Когда договорятся или добьются обмена? Топ-7 ограниченно свободных агентов в КХЛ

Несколько недель назад мы составляли список наиболее заметных игроков КХЛ, находящихся в статусе неограниченно свободных агентов. Это те хоккеисты, которые уже получили возможность самостоятельно распоряжаться своей дальнейшей профессиональной судьбой, не будучи привязанными к своим прежним клубам. Сейчас же настало время рассмотреть тех, у кого в КХЛ нет подобной свободы выбора. Это хоккеисты, не принявшие квалификационные предложения от их старых работодателей, вследствие чего они находятся на рынке в статусе ограниченно свободных агентов.

Илья Коновалов

Открывает список голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов. Два года назад столичный клуб сделал выбор в пользу воспитанника ярославского хоккея, взяв вратаря на место своего воспитанника Ивана Бочарова. Коновалов стал первым номером в «Динамо», тогда как Бочаров отправился в «Локомотив» конкурировать с Даниилом Исаевым. На тот момент казалось, что сделка должна пойти на пользу обоим голкиперам, но спустя 24 месяца можно смело констатировать, что ни одна из четырёх сторон (два клуба и два игрока) не может быть удовлетворена её итогом. У Ивана не получилось проявить себя в Ярославле, а Илья выдал крайне посредственные плей-офф в Москве.

За пять недель до выхода команд из отпусков Бочаров пребывает на рынке в статусе НСА, Коновалов – в статусе ОСА. После откровенно провального выступления Ильи в серии второго раунда плей-офф с «Трактором» (0-4) московское «Динамо» сделало своему голкиперу квалификационное предложение в виде двустороннего контракта. Фактически подобное предложение означало, что бело-голубые показали вратарю, что не заинтересованы в продолжении с ним сотрудничества.

Неудивительно, что 25-летний голкипер не стал его принимать. Главным претендентом на Коновалова является минское «Динамо», но для получения российского голкипера белорусам необходимо договориться с их российскими одноклубниками. Первое предложение «зубров» по Коновалову московских динамовцев категорически не устроило, в результате чего сделка на данный момент далека от завершения.

Константин Волков

Ещё хуже сложился минувший сезон для другого голкипера бело-голубых Константина Волкова. В регулярный чемпионат тренерский штаб Алексея Кудашова входил с тройкой голкиперов Коновалов – Моторыгин – Волков. В течение полутора месяцев в «Динамо» давали игровое время всем трём голкиперам, после чего определились с дуэтом, который продолжал сезон. На 26-летнем Волкове фактически был поставлен крест, и за последние четыре месяца чемпионата Константин принял участие всего в трёх матчах, причём лишь дважды он начинал игру в стартовом составе.

Константин Волков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Как и в случае с Коноваловым, после завершения сезона динамовцы сделали Волкову квалификационное предложение для закрепления прав, которое голкипер принимать не стал, не видя для себя дальнейшей перспективы выступать в «Динамо». Ожидается, что в ближайшее время клуб и представители игрока должны найти взаимовыгодный компромисс, который поможет Константину перебраться в другую команду КХЛ. Ей должен стать один из клубов Западной конференции, который в прошлом сезоне не пробился в плей-офф.

Адам Гуска

Последние два сезона словацкий голкипер провёл в «Торпедо», где проиграл конкуренцию за пост первого номера белорусу Ивану Кульбакову. После вылета от СКА в Нижнем Новгороде приняли решение двигаться дальше с Кульбаковым, тогда как Гуска оказался доступен для перехода в другую команду КХЛ. С одним лишь нюансом, что за словака в «Торпедо» рассчитывали получить серьёзную компенсацию.

Как официально подтверждал представитель хоккеиста в России известный агент Шуми Бабаев, в какой-то момент нижегородцы вели предметные переговоры об обмене как раз с московским «Динамо», но договориться о сделке у российских клубов не получилось. По последней информации, сейчас словацкий голкипер близок к возвращению за океан.

Мэтт Джурасик

Без контракта пребывает и один из самых интересных голкиперов КХЛ Мэтт Джурасик. 27-летний вратарь с самой хорошей стороны зарекомендовал себя в «Куньлуне». Сыграв в последних двух сезонах в общей сложности за «драконов» 60 матчей, в них американский голкипер парировал 92,4 броска и пропускал 2,87 шайбы. Для команды образца «Ред Стар» двух последних лет это практически заоблачные показатели.

