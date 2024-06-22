«Угасающая звезда Бобровского». Что говорят в Америке об историческом финале плей-офф НХЛ

Но в то же время в Сергее видят главную надежду «Флориды» на победу.

Да, это действительно произошло — «Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в финале Кубка Стэнли и перевёл серию в решающий матч. В «нефтяников» ещё неделю назад не верил практически никто, но они смогли совершить то, что уже сейчас можно назвать одним из самых грандиозных камбэков в истории НХЛ, если не всего спорта.

Что об этом историческом событии говорят за океаном?

«Надеюсь, седьмой матч уйдёт в четверной овертайм»

«Они действительно сделали это», — если кто-то до сих пор не верит, то Арпон Басу подтверждает.

«Два лучший слова в спорте: СЕДЬМОЙ. МАТЧ. Для тех, кто жаловался, что сезон НХЛ заканчивается 24 июня — что теперь скажете? Это невероятное зрелище. Они могли бы сыграть 19 августа, и это всё равно было бы круто», — предвкушает Роб Тауб.

Даррен Дрегер отмечает в успехе «Ойлерз» роль трибун: «Мы хотим Кубок» так громко, как я когда-либо слышал. Болельщики «Эдмонтона» сегодня выполнили свою работу».

«Это безумие. Независимо от ваших личных предпочтений, если Макдэвид и «Ойлерз» вытянут серию в понедельник, это будет уровень «рассказать своим внукам, что видел это», — восхищается Томас Дрэнс.

«Я достаточно стар, чтобы помнить, как мы думали, что финал Кубка Стэнли — 2024 был отстоем«, — шутит Марк Лазерус. «Надеюсь, седьмой матч уйдёт в четверной овертайм и мы получим эпическую концовку, которую заслуживаем. Но не будет ли самым забавным исходом победа «Пантерз» со счётом типа 6:1?»

«Эдмонтон» — «Флорида» Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

«Этот финал войдёт в историю на все времена»

«Какой в итоге оказалась эта серия! Теперь нас ждёт драма седьмого матча — шанс стать свидетелями истории. Очень круто», — пишет Винс Меркольяно.

«Этот финал войдёт в историю на все времена», — резюмирует Крис Джонстон.

«Эта серия была настолько безумной, что я впервые в жизни вполне резонно могу представить овертайм в седьмом матче финала Кубка Стэнли», — говорит Иан Мендес.

«Пантерз» прошли путь от одной победы до величайшего момента в истории франшизы до (возможно) одного поражения до одного из самых больших провалов в истории спорта. Что ж, теперь они находятся в режиме «мы андердоги / никто не верит в нас», — заявляет Грег Вышински.

«Угасающая звезда Бобровского»

Автор канадского Sportsnet Люк Фокс в статье с названием «Флорида» в миллиметрах от кошмарного провала» пишет: «Две грандиозные драмы разворачиваются в режиме реального времени на самой большой из сцен.

В одном углу есть поверившие: «Эдмонтон», чья попытка совершить второй обратный свип в истории финальных серий североамериканского спорта настолько романтична, что «Дисней» мог бы отказаться от такого сюжета из-за его чрезмерной насыщенности.

В другом углу потрясённые: «Флорида», смотрящая прямо в бездну, столкнувшаяся с такой масштабной упущенной возможностью, которая может преследовать человека всю оставшуюся жизнь.

Генеральный менеджер Билл Зито вместо запуска бутылок с водой стал посылать такие обжигающие взгляды, что они вполне спокойно могли бы прожечь дыру в Стюарте Скиннере — хотя тот, учитывая его игру, наверняка отразил бы их.

Главный тренер Пол Морис срывается на судей и сокращает ответы прессе, в шутку заявляя, что у него будет возможность ещё пять раз встретиться с нами до следующей игры.

А также угасающая звезда Сергея Бобровского — его три поражения подряд с процентом отражённых бросков ниже 84,5 это… впрочем, кто знает? Ведь «Пантерз» ограждают главного героя этой драмы от микрофонов и камер.

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Если они выиграют седьмой матч, то войдут в историю, и мы сможем отпраздновать силу их духа. Если проиграют четвёртый матч подряд — что с ними случалось в январе и марте — тоже войдут в историю».

«Успех или провал «Флориды» зависит от Бобровского»

В ESPN считают, что способность «Флориды» забрать Кубок в решающей серии зависит от одного человека: «Кем Макдэвид является для «Эдмонтона», тем Бобровский является для «Флориды». В конечном счёте преуспеют или провалятся «Пантерз» в попытке выиграть Кубок Стэнли, будет зависеть от него.

Почему? Потому что до этого момента в матчах, где «пантерам» грозил вылет, у команды не находилось полевого игрока, который мог бы взять дело в свои руки и в одиночку принести ей победу. Единственный игрок, на которого «Флорида» может положиться в критической ситуации, — это Бобровский. Он был самым стабильным игроком команды в плей-офф, и в «Пантерз» были абсолютно правы, когда верили, что именно он станет делать разницу. И это никогда не будет более важно, чем в седьмом матче».

«Ещё одна победа»

Пьер Лебрюн в своей статье для The Athletic нагнетает обстановку до предела: «Ещё одна победа, чтобы этот Кубок Стэнли стал незабываемым. Ещё одна победа, чтобы величайший хоккеист закрепил своё наследие. Ещё одна победа, чтобы канадская 31-летняя засуха закончилась. И ещё одно поражение, которое сокрушит «Флориду» настолько, что восстановиться от этого будет очень тяжело. Так много всего для обеих команд будет в седьмом матче.

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Конечно, «Пантерз» могут одержать победу на глазах у своих болельщиков и сделать это всё лишь частью сложного пути к первому Кубку Стэнли в истории франшизы. Вы часто слышите о том, как тяжело выиграть Кубок. И это было бы самым ярким примером».