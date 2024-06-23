Хоккей вот-вот лишится одного из ярчайших вратарей в истории. Чего успел добиться Флёри?

На днях Марк-Андре Флёри ещё раз подтвердил то, о чём заявил в конце прошедшей регулярки — следующий сезон станет для него последним. «Либо «Миннесота», либо завершение карьеры», — так говорил канадский голкипер в феврале, когда его контракт с «Уайлд» подходил к концу и ещё не был пролонгирован на предстоящий год. В стане «дикарей» не стали лишать Цветка возможности провести ещё один сезон на высшем уровне и предложили ему однолетнее соглашение, которое станет для прославленного голкипера заключительным.

Через год НХЛ, да и весь мировой хоккей лишатся одного из ярчайших голкиперов не только в XXI веке, но и в истории этого вида спорта в целом. Правда, посмотреть на него на международном уровне не получилось — несмотря на наличие олимпийского золота из Ванкувера, Марк-Андре не провёл ни одного матча в составе взрослой сборной Канады. И если на чемпионаты мира он не попадал по причине занятости в плей-офф — этот сезон стал всего лишь вторым в карьере Флёри, когда он не участвовал в борьбе за Кубок Стэнли (первым был дебютный), — то вот на Олимпиаду в Сочи, например, Стив Айзерман не взял его просто потому, что считал его хуже не только Роберто Луонго, Кэри Прайса и, прости господи, Майка Смита, в итоге отправившихся в Сочи, но и Кори Кроуфорда и Брэйдена Холтби, которые тогда были в расширенном списке.

Флёри ругали болельщики за ужасный плей-офф 2013 года, но тогда в постсезоне провалился и Прайс, который в итоге был первым номером в России. МАФа же многие называли переоценённым — голкипер не занимал первые места по основным статистическим показателям в лиге, но едва ли был настолько плох, чтобы считаться сильно хуже кого-либо из тех, кто в итоге опередил его в борьбе за путёвку на ОИ-2014.

И из таких парадоксов состоит бо́льшая часть карьеры Марка-Андре — в уже далёком 2003-м его выбрали под первым номером, а за первые пять лет в НХЛ он дважды вышел в финал Кубка Стэнли в качестве первого номера «Питтсбурга» и один раз (а затем ещё два) поднял трофей над головой, но его всё равно не считали вратарём высокого уровня. Хотя Флёри абсолютно точно является таковым — несмотря на все его ошибки, которые зачастую являлись следствием его агрессивного стиля игры — Цветочек частенько выходит из ворот и не изменяет себе до сих пор, — те сейвы, которые он совершал, порой не поддавались воображению. И он спасал в важные моменты — его прыжок на последних секундах седьмого матча в финале плей-офф-2009 тому подтверждение. Практически каждый вратарь ошибался так, как ошибался Флёри, но так же спасать было дано далеко не каждому.

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Парадокс в том, что Флёри в конечном счёте оказался успешнее вратаря, из-за которого покинул «Питтсбург» — регресс Мэтта Мюррея, конечно, можно объяснить хроническими травмами и банальным невезением, но карьера Цветочка после ухода из «Пингвинз» была лучше, чем у его визави, который должен был стать первым номером «пингвинов» на долгие годы.

Парадокс в том, что единственную «Везину» в карьере Марк-Андре выиграл в 36 лет — в тот момент, когда казалось, что его лучшие годы позади, Флёри умудрился провести самую успешную регулярку в карьере с точки зрения статистики и опередить всех в борьбе за награду. Парадокс и в том, что называть его лучшим вратарём того сезона будет спорным заявлением, хотя за выслугу лет канадец действительно заслужил получить этот приз.

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Парадокс в том, что ни в «Питтсбурге», ни в «Вегасе» не смогли красиво попрощаться с человеком, которого можно назвать легендой обоих клубов. Что в 2017-м, что в 2021-м было невероятно обидно за Флёри, которого всегда называли одним из самых обаятельных игроков лиги. Надеюсь, что «Миннесота» через год не повторит этих ошибок и проводит МАФа на пенсию с достоинством.

Уже в составе «дикарей» Флёри сделал несколько важных шагов к окончательному закреплению своего наследия в НХЛ. В прошедшем сезоне он стал четвёртым вратарём в истории лиги, проведшим более 1000 матчей, а также вышел на второе место по количеству побед — и его процент выигранных встреч больше, чем, например, у Патрика Руа или Роберто Луонго, которые чаще появлялись на льду, нежели Марк-Андре. Забраться на вершину ни в том, ни в другом списке он уже не успеет — уж слишком велико преимущество Мартина Бродо, чьи цифры действительно поражают, — но и то, чего достиг Цветочек, не может не впечатлять — его карьеру точно можно назвать выдающейся.

