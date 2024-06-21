Олимпийский чемпион — в «Сибири», путешественник наехал на Овечкина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 21 июня 2024 года.

«Сибирь» подписала контракт с Сергеем Широковым

«Сибирь» подписала однолетний контракт с 38-летним нападающим Сергеем Широковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Широков — воспитанник хоккейной школы ЦСКА, в 2005 году дебютировал в составе команды мастеров. В 2009 году отправился за океан и выступал в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». В КХЛ, помимо армейского клуба, играл за «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист». Всего на счету форварда в КХЛ 811 матчей, в которых он забросил 226 шайб и отдал 289 передач.

Сергей Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, заслуженный мастер спорта России.

Фёдор Конюхов жёстко раскритиковал Александра Овечкина

Путешественник Фёдор Конюхов рассказал о своём негативном отношении к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал! Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю», — цитирует Конюхова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Стали известны изменения в составе «Флориды» на шестой матч финала НХЛ с «Эдмонтоном»

Тренерский штаб «Флориды Пантерз» внёс изменения в состав команды перед шестым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщила пресс-служба организации.

В четвёртом звене вместо нападающего Кайла Окпосо выйдет Ник Казинс. Канадский форвард последний раз выходил на лёд в третьем матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в текущем плей-офф Казинс провёл 11 матчей, в которых набрал одно очко, сделав результативную передачу.

На счету Окпосо 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 и два балла за результативность — голевые пасы.

Напомним, сейчас «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-2 и находятся в шаге от победы в финале НХЛ. Следующий матч соперников состоится в ночь с 21 на 22 июня, в Канаде. Начало — в 3:00 мск.

Эндрю Кольяно завершил карьеру

Нападающий «Колорадо Эвеланш», обладатель Кубка Стэнли — 2022 Эндрю Кольяно принял решение о завершении карьеры.

Канадский форвард перейдёт на работу в клуб и будет заниматься развитием игроков, деятельностью скаута, а также работать с фарм-клубом «лавин» «Колорадо Иглз» из Американской хоккейной лиги.

«Хоккей так много дал мне и моей семье, и я благодарен за каждое мгновение. Я счастлив, что так долго играл в замечательных организациях и с потрясающими товарищами по команде. Мне будет не хватать общения с ребятами в раздевалке и борьбы друг за друга на льду каждый вечер, но пришло время двигаться дальше. Спасибо каждому, с кем я когда-либо играл, и замечательным болельщикам за поддержку. Я очень рад начать свою новую главу в команде», — приводит слова Кольяно пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 37-летний форвард набрал 19 (6+13) очков в 75 матчах регулярного чемпионата и отдал пять результативных передач в 11 матчах плей-офф.

Егор Чинахов продлил контракт с «Коламбусом»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов подписал новый контракт с американским клубом. Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2025/2026. По нему форвард получит $ 4,2 млн.

«Егор — выдающийся молодой игрок, который демонстрировал устойчивый прогресс в течение первых трёх сезонов в нашей команде. Мы считаем, что у него есть шанс стать для нас очень хорошим игроком, и мы рады, что он продолжит расти в «Блю Джекетс», — приводит слова генерального менеджера Дона Уодделла пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 23-летний Чинахов провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 29 баллов.