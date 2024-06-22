Автор книг для детей и сын миллионера. Кто он — герой плей-офф, побивший рекорд Овечкина?

Ещё неделю назад вопрос об обладателе Кубка Стэнли 2024 года казался абсолютно решённым. «Флорида Пантерз» выиграла три матча подряд на старте серии с «Эдмонтон Ойлерз» и находилась в шаге от первого в своей истории чемпионского титула. С тех пор задача для команды Пола Мориса кардинальным образом не изменилась. Американскому клубу по-прежнему нужно сделать последний шаг, чтобы выиграть Кубок. Но есть нюанс. Точно в таком же положении сейчас находится и «Эдмонтон». Канадский коллектив сумел выиграть три последних матча и стать всего третьим клубом в многолетней истории НХЛ, кому удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Теперь судьбу всего сезона решит последний матч чемпионата – седьмой матч финала плей-офф.

На протяжении этой недели было написано огромное количество текстов об истинном величии Коннора Макдэвида. И как бы вы ни относились к канадскому форварду, просто невозможно отрицать, что 27-летний нападающий провёл действительно выдающийся плей-офф. Возможно, потребуется ещё не один десяток лет, чтобы по-настоящему осознать, насколько шикарный плей-офф провёл капитан «нефтяников». 42 результативных действия и новый рекорд НХЛ по голевым передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли – это показатели на десятилетия, которые в дальнейшем превзойти будет очень сложно даже самому Коннору.

Потрясающие бомбардирские достижения установил защитник Эван Бушар. Непосредственно в ходе финальной серии переродился голкипер Стюарт Скиннер. В новой роли раскрылись нападающие Маттиас Янмарк и Коннор Браун, просто уничтожившие большинство «Флориды». Ветераны НХЛ – 34-летний Адам Хенрик и особенно 39-летний Кори Перри – с блеском рубятся за свои с большой степенью вероятности последние возможности завоевать Кубок Стэнли. Адам играет за первый титул, Кори – за второй. В этом финале в тень ушёл немецкий форвард Леон Драйзайтль, но в шестом матче финала и он разродился голевой передачей в тот момент, когда счёт в матче ещё не был открыт.

Но в «Эдмонтоне» есть ещё один игрок, проводящий легендарный плей-офф и устанавливающий потрясающие достижения, которые находятся в тени рекордов Макдэвида. Это 32-летний нападающий Зак Хайман, в столь солидном возрасте сумевший выдать лучший сезон в карьере. Канадский форвард перебрался в «Эдмонтон» три сезона назад и с каждым новым чемпионатом умудрялся выходить всё на более высокий уровень.

В первый сезон в «Ойлерз» Зак забросил 27 шайб в 76 матчах, во второй – 36 шайб в 79 матчах, но всё это оказалось не более чем разминкой перед прорывом на третий год. Минувший регулярный чемпионат Хайман завершил на третьем месте в снайперской гонке во всей НХЛ, наколотив 54 шайбы в 80 матчах.

Многоопытный нападающий превысил прежний личный рекорд на 18 точных бросков, после чего продолжил штамповать голы в плей-офф. Интересно, что Хайман никогда не относился к числу по-настоящему доминирующих хоккеистов или тех игроков, вокруг которых в прессе привыкло строиться освещение НХЛ. Он не обладает броском Мэттьюса, катанием и скоростью Макдэвида или тонкостью Никиты Кучерова. Хайман роскошно влился именно в этот «Эдмонтон» и знает, откуда он должен забивать голы.

Зак Хайман Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Хайман застолбил за собой стабильное место в первой бригаде большинства, где он располагается на ближнем пятаке, откуда и забивает львиную часть своих голов. Король подставлений и добивания. Хайман удивительно чутким образом всегда находит траекторию шайбы, вовремя выходя на подправление, корректируя броски Бушара от синей линии или замыкая прострелы от Макдэвида или Драйзайтля, Его голы могут не выглядеть эффектными, но их ценность от этого нисколько не уменьшается. Сегодня же Зак проявил и исполнительское мастерство, реализовав выход «один на один» с Сергеем Бобровским.

