Сага Мичкова и СКА закончена. Российский талант поколения отправляется в НХЛ

Уже месяц назад в прессу начала просачиваться информация о том, что контракт со СКА Мичков не доработает и поедет в НХЛ, где он был задрафтован «Филадельфией». Насколько возможен был переход, в то время было тяжело оценить, так как казалось, что СКА захочет посмотреть на Матвея в деле на протяжении целого сезона, подержав его у себя в руках, а не наблюдая за ним по видео из Сочи.

Роман Ротенберг, конечно, косвенно подтверждал переход, но никакой конкретики не было: «Мы хотим дать ему возможность развиваться. Если, например, он не сможет играть в первом звене «Филадельфии» и не будет получать там первое большинство, если его отправят в АХЛ или даже в лигу Восточного побережья, то мы сделаем всё для того, чтобы Мичков вернулся и играл только в КХЛ».

Да, «Филадельфия» официально об этом ещё не объявила, но несколько авторитетных источников — как российских, так и североамериканских — в один голос сообщили о переходе, поэтому сомнений уже быть не может.

Давайте посмотрим, почему Матвей оказался не нужен СКА и каковы его шансы проявить себя в «Филадельфии».

Начнём с небольшой предыстории: как Мичков вообще оказался в СКА? Матвей блестяще себя проявил на зимних юношеских Олимпийских играх, набрав 14 очков за четыре матча. Именно его игра позволила сборной России увезти золотые медали. После этого руководство армейцев мгновенно подсуетилось, предложив юному таланту контракт на пять лет. Предложение было принято, отчего особенно расстроились в Ярославле, где Матвея вели с девяти лет.

Мичков без раскачки залетел в МХЛ, побил кучу рекордов, без устали закладывал лакроссы и радовал публику нестандартным мышлением и не по годам зрелой игрой. В 2022 году форвард стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946», готовясь в следующем сезоне играть в основе клуба из Санкт-Петербурга. Но не всё оказалось так просто: после четырёх матчей нападающий отправился в ВХЛ, а затем в аренду в «Сочи». В предыдущем сезоне пребывание в СКА оказалось ещё меньше – за питерцев перед арендой Матвей провёл один матч.

Матвей Мичков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Первый вопрос: почему Матвей оказался не нужен СКА? Ответ лежит на поверхности – команда поменяла курс, сделав ставку на более опытных игроков, которые должны привезти долгожданный кубок в культурную столицу России. Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Сергей Андронов, пополнившие состав СКА в это межсезонье, яркое тому доказательство. Держим в уме и скорый переход Никиты Зайцева, который неминуем. К тому же у петербуржцев явный перебор игроков, некоторые уже были отправлены в «Витязь» и «Адмирал». Всё это понижает акции Матвея в глазах руководства и особенно главного тренера.

Также хочется выразить непопулярное мнение, касаемо фигуры главного тренера СКА. Роман Ротенберг заслуживает лестных слов в свой адрес по причине того, что не стал «мариновать» молодого хоккеиста, заставив его скитаться по арендам или же смотреть матчи со стороны. Хотя все рычаги в виде действующего контракта у него были. Право и юриспруденция уступили место человечности. Ведь мы же все знаем, что даже при отсутствии действующего контракта с клубом КХЛ можно не доехать до Северной Америки.

Второй вопрос: каковы шансы Мичкова закрепиться в «Филадельфии»? На самом деле, огромные. В последние годы «лётчики» являются довольно-таки безликой командой, состав которой не насыщен звёздами. Проще говоря, их там вообще нет. Мы же не будем называть Трэвиса Конечны и Оуэна Типпетта звёздами? Но при этом тот же Типпетт может стать хорошим партнёром для Матвея при условии нахождения рядом надёжного центра, который развяжет руки вингерам. А в остальном Мичков будет получать уйму игрового времени и должен быстро освоиться в новой лиге. Вопрос о габаритах, который некоторые эксперты задают, вообще никакого смысла не имеет, так как времена дуболомной НХЛ уже канули в Лету.

Но ведь остаётся вопрос и более определяющий: а уживётся ли Мичков, про сложный характер которого мы многое слышали, с главным тренером, спокойно позволяющим себе сажать в запас звёзд и капитанов? Речь о Джоне Торторелле, об эксцентричном поведении которого в НХЛ ходит столько баек, что не сосчитать. Во-первых, тяжело представить, что Мичков, попав в «Филадельфию», сразу же начнёт гнуть пальцы, а во-вторых, Торторелла умеет уживаться с талантами, делая их игру максимально продуктивной и полезной. В том же «Коламбусе», который был сугубо системной командой, переход Артемия Панарина, не славившегося игрой в обороне и огромной физической силой, сыграл команде на руку: «жакеты» получили долю креатива в атаке, что им позволило даже свипнуть «Тампу», которая в тот год побила все рекорды регулярки. Именно поэтому этот союз не представляется какой-либо проблемой.

Однако от этого перехода выигрывает не только «Филадельфия», которая в потенциале получает франчайз-игрока. В выигрыше должна остаться и сама НХЛ, которая просто обязана раскручивать первый матч между «Чикаго» и «Филадельфией» через противостояние Мичкова и Бедарда. Стоит напомнить, что ещё за несколько лет до драфта эти двое рассматривались как первый и второй номера, но политическая конъюнктура, вследствие которой Матвей пропустил несколько молодёжных чемпионатов мира, и разговоры о характере в преддверии драфта скинули Матвея аж до седьмого пика. В скором времени весь мир сможет посмотреть за противостоянием двух главных талантов воочию. И немного обидно, что Бедард и Мичков играют не за команды из одного дивизиона или конференции, что сделало бы их соперничество ещё более красочным и горячим.