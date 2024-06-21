«Если кто и заслуживает Кубок, то это он». Как Бобровский вновь стал непробиваемым

Независимо от того, как закончится Кубок Стэнли — 2024, Сергея Бобровского можно с уверенностью назвать одним из его главных героев. Во второй раз подряд российский вратарь дотащил «Флориду» до финала, а теперь находится в шаге от завоевания титула, даже несмотря на поражения в последних двух матчах.

The Athletic пообщался с тренером Сергея Ханну Нюквистом, который занимается с вратарём каждое межсезонье с 2016 года. «Чемпионат» приводит перевод отрывка из материала «Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский глазами тренера, который помог ему стать непробиваемым».

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«Когда я вижу, как он делает эти сейвы, вся его история пролетает перед моими глазами. Я вижу не только сейв. Я вижу все те часы работы над техникой, все те часы, вложенные в построение его атлетизма, и всю работу, направленную на построение менталитета. Я понимаю, почему он делает эти сейвы, и это отрадно видеть».

Невероятная игра Бобровского в этом плей-офф — воплощение усилий одного из самых преданных своему делу и трудолюбивых игроков в этом виде спорта. В его карьере были драматические повороты. Он достиг низшей точки год назад, когда начал плей-офф на скамейке «Пантерз». Теперь же он находится в одной победе от главного трофея в хоккее, и эта победа поставит восклицательный знак в его резюме калибра Зала славы как одного из лучших голкиперов поколения.

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Близкие к Бобровскому люди верят, что он преодолел все падения в своей карьере благодаря неувядающему желанию постоянно становиться лучше. Все элитные вратари усердно работают, но любовь Бобровского к оттачиванию навыков — на льду и в зале — выделяют тренеры вратарей и игроки, которые работали с ним по ходу его 14 лет карьеры. На уровне НХЛ Бобровский тесно работал с тренером вратарей «Флориды» Роббом Талласом, который находится в этой роли с 2009 года. У «Пантерз» также есть отличный помощник в лице Роберто Луонго, который курирует работу с вратарями в качестве специального консультанта.

Нюквист также был свидетелем этого оттачивания навыков воочию, и он приоткрыл завесу, чтобы взглянуть на то, как российский вратарь превратился в настоящего вратаря-терминатора, который временами выглядел непробиваемым в этих плей-офф.

Нюквист и Бобровский впервые встретились в хоккейной академии Red Bull в австрийском Зальцбурге. К тому моменту Бобровский на протяжении нескольких лет занимался сухими тренировками, и ему в конце концов захотелось поработать и на льду. Нюквист, который тренировал профессиональных вратарей из Финляндии, Швейцарии и Австрии (в том числе и работал в сборной Финляндии), в то время работал в «Ред Булл Зальцбург» и предложил Бобровскому поработать на льду.

Вскоре Нюквист понял, что работает не с обычным спортсменом. Обычно их занятия начинались в шесть вечера, но, поскольку у Бобровского не было ключей, чтобы попасть на территорию тренировочного центра, он убедил Нюквиста приезжать на два часа раньше, чтобы у него была возможность провести разминку за пределами льда. А затем, когда 90 минут тренировки истекали, Бобровский будто бы превращался в ребёнка, просящего родителей лечь спать попозже, и говорил: «Давай ещё немного поработаем». После двух часов тренировки за пределами льда и ещё двух на льду Бобровский заканчивал сессию 45-минутным заездом на велотренажёре.

Сергей Бобровский Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

«Иногда мне везло оказаться дома в 11 вечера. Следующим летом я позаботился о том, чтобы у него был свой ключ», — рассказал Нюквист.

Нюквист шутил, что он рассматривал вариант запасаться бутербродами на продолжительные тренировочные сессии с Бобровским, но признал, что ему доставляет удовольствие каждая минута их совместной работы. Они стали близкими друзьями за пределами льда и часто вместе ходили на ужин после тренировок.

Они оба находились в незнакомой стране, и Нюквист верит, что эта уникальная среда помогла им усилить их связь.

«Вокруг нас не было ничего обычного. Было просто много времени на льду в прекрасном центре. Нас ничего не беспокоило. Мы просто были собой, не давая пространства своему эго. Я всегда пытался оставить своё эго позади и быть самим собой и тем, кем я являюсь как тренер и как личность. Я очень уважаю Бобровского как личность».

Нюквист — не только тренер вратарей, но и тренер жизни. Он подходит к своей работе с уникальным, целостным подходом, который сильно отличается от подхода большинства тренеров, и верит, что сильные вратари получаются из людей с хорошим самочувствием. Он сопровождает тренировки шутками со своим очаровательным финским акцентом и остроумными метафорами о жизни и хоккее, которые заставят вас смеяться и задумываться. Его личность идеально подходит Бобровскому, чьи сосредоточенность и усердие не имеют себе равных.

