 млн3
Ник Делорье$ 1,75 млн2
Шон Кутюрье

Шон Кутюрье

Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

«Питтсбург»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Джефф Картер$ 3,125 млн0 (НСА)
Ноэль Аччари$ 2 млн1

«Торонто»

ИгрокКэпхитОставшийся срок контракта
Давид Кемпф$ 2,4 млн3
Джон Таварес$ 11 млн1
Митч Марнер$ 10,9 млн1
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