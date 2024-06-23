А Овечкин удивил физической формой во время отдыха.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мичков переходит в «Филадельфию», Бобровский пропустил тренировку. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 23 июня 2024 года.

«Филадельфия» готова обменять третьего бомбардира команды

Нападающий Джоэль Фараби может быть обменян из «Филадельфии», сообщает The Fourth Period. Клуб готов рассмотреть варианты обмена 24-летнего форварда. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой $ 5 млн в год рассчитано до завершения сезона-2027/2028.

В нынешнем сезоне Фараби провёл все 82 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 50 очков — забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «-13». Форвард стал третьим бомбардиром команды в прошедшей регулярке.

Овечкин показал физическую форму на отдыхе

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в волейбол на одном из пляжей во время отдыха. Россиянин продемонстрировал свою физическую форму и в одном из эпизодов показал отличную реакцию, отбив мяч на сторону соперника.

Матвей Мичков переходит из СКА в «Филадельфию»

Российский нападающий Матвей Мичков покинет СКА и продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщил инсайдер Джейми Бэскоу.

«Я могу подтвердить, что Матвей Мичков действительно приезжает в Северную Америку. Честно говоря, я всегда думал, что он приедет в этом сезоне», — написал Бэскоу в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

В июне генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер заявил, что клуб настроен, что в следующий сезон пойдёт без российского форварда.

Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмой игрой финала НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды накануне седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Он опубликовал состав с утренней раскатки «Пантерз», который выглядит так:

Вераге — Барков — Райнхарт;

Родригес — Беннетт — Ткачук;

Луостаринен — Лунделль — Тарасенко;

Ломберг — Стенлунд — Казинс;

Форслинг — Махура;

Миккола — Монтур;

Экман-Ларссон — Куликов;

Столарз;

Найт.

Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.