«Один из худших в обороне». Контракт Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке

В рейтинг игроков с самыми неэффективными соглашениями в НХЛ попали ещё один россиянин и несколько суперзвёзд.

В условиях потолка зарплат приходится не просто максимально экономить, но ещё и оценивать эффективность игроков в соотношении с их зарплатами. Иными словами, если условный Коннор Макдэвид играет на $ 16 млн, которые ему прочат, почему бы не дать ему эти деньги?

Наши коллеги из The Athletic подсчитали эффективность контрактов команд из Восточной конференции и выявили топ худших в каждой. Удивительно, но однозначно самым неэффективным соглашением в составе «Вашингтона» оказался договор… Александра Овечкина! А во всём топе оказался ещё один россиянин.

Почему североамериканские журналисты посчитали контракт капитана «Кэпиталз» худшим в команде? Кто ещё оказался в этом рейтинге? Давайте разберёмся.

Правила

Вот как обозреватель The Athletic Харман Дайал описывает свой подход к определению худших контрактов*:

«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

Хоккеист не является «плохим», если он попадает в один из рейтингов неэффективности. Это просто означает, что он не вполне оправдал свой кэпхит в сезоне-2023/2024, по крайней мере, со статистической точки зрения. На протяжении всего рейтинга вы увидите множество высококлассных хоккеистов НХЛ, многие из которых действительно играли очень хорошо в этом сезоне.

Мы будем выявлять только тех игроков, которые сыграли хуже своего кэпхита как минимум на $ 1 млн. Рейтинг хоккеистов будет рассчитываться пропорционально 82 матчам на случай, если они пропустили какое-то время из-за травм.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Вратари анализироваться не будут.

Здесь, как и в любом статистическом показателе, есть «слепые места» — рейтинг неидеален. Имея это в виду, я составлял первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда по своему усмотрению удалял хоккеиста из топа «неэффективных» контрактов, если чувствовал, что существует очевидный недостаток/«слепое место» в оценке со стороны модели.

Игроки, которые провели более половины сезона с травмами (например, Тревор Зеграс), в списке долгосрочно травмированных или программе помощи НХЛ, не были включены в топ.

Также в список не попали хоккеисты, сменившие команду в середине сезона», — написал журналист.

*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущищина – сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.

«Вашингтон»

В стане «столичных» Дайал отметил четыре контракта.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Александр Овечкин $ 9,5 млн 2 Ти Джей Оши $ 5,75 млн 1 Ник Дженсен $ 4,05 млн 2 Том Уилсон $ 5,16 млн 0 (со следующего сезона будет действовать новый контракт на семь лет с кэпхитом $ 6,5 млн)

Что же написал журналист The Athletic?

«Алекс Овечкин. Ядро «Вашингтона» демонстрирует заметные признаки старения. 31 гол Овечкина — очень впечатляющий результат для 38-летнего игрока, но он регрессировал до такой степени, что стал одним из худших оборонительных нападающих в НХЛ.

Ти Джей Оши был воином «Кэпс», но его тело разрушается. Он не пробил отметку в 60 матчей за сезон впервые с кампании-2019/2020. В этом году на его счету 12 голов и 25 очков в 52 встречах.

Ник Дженсен долгое время был недооценённым игроком второй пары защиты, хорошо проявляющим себя на обеих сторонах площадки и ведущим игру команды, но в этом сезоне он столкнулся с проблемами. Когда он был на льду, соперники бросали, получали шансы и забивали больше, чем хоккеисты «Вашингтона».

Овечкин с Ти Джеем Оши Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Том Уилсон так и не вернулся к своей пиковой форме после травмы передней крестообразной связки два года назад. Он забил 18 голов и набрал 35 очков в 74 матчах – этот результат не входит в топ-6 в команде. Уилсон получил новое семилетнее соглашение с повышением кэпхита до $ 6,5 млн со следующего сезона — эта сделка почти наверняка станет хуже с годами», — написал Дайал.

«Коламбус»

Ещё один россиянин, попавший в топ, — это Иван Проворов. Правда, его контракт не стал однозначно худшим в стане «Блю Джекетс».

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джонни Годро $ 9,75 млн 5 Дэймон Сиверсон $ 6,25 млн 7 Эрик Гудбрансон $ 4 млн 2 Шон Курали $ 2,5 млн 1 Джейк Бин $ 2,33 млн 0 (неограниченно свободный агент) Иван Проворов $ 4,725 млн 1

«Джонни Годро. В составе «Коламбуса» есть многообещающие молодые таланты и элитный набор перспективных игроков, но список хоккеистов клуба завален ветеранами, которым переплачивают. В этом сезоне Годро забил 12 голов и набрал 60 очков в 82 матчах. Это разочаровывающий итог, однако контекст имеет значение, потому что у него практически не было помощи.

