«Эдмонтон» переписывает историю НХЛ. В финале Кубка Стэнли будет великая седьмая игра!

«Нефтяники» даже без участия Макдэвида вновь забросили авоську шайб в ворота «Флориды». И оформили первый с 1945 года камбэк с 0-3 в финале.

Брошенная в сердцах бутылка генменеджером «Флориды» Биллом Зито после пятой игры финала Кубка Стэнли ярко иллюстрировала тот факт, что у «пантер» всё повалилось в главной серии сезона. Разгром в четвёртом матче в Эдмонтоне казался лишь досадной осечкой «Пантерз», а на деле оказался деморализующим фактором для команды Пола Мориса. А тут ещё и Макдэвид разыгрался, да меньшинство «Ойлерз» вышло на космический уровень, и вот уже «Флорида» вынуждена вновь лететь за тридевять земель в провинцию Альберта вместо того, чтобы бурно праздновать первое чемпионство в истории.

И в шестом матче «Эдмонтон» продолжил диктовать свои условия, приближая мощнейшую кульминацию сезона. За весь первый период «Флорида» лишь дважды потревожила Стюарта Скиннера бросками в створ, а «нефтяники» открыли счёт. На 8-й минуте хозяева льда распрямили пружину контратаки, на острие которой оказался Уоррен Фёгеле.

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Едва стартовал второй период, как Сергея Бобровского пробили во второй раз. Ещё одна контратака, Адам Хенрик остаётся один против российского вратаря и удваивает преимущество «Ойлерз». Эдмонтон ликует.

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Через 10 секунд после второго гола хозяев «Флорида» вроде бы вернулась в игру. Александр Барков забил, но тренерский штаб «Эдмонтона» взял челлендж на положение «вне игры» и оказался прав!

По игре «Флорида», конечно, подтянулась, но Скиннер был в порядке, «Эдмонтон» здорово работал командно, продолжая, в том числе, «убивать» всё большинство «Флориды», а резкие контратаки становились для гостей настоящим наказанием. На 39-й минуте в очередную улетел Зак Хайман (Райан Ньюджент-Хопкинс секундой ранее максимально удачно накрыл бросок), и лучший снайпер этого розыгрыша Кубка Стэнли без проблем разобрался с Бобровским. 16-й гол Хаймана в плей-офф-2024!

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3:0 после двух периодов, куражный «Эдмонтон» при своих болельщиках, разобранная «Флорида»… Вроде бы можно спокойно готовиться к седьмой игре, но в самом начале третьего периода Александр Барков подарил интригу. Потухший в последних матчах финн как-то легко и на одних руках вдруг разобрался с обороной «Ойлерз», забросив красивую шайбу. А тишайший российский защитник Дмитрий Куликов в этом эпизоде заработал первый результативный балл в нынешнем плей-офф.

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Но этот гол ничего не изменил. Совершенно. «Флорида» не воспрянула духом, точнее, «Эдмонтон» не дрогнул и ничего не дал сделать «пантерам». В порыве отчаяния Пол Морис стал снимать вратаря за три минуты до конца основного времени, но в результате его команда лишь получила два гола в пустые ворота с интервалом в 12 секунд. При этом Дарнеллу Нурсу ассистировал голкипер Скиннер!

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Так «Флорида» в третьем матче подряд получила полную авоську шайб, и ведь сегодня обошлось без очков Макдэвида. Но и без помощи капитана «Эдмонтон» сравнял счёт в финальной серии, зафиксировав камбэк с 0-3. Это произошло лишь в третий раз за всю историю финалов Кубка Стэнли, причём предыдущие два случая датированы сороковыми годами прошлого столетия.

Так что «Эдмонтон» уже переписал историю НХЛ, но впереди седьмой, решающий матч финала. И это будет совершенно отдельное соревнование, в котором шансы на победу будут равны и у волшебников «Ойлерз», и у оконфузившихся «пантер». Всё обнулено, и нас ждёт великая игра.