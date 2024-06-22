Овечкина защищают, в «Колорадо» скучают по Ничушкину. Итоги дня в хоккее

Бобровского и Баркова раскритиковали, а Драйзайтль подшутил над журналистами после камбэка с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 июня 2024 года.

ESPN — о финале Кубка Стэнли: игрокам «Флориды» некого винить, кроме самих себя

Журналисты североамериканского сайта ESPN высказались об игре «Флориды Пантерз», которая растеряла преимущество в финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» в три матча.

«Игрокам «Флориды» некого винить, кроме самих себя. Они проиграли три игры подряд всего дважды в регулярном сезоне и находятся на грани того, чтобы упустить Кубок Стэнли. Во Флориде уже должен был состояться чемпионский парад. Вместо этого серия возвращается обратно в «солнечный штат», чтобы посмотреть, осталось ли у «пантер» что-нибудь, чтобы наконец прикончить чрезвычайно достойного противника.

«Флорида» вяло выходила из-за ворот, начиная с третьей игры, позволяя «Ойлерз» брать на себя инициативу, от которой они не отказывались. Предыдущая приверженность «Флориды» всесторонней оборонительной игре быстро испаряется и делает Сергея Бобровского уязвимым. Спецкоманды «Флориды» тоже не сработали. Звёзд «Пантерз» (в основном) не существует, и все крики тренера Пола Мориса не могут помочь «Флориде» преодолеть трудности.

Теперь «пантеры» находятся в ситуации «сделай или умри». И кажется, что «Эдмонтон» находится в гораздо лучшей форме, чтобы справиться в седьмой игре лучше, чем «Флорида», — написано в статье.

Журналист сайта НХЛ: Бобровский растерял уверенность и самообладание

Североамериканский журналист Шон Рорк в статье на сайте Национальной хоккейной лиги оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в последних матчах финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Вратарь «Флориды» растерял уверенность и самообладание. Сегодня его нельзя было винить, поскольку все голы «Эдмонтон» забивал в отрывах и контратаках, но он так и не смог сделать важный большой сейв. Он пропускал по три и более шайбы в каждой из последних трёх встреч и пропустил 12 голов после последних 58 бросков по его воротам», — написано в статье.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмая встреча состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

Клюшка Уэйна Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму в $ 336 тыс.

Клюшка, которую легендарный экс-форвард Уэйн Гретцки использовал при игре за «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли 1988 года, была продана на аукционе за $ 336 тыс., что является рекордом для клюшек НХЛ. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Sotheby's. Аукцион состоялся за несколько часов до шестой игры финала Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз».

Прошлый рекорд принадлежал также клюшке Гретцки. В 2022 году она была продана за $ 138,6 тыс. Отметим, что в финале 1988 года «Ойлерз» обыграли «Бостон Брюинз». Примечательно, что четвёртая игра серии была приостановлена из-за отключения электроэнергии 24 мая 1988 года в Бостоне, которая так и не была доиграна.

Гретцки набрал 13 (3+10) очков в финале 1988 года, что является рекордом, который сохраняется до сих пор.

Вышински — о словах Баркова: не могу поверить в то, что упустить 3-0 в серии — это «мечта»

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в социальной сети прокомментировал слова капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова после шестой игры финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз». Один из лидеров «пантер» заявил: «У нас было три «матчбола», но будет седьмая игра. Это мечта каждого из нас».

«Послушайте, я готов поверить во многое из того, что говорят игроки «пантер» после шестой игры, но я отказываюсь верить в то, что упустить преимущество в 3-0 в финале Кубка Стэнли — это то, о чём вы «мечтаете в детстве», — написал Вышински.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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Терещенко: Овечкин проседает в обороне, но это нормально, его задача в другом

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал статью североамериканского издания The Athletic, в которой контракт нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина назвали самым неэффективным в клубе в сезоне-2023/2024.

«В плане неэффективности, исходя из параметров рейтинга, я согласен с The Athletic. Саня – другой игрок. Это моё мнение. Видно, что он в игре в обороне проседает. Наверное, его задача заключается в другом. К этому надо нормально относиться. Да, не так играет в обороне, я уже не раз говорил: когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, он играл по-другому. Он играл на команду, понимал, что был один из немногих шансов выиграть Кубок Стэнли, было всё, они этим воспользовались. Он делал всё: ловил на себя шайбы, в обороне играл, делал много черновой работы.

Это не означает, что он не умеет играть. Да, цель – выиграть Кубок Стэнли ещё раз, но, наверное, одна из главных целей, не будем скрывать, — побить рекорд Гретцки, осталось чуть-чуть. Это нормально», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Маккиннон — о Ничушкине: мы скучаем по нему, он один из лучших игроков в лиге

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о ситуации с его партнёром по команде — российским форвардом Валерием Ничушкиным.

«Мы просто надеемся, что он справится со всем и получит помощь. Он отличный парень и товарищ по команде. Мы все его любим. Очевидно, что то, через что он проходит, — это нечто большее, чем просто игра. Но мы определённо скучаем по нему. Он великолепен. Он один из лучших игроков в лиге, играющих и в защите, и в нападении. На его счету было девять голов [в восьми матчах плей-офф], когда мы его потеряли. Огромная дыра, но мы вернёмся в следующем сезоне, и, надеюсь, он останется с нами до конца своей карьеры», — приводит слова Маккиннона The Score.

Напомним, Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.

«Не сочувствую вам». Драйзайтль ответил на жалобу журналиста после камбэка «Ойлерз» с 0-3

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ответил на жалобу журналиста о том, что ему снова придётся лететь в Санрайз, на седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Видео с послематчевой пресс-конференции опубликовал аккаунт Gino Hard в социальной сети X (ранее Twitter).

— Леон, ты должен знать, что эти коммерческие рейсы убивают нас, стариков.

— Я не сочувствую вам (смеётся), — сказал Драйзайтль.

Напомним, «Эдмонтон» одержал победу в шестом матче со счётом 5:1 и сравнял счёт в серии с «пантерами» — 3-3. Канадский клуб стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.

Таким образом, обладатель Кубка Стэнли — 2024 определится в седьмом матче, который состоится 25 июня в 3:00 мск. Встреча пройдёт на «Амерант Банк Арене» в США.