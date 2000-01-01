«Эдмонтон» — первый за 79 лет, кто вернулся с 0-3
«Эдмонтон» совершил невероятное, отыгравшись в серии с «Флоридой» с 0-3 и сравняв счёт. Последний раз подобное в НХЛ случалось аж 79 лет назад!
Достижение «Детройта»
Предыдущим клубом, которому удавалось отыграться с 0-3 в финальной серии, был «Детройт». В 1945 году «Ред Уингз» смогли вернуться в игру в серии с «Торонто Мэйпл Лифс», но уступили в седьмом матче.
Чудо «Торонто»
До «Детройта» такое удавалось лишь «Торонто». В 1942 году «Мэйпл Лифс» одержали победу над «Ред Уингз» в финале, начав серию с 0-3.
«Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в финальной серии. Такого не было 79 лет!
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