«Мы так много шутили вместе и так весело проводили время», — сказал Нюквист о том лете, когда он впервые встретил Бобровского. «У него потрясающее чувство юмора. Я думаю, что для меня те забавные моменты, когда мы шутили о чём-то, что он делал, или о чём-то, что делал я, были очень ценными, и я думаю, что он тоже получал от них удовольствие».

Нюквист проповедует баланс во всех аспектах жизни, и, хотя за эти годы он провел с Бобровским много технической работы, помощь в обретении этого баланса, возможно, стала его самым большим вкладом. Он изучил ценности, мотивацию и жизненный опыт Бобровского, а также его вратарскую технику — и помог ему найти правильное место для хоккея в своей жизни.

Сейчас Бобровский наслаждается хоккеем, но так было не всегда. Когда они познакомились, Бобровский заканчивал испорченный травмами сезон-2015/2016 в «Коламбусе», в котором он сыграл всего 37 матчей и не был похож на вратаря, завоевавшего «Везину» тремя годами ранее.

«Я думаю, когда у тебя в прошлом были травмы и ты не совсем уверен, куда движется твоя карьера, то, очевидно, всё складывается не так уж приятно», — сказал Нюквист. «Если вы сможете устранить эти факторы стресса, то начнёте получать удовольствие от своих тренировок, начнёте ощущать прогресс и чувствовать себя здоровым, а затем вы снова будете доверять своему телу, и вам больше не придется сомневаться в нём. Результат всего этого — «Вау, это снова становится весёлым!», а атлетизм выходит на новый уровень».

Работая с Нюквистом на льду и тренером по физподготовке Сами Карьялайненом вне его, Бобровский укрепил своё тело в межсезонье и, прежде чем вернуться к работе, справился с травмами. Он быстро изменил ситуацию к лучшему, выиграв свою вторую «Везину» в 2017 году, сыграв в 63 матчах и показав самый высокий показатель в карьере по отражённым броскам — 93,1%. В тот момент он снова был на вершине мирового рейтинга вратарей. Он получал голоса в каждом из трёх следующих голосований на «Везину» и в итоге подписал огромный семилетний контракт на $ 70 млн с «Флоридой» в 2019 году, и именно здесь его карьера в очередной раз резко пошла на спад.

Сергей Бобровский Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Первые два сезона во «Флориде» ознаменовались разочарованием. Бобровский показал худший процент сейвов в своей карьере (в сезонах, когда он выходил как минимум в 30 матчах), и многие задавались вопросом, сможет ли он когда-нибудь соответствовать контракту. Он испытывал стресс не только из-за неудовлетворительных результатов своей команды, но и из-за экспертов и руководителей, которые указывали на его контракт как на пример того, почему командам НХЛ не следует вкладывать значительные средства во вратарскую позицию в целом.

«Я предполагаю, что это давило на него», — сказал Нюквист. «Все ждут, что ты станешь чудотворцем и перевернёшь все с ног на голову, но я думаю, что он справился с этим идеально. Все мы люди с эмоциями, поэтому никто не может на 100% отрешиться от всего. Я думаю, что он справился с этим действительно хорошо и стал намного лучше справляться с этим после всех этих лет. Его личность очень сильна благодаря тому, какой он человек и какой вратарь».

Бобровский на короткое время уступил статус первого номера Спенсеру Найту, выбранному в первом раунде драфта в сезоне-2020/2021, а затем снова — Алексу Лайону в сезоне-2022/2023. Летом 2021 года он удалил свой аккаунт в «Инстаграме» (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. — Прим. «Чемпионата»), чтобы уменьшить внешний шум, но, несмотря на всё это, он никогда не терял уверенности в себе и своей легендарной трудовой этике.

«Я испытываю огромное уважение к Бобби и к тому, как он трудился все эти годы», — сказал Нюквист. — Как он пережил всё это и продолжал работать над своими навыками. Я думаю, что многие другие вратари, возможно, сдались бы, но он выстоял, и это показывает его силу духа».

Бобровский преодолел затяжной спад и вернулся более сильным вратарём и личностью. Он снова получает удовольствие от хоккея и показывает это на льду. В прошлом сезоне он блестяще сыграл в плей-офф, лидируя среди всех вратарей по показателю GSAx — Бобровский спас «Флориду» от 19,44 гола — и привёл «пантер» к финалу Кубка Стэнли. В этом плей-офф он стал ещё лучше.