У «Блю Джекетс» нет настоящего центрфорварда первого звена, с которым Годро мог бы играть, не было достаточного количества талантов, которые могли бы оказать поддержку при игре в большинстве. Джонни также страдал от невезения, поскольку его процент реализации упал до самого низкого уровня в карьере — 7,5%, его награждали очком только в 60% голов его звена при игре «пять на пять» (нехарактерно низкий процент индивидуальных очков обычно указывает на невезение). Набрав 60 очков, Годро всё равно на 18 опередил следующего нападающего клуба. Так что да, Годро нужно выступать значительно эффективнее, чтобы играть на свой кэпхит, но многое из этого можно исправить, улучшив окружающую среду вокруг него.

Можно легко сказать, что на самом деле у Дэймона Сиверсона был «худший» контракт «Коламбуса» в кампании-2023/2024. У него был кошмарный сезон, он регулярно совершал грубые ошибки, а показатель голов, пропущенных в то время, когда он был на льду, — один из худших в НХЛ. Это не единственный раздутый контракт среди защитников, поскольку Эрику Гудбрансону и Ивану Проворову тоже немного переплачивают, но эти сделки не так страшны, как семь лет, оставшиеся до конца соглашения Сиверсона.

В этот список не вошли Адам Боквист, который много времени пропустил из-за травмы, и Патрик Лайне, ограничившийся 18 матчами и в январе попавший в Программу помощи игрокам НХЛ», — заключил Дайал.

«Тампа-Бэй»

Примечательно, что в число худших в составе «Лайтнинг» попал контракт капитана Стивена Стэмкоса. Он стал вторым – сразу после соглашения Эрика Чернака.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Эрик Чернак $ 5,2 млн 7 Стивен Стэмкос $ 8,5 млн 0 (неограниченно свободный агент) Таннер Жанно $ 2,665 млн 1 Конор Шири $ 2 млн 2

«Стивен Стэмкос провёл ещё один успешный в плане игры в нападении год с 40 шайбами и 81 очком, но он регрессирует как нападающий, да и его показатели в защите были достаточно плохими. Разница между пропущенными и забитыми голами «Тампы» составила «-13» во время смен Стэмкоса при игре «пять на пять». Он по-прежнему один из лучших хоккеистов клуба, но $ 8,5 млн — это слишком много для его вклада в этом сезоне», — говорится в сообщении.

Стивен Стэмкос Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

«Флорида»

Примечательно, что «Пантерз» стали единственной командой, у которой не оказалось «плохих» контрактов.

«Пантеры» исключительно хорошо совладали со своими финансами. В их составе полно отличных контрактов, и их не сдерживают никакие неэффективные сделки с хоккеистами», — написал Дайал.

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Отметим и результаты других команд конференции.

«Бостон»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Мэтт Грызлик $ 3,69 млн 0 (НСА)

«Баффало»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джефф Скиннер $ 9 млн 3 Виктор Олофссон $ 4,75 млн 0 (НСА) Дилан Козенс $ 7,1 млн 6 Земгус Гиргенсонс $ 2,5 млн 0 (НСА) Тайсон Джост $ 2 млн 0 (НСА)

«Каролина»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Йеспери Котканиеми $ 4,82 млн 6

«Детройт»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Бен Шьяро $ 4,75 млн 2 Эндрю Копп $ 5,625 млн 3 Джастин Холл $ 3,4 млн 2 Джейк Уолман $ 3,4 млн 2 Робби Фаббри $ 4 млн 1 Дэвид Перрон $ 4,75 млн 0 (НСА)

«Монреаль»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джош Андерсон $ 5,5 млн 3 Брендан Галлахер $ 6,5 млн 3 Таннер Пирсон $ 3,25 млн 0 (НСА)

Джош Андерсон Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

«Нью-Джерси»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Тимо Майер $ 8,8 млн 7 Джон Марино $ 4,4 млн 3 Йонас Зигенталер $ 3,4 млн 4 Ондржей Палат $ 6 млн 3

«Айлендерс»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Скотт Мейфилд $ 3,5 млн 6 Адам Пелеч $ 5,75 млн 5 Жан-Габриэль Пажо $ 5 млн 2 Андерс Ли $ 7 млн 2

«Рейнджерс»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джейкоб Труба $ 8 млн 2 Баркли Гудроу $ 3,64 млн 3 Мика Зибанеджад $ 8,5 $ 6

«Оттава»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джош Норрис $ 7,95 млн 6 Томас Шабо $ 8 млн 4 Джейкоб Чикран $ 4,6 млн 1 Доминик Кубалик $ 2,5 млн 0 (НСА) Тим Штюцле $ 8,35 млн 7

«Филадельфия»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Кэм Аткинсон $ 5,875 млн 1 Шон Кутюрье $ 7,75 млн 6 Расмус Ристолайнен $ 5,1 млн 3 Ник Делорье $ 1,75 млн 2

Шон Кутюрье Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

«Питтсбург»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джефф Картер $ 3,125 млн 0 (НСА) Ноэль Аччари $ 2 млн 1

«Торонто»