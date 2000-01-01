«Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в финальной серии. Такого не было 79 лет!

«Эдмонтон» — первый за 79 лет, кто вернулся с 0-3

«Эдмонтон» совершил невероятное, отыгравшись в серии с «Флоридой» с 0-3 и сравняв счёт. Последний раз подобное в НХЛ случалось аж 79 лет назад!