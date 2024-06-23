«Такие серии разрывают сердце». 10 лет назад в НХЛ отыгрались с 0-3 в плей-офф

Неделю назад «Флорида» должна была войти в историю — послезавтра в историю она может вляпаться. Американские обозреватели справедливо отмечают, что слив серии «пантерами» станет самым позорным в истории НХЛ. Таких случаев было всего лишь четыре, а в финале был всего один — при этом «Детройт» в 1942-м попал в финал благодаря странной схеме плей-офф, заняв в регулярке пятое место из семи. «Флорида» имела совсем другой статус.

Последнее такое героическое спасение случилось 10 лет назад, но в первом раунде. «Лос-Анджелес», который выиграл Кубок Стэнли в 2012-м, а спустя год уступил в финале конференции, летел 0-3 в первом раунде «Сан-Хосе», однако смог вывернуться наизнанку и вытащить серию. «Акулы» же этим поражением словно бы зацементировали свой статус абсолютных плей-оффных неудачников.

В регулярке же у «Шаркс» всё снова было хорошо — команда шла в топ-5 лиги как по забитым, так и по пропущенным голам. Сладкой парочке Торнтон — Марло было всего-то 34 года, а у них уже появилась молодая смена. 20-летний на тот момент Томаш Гертл оформил покер уже в третьем матче в лиге: после этого Джамбо Джо дал свой уже легендарный коммент про «наяривание» после четырёх голов. В феврале Марло и Марк-Эдуар Власик вернулись из Сочи с золотыми олимпийскими медалями, а команда завершила регулярку с 51 победой.

«Лос-Анджелес» долгое время пёр по регулярке очень уверенно, сохраняя самую надёжную оборону в лиге. Однако после Нового года машинообразный хоккей Дэррила Саттера начал давать сбои: за месяц с небольшим до олимпийской паузы «Кингз» выиграли лишь шесть матчей из 18, забросив за это время всего 29 шайб. Менеджмент отреагировал на это покупкой Мариана Габорика, которая была очень рискованной: талантливый снайпер был очень травматичным и пропускал Олимпиаду из-за очередного повреждения. Из-за этого «Кингз» даже не пришлось отдавать пик первого раунда, и об обмене никто не пожалел: Мариан успел набрать 16 очков за 19 игр регулярки, а «короли» сильно провели финиш сезона.

Серия «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» Фото: Bay Area News via Getty Images

Первые 20 лет жизни «акулы» ни разу не натыкались в плей-офф на своих старших калифорнийских соседей, однако в 2014-м эти команды встречались в плей-офф в третий раз за четыре года. В 2013-м «Лос-Анджелес» повёл 2-0 в серии, но выиграл лишь в седьмой игре. Спустя год «королям» устроили акулье торнадо на домашней арене «Сан-Хосе»: «Кингз» пропустили сразу 13 шайб! После 3:6 в первом матче «Лос-Анджелес» дважды забил в первом периоде, но за оставшиеся 40 минут получил семь безответных голов.

«Я думал, что наши третье и четвёртое звенья, а также третья пара защитников способны лучше играть против их третьего и четвёртого звеньев. Но пока это не так», — говорил Саттер после 0-2. Тренер внёс нужные изменения, подняв в состав молодого Таннера Пирсона и освежив все тройки атаки. В третьей игре победить это не помогло — к середине третьего периода «короли» лидировали, но проиграли в овертайме после гола Марло, однако новые перемены от Саттера помогли победить в четвёртом матче. В том плей-офф впервые стала играть тройка «Семидесятых» — опытнейший Джефф Картер (№77) центрил молодых Пирсона (№70) и Тайлера Тоффоли (№73).

