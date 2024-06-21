Русского форварда топят в прессе, белорус готов побить рекорд страны. Неделя до драфта НХЛ

Затянувшийся финал Кубка Стэнли оттягивает внимание публики от драфта НХЛ — а ведь он состоится уже через неделю, 28 июня по американскому поясу. Пока все говорят про Макдэвида, возможный первый кубок «Флориды» или потенциальный камбэк «Ойлерз» с 0-3, лучшие молодые игроки мира остаются в тенёчке. Возможно, это связано с тем, что Маклин Селебрини — далеко не самый яркий хедлайнер года, а его пиар даже близко не сравнится с Коннором Бедардом. Тем не менее интриг сейчас достаточно

Есть ли интрига вокруг первого номера?

Ответим кратко— нет. Несмотря на то что Селебрини в последний момент довольно бесцеремонно выперли из канадской заявки на взрослый ЧМ, ради которого он пропустил ЧМ юниорский, на его позиции это не повлияет. Маклин провёл отличный МЧМ, где Канада вылетела рано, но он выглядел с отрывом лучшим игроком «кленовых» и чуть ли не единственным, кто мог принимать хитрые решения. 64 очка в 38 матчах NCAA – третий лучший результат для игрока U18 в истории лиги. Джонатан Тэйвз, с которым часто сравнивают Селебрини, в преддрафтовом сезоне набрал 39 баллов.

Маклин Селебрини Фото: Stephen Whyno/AP/ТАСС

«В первую очередь мы встретимся с Макклином и его семьёй. Если это будет Макклин. Я сказал: «Макклин?». Мы встретимся с его агентами и его семьёй и попытаемся решить, что лучше для него и его развития», — генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир вообще ничего не скрывает, да и какой смысл? Уже не повторится ситуация образца 2017-го, когда Нолан Патрик в последний момент уступил первенство, или история из 2022-го, когда Юрай Слафковски вырвался вперёд благодаря сильной игре на ЧМ.

«Перед сезоном я думал, что он может вырасти в парня уровня Нико Хишира, но он уже лучше него. Сравнения с Сидни Кросби будут слишком щедрыми, но он может стать Кросби-лайт», — заявил один из скаутов The Athletic. «Хьюз будет обгонять Селебрини по набранным очкам, но свою команду я бы предпочёл строить вокруг Макклина», — заявил неназванный менеджер.

Иван Демидов и операция «Дезинформация»

Большую часть сезона второе место рейтинга занимали разные хоккеисты — в начале сезона там часто можно было заметить Антона Силаева из «Торпедо», который поразил всех скаутов комбинацией своего катания и размеров. Однако после впечатляющего старта сезона резкого прогресса у защитника не произошло — и хотя из топ-10 он не выпадет, но выбор в топ-2 уже маловероятен. Зато другой русский игрок это место занял уже прочно — и речь об Иване Демидове, которого в основе СКА мы практически не видели.

Прямо перед драфтом появилось несколько странных высказываний скаутов, которые удивили многих людей, которые хорошо следят за молодёжным хоккеем. «Его катание выглядит неуклюжим. Я знаю не так много нападающих в НХЛ, которые катались бы так же, как он, если таковые вообще имеются. Выбрать его в топ-5 – большой риск, связанный с ногами, его габаритами, позицией, национальностью», — сказал один аноним. «Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая. Мичков был великолепен против взрослых игроков, там и ушёл седьмым», — добавил второй.

Иван Демидов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Откуда же всё это пошло? «Источник в одной из команд рассказал, что есть клуб, который очень-очень сильно хочет взять Демидова и распространяет все эти слухи про катание и размеры ради того, чтобы его позиция на драфте была ниже и этот клуб смог его взять. Как говорил мне бывший генменеджер баскетбольного «Торонто», перед драфтом все лгут», — заявил недавно инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Звучит странно с учётом того, что все команды имеют свой собственный пул скаутов и ориентируются на его мнение, а не на анонимные сливы в прессе — тем не менее иначе это не объяснить.

Весь год у команд было мало возможности пообщаться с Демидовым вживую, учитывая то, что он не ездил на МЧМ или другие международные турниры. Скауты и генменеджеры встретились с Иваном на просмотре, который устроило его агентство. Особенно усердствовали руководители «Чикаго», которые будут выбирать вторым — поглядеть на нашего форварда приехал не только генменеджер, но и лично владелец команды Дэнни Уирц. Смутят ли их «сливы» конкурентов?