Этот гол стал для Хаймана 16-м в нынешнем плей-офф, благодаря чему он упрочил лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли и установил целую массу исторических достижений. Во-первых, он побил рекорд Александра Овечкина и Сидни Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке. Ранее канадец (сезон-2008/2009) и россиянин (сезон-2017/2018) делили первое место в нынешнем столетии с 15 заброшенными шайбами, но сегодня Зак побил их показатели.

За последние 30 лет больше голов в одном плей-офф забил только канадский форвард Джо Сакик, который забросил 18 шайб в плей-офф-1996. В 1994 году выступавший за «Ванкувер Кэнакс» российский нападающий Павел Буре забил 16 голов. Сегодня с ним сравнялся 32-летний Хайман.

Заодно Зак стал всего третьим действующим игроком НХЛ с 70+ голами в одном сезоне. Хайман повторил достижение своего нынешнего одноклубника Макдэвида и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Мэттьюса. Макдэвид в общей сложности (регулярка + плей-офф) забросил 72 шайбы в прошлом сезоне НХЛ, в активе Мэттьюса 70 голов в нынешнем сезоне.

Зак Хайман Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Все перечисленные в последних нескольких абзацах игроки были и остаются признанными звёздами НХЛ, для которых хоккей являлся и является делом всей их жизни. Хайман же мог и вовсе не играть в хоккей. Его жизнь от этого нисколько не пострадала бы, ведь успешное будущее было предначертано ещё до появления мальчика на свет.

Он родился в семье Стюарта Хаймана, который был крупнейшим девелопером Канады с многомиллионным состоянием и содержал детские хоккейные команды. Все три его сына играли в одной команде, и самым талантливым считался именно Зак. Но когда настало время драфта, его не оказалось в списках: он выступал во второй лиге Онтарио, игроков оттуда вообще рассматривают очень редко.

Хайман-старший был сильно недоволен этим и решил купить скаутинговое агентство ISS. Дело было сделано – Зак попал в преддрафтовый рейтинг агентства под 120-м номером, а «Флорида» в итоге выбрала его в пятом. Но Хайман попал в НХЛ не по блату. Он доказал право на это игрой за университет Мичигана, а «Флорида» в итоге помогла ему осуществить его детскую мечту, обменяв в «Торонто». Команду, от которой Хайман фанател всю жизнь. В «Мэйпл Лифс» в полной мере проявить себя у Зака не вышло, зато в «Ойлерз» всё складывается, как нельзя лучше.

В школьных командах Заку всегда приходилось работать втройне, чтобы никто не мог показать на него пальцем и сказать, что он занимает чьё-то место. И чтобы отец понял, что все его усилия были не напрасны. У Хаймана крайне необычное увлечение для хоккеиста – он пишет книги для детей. Сам Зак добился своей детской мечты, и главный месседж его книг: «Верьте, и вы можете добиться».

Одноклубники Хаймана уже давно читают своим детям сказки, написанные Заком – сразу после выхода одной из книг он передал каждому игроку по изданию. «Мне очень нравится писать для детей, ведь, когда я сам был ребёнком, очень любил читать, смотреть на картинки и представлять то, что описано», – считает Зак. И уверяет, что не перестанет писать детские книги: «Ты не можешь играть в хоккей всю жизнь, зато писать всю жизнь вполне реально. Я хочу быть и хоккеистом, и писателем. Это действительно особенные чувства».

При счёте 0-3 в финальной серии Зак и его партнёры по «Ойлерз» вместе верили, что их мечта о Кубке Стэнли ещё не разрушена. Они верили и смогли добиться возвращения в финал, благодаря чему теперь находятся в шаге от вожделенного титула. И кажется, если «нефтяники» смогут сделать последний шаг к чемпионству, Зак на личном примере сможет написать ещё одну поучительную книжку для детей. Про главную сказку в НХЛ за последние 82 года.