Лидеры среди вратарей по количеству матчей в НХЛ

* — продолжает карьеру

Нет сомнений, что по окончании карьеры Флёри окажется на втором месте. Его долговечность вызывает уважение: для сравнения, ближайший к нему из продолжающих карьеру Джонатан Куик отстаёт почти на 250 матчей, хотя разница в возрасте у них чуть больше года. Ближайших из играющих россиян Сергей Бобровский отстаёт более чем на 300 игр — даже если он будет играть в старте каждый матч, ему понадобится почти четыре сезона только для того, чтобы сравняться с нынешним показателем Флёри.

Лидеры среди вратарей по победам в НХЛ

* — продолжает карьеру

Здесь МАФ уже успел опередить некоторых более именитых коллег в лице Руа и Луонго, отыграв меньшее количество матчей. Опять же, для сравнения с голкиперами настоящего приводим статистику его ближайших преследователей — отрыв Флёри в качестве самого побеждающего вратаря современности также очень велик, хотя процент побед у того же Бобровского будет получше — 56,6% против 54,7%.

А вот где Флёри не входит даже в десятку, но ещё может успеть там оказаться — это количество «сухих» матчей.

Лидеры среди вратарей по шат-аутам в НХЛ

№ Вратарь Матчи Шат-ауты 1. Мартин Бродо 1266 125 2. Терри Савчук 971 103 3. Джордж Хэйнсуорт 465 94 4. Гленн Холл 906 84 5. Жак Плант 837 82 6. Тайни Томпсон 553 81 7. Алек Коннелл 418 81 8. Доминик Гашек 735 81 9. Роберто Луонго 1044 77 10. Тони Эспозито 886 76 11. Эд Белфор 963 76 12. Марк-Андре Флёри* 1025 75 …19. Джонатан Куик* 780 60 …37. Сергей Бобровский* 700 44

* — продолжает карьеру

В прошедшем сезоне Флёри провёл два «сухих» матча — такой же показатель в его последней регулярке выведет его на девятое место в истории лиги. Будь Марк-Андре чуть стабильнее в «Миннесоте», он вполне мог бы оказаться и в топ-5. Но, видимо, не судьба.

По статистике в плей-офф всё ещё интереснее — стабильное участие в кубковой весне на протяжении почти всей карьеры позволило Флёри занять третье место по количеству проведённых матчей, побед и шат-аутов после Мартина Бродо и Патрика Руа.

Лидеры среди вратарей по количеству матчей в Кубке Стэнли

№ Вратарь Матчи 1. Патрик Руа 247 2. Мартин Бродо 205 3. Марк-Андре Флёри* 169 4. Эд Белфор 161 5. Грант Фюр 150 …10. Хенрик Лундквист 130 …14. Андрей Василевский* 115

* — продолжает карьеру

А вот тут позиция Флёри под угрозой — Андрей Василевский уже провёл солидное количество матчей в плей-офф благодаря стабильной игре в «Тампе», и его шансы обойти Цветочка, который, впрочем, ещё может улучшить свой результат, весьма велики. Точно так же, как и по количеству побед и даже «сухих» матчей.

Лидеры среди вратарей по победам в Кубке Стэнли

№ Вратарь Матчи Победы 1. Патрик Руа 247 151 2. Мартин Бродо 205 113 =3. Марк-Андре Флёри* 169 92 =3. Грант Фюр 150 92 =5. Билли Смит 132 88 =5. Эд Белфор 161 88 …10. Жак Плант 112 71 …12. Андрей Василевский* 115 66

* — продолжает карьеру

Лидеры среди вратарей по шат-аутам в Кубке Стэнли

№ Вратарь Матчи Шат-ауты 1. Мартин Бродо 205 24 2. Патрик Руа 247 23 =3. Марк-Андре Флёри* 169 16 =3. Кёртис Джозеф 133 16 5. Крис Осгуд 129 15 …10. Терри Савчук 106 12 …11. Джонатан Куик* 92 10 …21. Андрей Василевский* 115 7

* — продолжает карьеру

Тем не менее речь здесь всё-таки о достижениях Флёри, коих за 20 сезонов в НХЛ у него набралось немало. Совсем скоро ему предстоит перевернуть последнюю страницу в его грандиозной истории, после которой он повесит ловушку с блином на гвоздь. И это, без сомнения, будет одним из самых грустных моментов следующего сезона.