Белорусский защитник побьёт национальный рекорд?

20 лет белорусов не выбирали в первом раунде драфта — последним такой чести удостоился Андрей Костицын в 2003-м. Руслан Салей в 1996-м был выбран под девятым номером, и после этого никто выше не уходил. Артём Левшунов на 100% прервёт белорусскую серию без первых раундов и на 90% обгонит лучшего защитника в истории страны.

Позиции Левшунова в рейтингах пока невероятно скачут: у парочки экспертов он всё ещё идет вторым, а кто-то отправляет его лишь на 11-е место. Тем не менее усреднённо игрок университета Западного Мичигана занимает третью позицию в рейтингах драфта. Можно понять, почему: катание Левшунова выглядит взрывным, он прекрасно разгоняет атаки и подключается к ним, а его скорости хватает для того, чтобы успеть вернуться назад и отработать в своей зоне. Директор скаутинга НХЛ Дэн Марр рассказал, что на одной из игр Артёма в NCAA присутствовали 56 представителей клубов, в том числе два генменеджера.

Артём Левшунов Фото: Michael Miller/Getty Images

«Я не думаю, что он будет набирать по 80 очков, но Левшунов будет играть по 24 минуты за матч, выходя и в большинстве, и в меньшинстве, и в критических ситуациях. Он весьма умён и понимает, как действовать в спокойном, выдержанном стиле», — говорит главный аналитик TSN по драфту Крэйг Баттон. «Это самый универсальный защитник драфта», — сказал Марр: и это в тот год, когда в топ-10 могут спокойно уйти пять или даже шесть защитников!

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Сколько ещё россиян ждать в первом раунде?

Кроме упомянутых выше Демидова и Силаева, во всех рейтингах присутствует форвард «Динамо» Игорь Чернышов, который стабильно занимает место в конце второй десятки. Чернышова американские скауты ценят за хорошие габариты, силовой стиль игры, классное катание и ответственную игру без шайбы. «Это силовой форвард для современной НХЛ, он не играет прямолинейно, у Чернышова достаточно таланта для того, чтобы обыгрывать оппонентов один в один», — пишет автор The Athletic Скотт Уилер.

А вот дальше мнения расходятся. Часто в первом раунде упоминается ещё один молодой торпедовец Никита Артамонов, который неожиданно для многих начал этот сезон в топ-6 нижегородского клуба, но больше похож на типичного российского технаря, чем Чернышов. Упоминаются в рейтингах лучший бомбардир USHL снайпер Матвей Гридин и один из топовых выпускников ярославской школы, динамичный универсал Егор Сурин. Сайт Future Considerations даже ставит в первый раунд всех шестерых, но это довольно маловероятно. Тем не менее на четырёх наших в первом раунде рассчитывать можно.

Игорь Чернышов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Какие клубы будут менять свои пики первого раунда?

Среди команд, попавших в «лотерею», очень много тех, кто очень давно ведёт перестройку — очередной молодой хоккеист им ничего не даст, своих девать некуда, нужно усиление прямо сейчас. В первую очередь это касается многострадального «Баффало», где хотят взять опытных игроков и готовы расстаться с пиком №11. Ожидался обмен пика от «Нью-Джерси», не попавшего в плей-офф, но «дьяволы» отправили в «Калгари» выбор в 2025-м.

А ведь есть и варианты выше. «Оттава» сейчас якобы является чуть ли не главным претендентом на Линуса Улльмарка, и легко представить, что «Бостон» попросит в обмен за обладателя «Везины» седьмой общий выбор. Готовы расстаться с пиком №4 в «Коламбусе», где сейчас переизбыток активов всех видов и сортов, да ещё и новый менеджмент. Непонятно, чего ждать от новорождённой «Юты», которой на новом месте желательно показать результат уже сейчас, а поэтому можно поменять свой шестой номер.

Легко представить, что из первых 12 пиков будет проданы 3-4 — и это коренным образом поменяет все расклады как для команд, так и для хоккеистов, у которых появится шанс сразу же попасть в сильные команды с хорошими плей-оффными перспективами.