Мэтт Джурасик Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Порой Джурасик творил настоящие чудеса в воротах, отражая свыше 40 бросков. А в каждом 10-м матче за «драконов» Мэтт и вовсе умудрялся сохранять ворота в неприкосновенности – на его счету шесть «сухарей» в КХЛ. В дедлайн ходили разговоры об интересе к Джурасику со стороны целого ряда топ-клубов КХЛ, но китайский клуб не отпустил своего голкипера. Вот и сейчас «драконы» владеют правами на Мэтта в России и не спешат с ними расставаться, хотя голкипер его уровня точно не помешал бы очень многим командам в КХЛ.

Николя Мелош

До сих пор без контракта с «Салаватом Юлаевым» и защитник Николя Мелош. Канадский хоккеист пополнил ряды уфимского клуба в ходе прошлого сезона и оставил очень благоприятное впечатление. Мелош показал себя как в силовой борьбе, так и на чужой синей линии. Интересно, что уфимцы были вполне довольны канадским хоккеистом при лимите на легионеров в три иностранца. Казалось, что после увеличения лимита до пяти легионеров договориться с игроком тем более не составит никакого труда, но к концу июня этого всё ещё не произошло.

«Мелош провёл первый сезон в России, первый раз уехал из Северной Америки. К нам присоединился по ходу сезона, без предсезонной подготовки. Думаю, он хорошо влился в коллектив. Не исключено, что он останется в нашей команде. Сейчас мы прорабатываем варианты с иностранцем в линию обороны», — говорил «Чемпионату» генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Никита Тертышный

Никак не разрешится ситуация между «Трактором» и талантливым нападающим Никитой Тертышным. Минувший сезон для 26-летнего форварда превратился в один сплошной кошмар. Он сыграл всего 34 матча в регулярном чемпионате и угодил в глухой запас в плей-офф, не выйдя на лёд ни разу за три раунда. В дедлайн челябинский клуб мог и должен был обменять игрока в «Северсталь», но сделка в последний момент сорвалась.

После вылета от «Локомотива» российский форвард на своей странице в социальной сети уже попрощался с Челябинском, но покинуть город оказалось не так и просто. Спустя 2,5 месяца Никита и «Трактор» находятся всё на той же точке. Игрок висит в статусе ОСА, а челябинский клуб пытается получить наилучшую компенсацию за хоккеиста, который ещё два года назад стал лучшим снайпером клуба в регулярке-2021/2022.

Ник Меркли

В это межсезонье масштабную селекцию проводит минское «Динамо». Белорусский клуб подписал звезду КХЛ Вадима Шипачёва, а также договорился о контрактах с несколькими иностранными защитниками, а вот один из лидеров команды Ник Меркли до сих пор остаётся без контракта. Прошлый сезон канадский форвард провёл неоднозначно. Зачастую Меркли попадал под шквал критики со стороны Дмитрия Квартальнова, который всегда был известен требовательным отношением к иностранцам.

Ник Меркли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В плей-офф российский тренер достучался до Ника, и тот выдал отличную серию с московским «Динамо». В шести матчах он забросил три шайбы, две из которых оказались для «зубров» победными. Собственно, именно голы Меркли и принесли белорусскому клубу обе победы над москвичами в той серии (2-4). Но нестабильность канадского форварда в ходе регулярки, по всей видимости, сейчас и является тем самым сдерживающим фактором, который пока останавливает «Динамо» от продления контракта.

Вот только сможет ли Минск найти игрока сильнее, чем Меркли? Это большой вопрос. Впрочем, торопиться белорусскому клубу некуда. Сейчас есть время для анализа рынка, а к варианту с Ником всегда можно вернуться. И есть ощущение, что в конечном счёте стороны договорятся о продлении контракта.

Другие известные игроки без контракта в КХЛ в статусе ОСА:

вратарь: Сергей Мурашов;

защитник: Арсений Коромыслов;

нападающие: Семён Панкратов, Джованни Фьоре, Владислав Михайлов, Андрей Никонов, Алексей Пустозёров, Максим Сушко, Никита Шашков, Матвей Заседа.