Бобровский практически в одиночку выиграл первый матч финала, оформив шат-аут с 32 сейвами. Он наглухо закрыл дверь для «Эдмонтона» во втором матче, совершив впечатляющий сейв после выхода Коннора Макдэвида «в ноль», а затем вернул «Пантерз» в игру в первом периоде третьего матча благодаря нескольким зрелищным спасениям, которые помогли его команде найти свою игру и быстро выйти вперёд.

Основы игры Бобровского были безупречны, что, без сомнения, является заслугой Талласа, Нюквиста и всех, кто с ним работал. Точность его работы ногами, осанка и позиционирование позволяют ему делать сложные сейвы лёгкими.

Когда на него нёсся самый быстрый игрок планеты, Бобровскому хватило терпения и выдержки, чтобы остаться на ногах, а не падать раньше времени. Когда Макдэвид прорвался к воротам, Боб вышел вперёд, чтобы занять свободное пространство, а не скользил вдоль линии своих ворот. Наконец, он отлично владел клюшкой и невероятно быстро подтянул левую ногу, дабы исключить любую возможность, что шайба проскользнëт под ним. В конце концов, сейв выглядел обычным делом, но это ситуация, в которой Макдэвид регулярно обставляет более слабых вратарей.

Когда соперник всё-таки вытягивает его с позиции, Бобровский демонстрирует отличную боковую растяжку и креативность, чтобы также совершать сложные сейвы. Его сейв в падении не глядя в первом раунде плей-офф с «Тампой» надолго запомнится хоккейным болельщикам. Некоторые видят в этом сейве чистую удачу. Нюквист же видит результат многолетней работы с щепоткой хорошей кармы.

«Его настрой таков: «Пока шайба не окажется в сетке, я буду бороться», — сказал Нюквист. — В той ситуации такой настрой был вознагражден. Если есть хоккейные боги, они знают, что ты заслуживаешь этого момента. Они наблюдали за тем, как ты работаешь в поте лица все эти годы, поэтому они даруют тебе этот сейв».

Бобровскому также хватило видения и осознанности в том хаосе, чтобы увидеть, как Мэтт Дамба прорывается к воротам, и именно поэтому он в первую очередь забросил ловушку за спину. Он настоящий акробат на льду, но Бобровский может использовать свой атлетизм только благодаря знанию ситуации и исключительным навыкам отслеживания шайбы. Его способность сохранять визуальную связь с шайбой во время движения в полной мере проявилась в матчах этого плей-офф. Даже бросок прямо в маску не смог поколебать его сосредоточенность.

Самый важный сейв Бобровского к этому моменту времени случился в концовке третьего периода третьего матча, и это был ещё один пример элитного отслеживания шайбы вкупе с невероятным атлетизмом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Бобровский агрессивно встретил прорыв Макдэвида, и Коннор едва не заставил его поплатиться за это, проведя шайбу под его коньками из-за линии ворот. Бобровский отследил шайбу под собой и едва не отправил её в свои ворота быстрым движением левого конька. Затем он проследил за тем, как шайба попала на клюшку Райана Маклауда, и опустил щитки, чтобы совершить важнейший сейв, который обеспечил победу.

«Я вижу, как он наслаждается игрой. Я вижу, как он наслаждается этим вызовом», — говорит Нюквист.

Не так давно казалось, что лучшие дни Бобровского остались позади. Сейчас же он играет в лучший хоккей в своей жизни в самый ответственный момент. Многолетний опыт обострил его ум, но не притупил атлетизм благодаря многочасовым тренировкам в спортзале и на льду. В результате Бобровский стал лучшей версией себя, которую мы когда-либо видели, и выдал одно из лучших выступлений в финале Кубка Стэнли за последнее время.

Бобровский знает, что работа ещё далека от завершения. «Мы продолжаем наслаждаться моментом, — сказал он после третьей игры. — Очевидно, это отличный шаг для нас, мы наслаждаемся этим вечером и готовимся к следующему».

Ещё одна победа позволит ему присоединиться к Доминику Гашеку, Патрику Руа, Мартину Бродо, Эду Белфору и Тиму Томасу в списке вратарей с двумя «Везинами» и Кубком Стэнли за последние 40 лет. Если он заберёт «Конн Смайт», то присоединится к Руа, Томасу, Кену Драйдену, Гленну Холлу и Берни Паренту в списке вратарей, которые брали этот приз вместе с несколькими «Везинами». Это было бы величайшим достижением для одного из лучших вратарей за последние 20 лет.

Нюквист считает, что ему невероятно повезло работать с Бобровским и сыграть небольшую роль в его карьерном пути. «Если он выиграет Кубок, я буду рад за него больше всех. На мой взгляд, если кто и заслуживает победу, то это он. Ему 35 лет, но он всё ещё играет с невероятной страстью и наслаждается хоккеем. Это исключительная личность».