Серия вновь переехала в Сан-Хосе, и там случилось важнейшее для «Лос-Анджелеса» событие — возвращение лучшей формы Джонатана Куика. Лучший игрок первого чемпионского плей-офф команды понуро выглядел в первых матчах, но с помощью отлаженной обороны засушил «акул», которые стали выглядеть вялыми на фоне «королей». «Сан-Хосе» ещё и заканчивал встречу с неполным комплектом обороны, так как из-за травмы выбыл Власик — больше в том плей-офф он не сыграет.

Босс «Сан-Хосе» тем временем начал паниковать — перестановки Тодда Маклеллана, в отличие от саттеровских, эффекта не давали. Кроме того, в запас на какое-то время присел основной вратарь «акул» Антти Ниеми, который по ходу серии перестал уверенно играть. Это тоже не помогло. В шестом матче «короли» выстояли полторы минуты втроём, а в середине третьего периода Джастин Уильямс забил спорный гол, где можно легко было усмотреть блокировку вратаря. 10 лет назад тренерские запросы ещё не вошли в жизнь лиги, и разгневанный Маклеллан заявил после матча, что его команду обокрали. Проблема была в том, что его парни в шестом матче выжали лишь гол: если кто и обокрал их, так это Куик.

Джонатан Куик Фото: Louis Lopez/Zuma/ТАСС

В седьмом матче у «Шаркс» осталось одно преимущество — своего льда. Хотя «акулы» повели в счёте, «Лос-Анджелес» в первом периоде создавал достаточно моментов, а потом начал их реализовывать. «Королей» вытащили их лидеры — голы Даути и Копитара сделали счёт 2:1. Лидеры «Сан-Хосе» же снова пропали, отметившись в той игре только отрицательной полезностью. «Топ-6 «акул» снова растворилась, за исключением только Джо Павелски — благороднейшего игрока, который носил эти цвета», — зло писали журналисты Sports Illustrated. В отличие от «акульих» лидеров, для Джеффа Картера и Майка Ричардса это был второй в карьере камбэк с 0-3.

Катастрофа «Сан-Хосе» моментально привела к публичным сварам. Например, агент Мартина Гавлата, который бо́льшую часть плей-офф просидел в запасе с немаленьким контрактом, пнул Маклеллана: «Тренерский штаб «Сан-Хосе» знал, что у Марти семь победных голов в плей-офф?». СМИ тут же заполонили многочисленные слухи об обмене лидеров: Марло якобы мог уехать в «Бостон» вместо Бреда Маршана, а Торнтон — уйти в «Рейнджерс». Почти все остались на своих местах — за исключением того, что Джо потерял капитанскую литеру. В итоге через год «акулы» вообще пропустили плей-офф.

Лидеры «королей», как говорилось, вытащили серию в решающий момент. Куик делал ключевые спасения в нужный момент, Копитар набирал очки во всех семи встречах, Даути после чудовищной игры в первых трёх матчах был образцом надёжности после. Мистер Седьмая Игра Уильямс в седьмой игре не забил, но сделал передачу и набрал шесть очков в четырёх победных встречах. Ну а что «Сан-Хосе»? «Если бы не гол в овертайме третьего матча, игра закончилась бы в шести встречах. «Шаркс» каждый матч после четвёртой игры становились хуже, то, что работало в первых матчах, перестало работать — и перемены не помогали», — писал сайт болельщиков «Сан-Хосе». «Такие серии разрывают сердце», — был краток Логан Кутюр.

Патрик Марло после вылета из плей-офф Фото: Damon Tarver/Zuma/ТАСС

Ну а «Кингз» ещё дважды в том плей-офф показали волю к победе: во втором раунде они отыгрались с 2-3 против «Анахайма» (правда, при Брюсе Будро команда имела тот же имидж кубковых неудачников, что и «Сан-Хосе»). В финале конференции «короли» вели 3-1 против «Чикаго», допустили седьмую игру, но выиграли в её овертайме. После этого «Рейнджерс» в финале были куда более слабым соперником. Впрочем, никто бы не мог подумать, что победа в том финале станет последней на данный момент победой «Лос-Анджелеса» в серии плей-офф.