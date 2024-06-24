Этот сезон — один из лучших в истории хоккея! Финал Кубка Стэнли — лишь вишенка на торте

Ну какой же хоккейный год! Ну какая же красота!

Финал НХЛ — 2024 лишь доказывает, что этот сезон должен, просто обязан войти в учебники хоккейной истории как один из лучших.

Сначала КХЛ преподнесла массу сюрпризов. Вылет чемпиона регулярки уже во втором раунде, вылет в первом раунде на тот момент действующего обладателя Кубка Гагарина, геройства «Автомобилиста», выбившего «Ак Барс», а затем и СКА, неожиданное для многих чемпионство «Металлурга»…

Потом один из лучших чемпионатов мира в истории. С грандиозным камбэком Австрии в матче с Канадой со счёта 1:6 за период, с вылетом всех главных фаворитов и одним из самых неожиданных финалов с Чехией и Швейцарией…

А теперь ещё и плей-офф НХЛ. Чемпион регулярки, будучи одним из главных фаворитов, не дошёл до финала, «Тампа» с Кучеровым, «Колорадо» с Маккинноном и действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» вылетели в первом раунде, а в финале оказались «неудачники из Эдмонтона»…

И мало того, что до решающей стадии дошли не те команды, которые многие ожидали увидеть там, — так ещё и серия получается максимально увлекательной!

Сценарий — один из лучших

«Флорида» ещё до начала решающей стадии считалась явным фаворитом. В прошлом сезоне «пантеры» неожиданно ворвались в финал и воспринимались как очевидные андердоги. В целом сам финал-2023 подтвердил такую позицию. Но в этот раз «Флорида» уже была фаворитом — ещё и умудрённым опытом прошлого года.

После первого матча это мнение лишь укрепилось. Всё-таки «Пантерз» во главе с Сергеем Бобровским смогли засушить суперзвёзд «Эдмонтона» и выбить их из колеи. Второй матч также стал лебединой песней в исполнении «Флориды». «Пантеры» семимильными шагами двигались к своему первому в истории Кубку Стэнли.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

В третьей встрече «Эдмонтон» и его лидеры, впервые попавшие в финал, неожиданно оклемались от мощного нокаута первых матчей и едва не совершили камбэк с 1:4.

И вот, когда казалось, что теперь четвёртая игра станет лишь формальностью, а Кубок уже точно поднимут Александр Барков, Мэттью Ткачук и Сергей Бобровский, — именно в этот момент «нефтяники» окончательно проснулись. 8:1 — «пантер» выносят со льда.

Часто бывает так, что команда, выигрывая три матча подряд, в четвёртом терпит поражение — ещё и разгромное. Это в некотором роде классика хоккея. Было ощущение, что такое правило сработает и сейчас.

Но «Эдмонтон» забрал и пятый матч! Команды устроили сочную перестрелку, и «Флорида» до последних секунд имела шансы сравнять счёт. Однако не вышло.

И вот настало время шестой встречи. Которая завершилась крупной победой «Ойлерз». 18:5 за три матча, и «нефтяники» совершенно неожиданно камбэкнули с 0-3 в финале — впервые почти за 80 лет! Когда на них уже никто не ставил!

Неужели это не шикарный сценарий?!

Фото: AP/TASS

Если «Эдмонтон» в итоге выиграет седьмой матч, то станет лишь второй командой в истории, завоевавшей Кубок Стэнли после 0-3 в финале. Этот сезон уже точно войдёт в учебники истории — но вот на какие его страницы, пока огромная интрига.

Теневые герои выходят на первый план

Немало хоккеистов вторых ролей стали проявлять себя именно в финальной стадии.

В какой-то момент команды будто бы поменялись голкиперами. Если в первых матчах Бобровский тащил всё, что было можно и нельзя, то затем геройства в воротах начал совершать осмеянный Стюарт Скиннер. Канадец за три последние встречи имеет 95,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,67. Россиянин — 79,3% и 5,06…

Неожиданно зажёгся в финале Уоррен Фёгеле. Набрав лишь три очка за предыдущие три стадии, с «Флоридой» нападающий уже записал на свой счёт 2+3. 34-летний Адам Хенрик забил уже два победных гола и за весь плей-офф набрал почти столько же баллов, сколько за целую регулярку в составе «Ойлерз» (7 против 9).

В этом плей-офф по-настоящему раскрылся молодой защитник «нефтяников» Эван Бушар. До сего момента он был не особо заметен, зато теперь котируется чуть ли не выше Кейла Макара!

Про геройства Коннора Макдэвида и говорить лишний раз нет смысла. Лучший перформанс в плей-офф в XXI веке, один из лучших в истории и проявление себя в самый нужный момент — именно капитан «Эдмонтона» стал катализатором величайшего камбэка за 80 лет.

Причём влияние Макдэвида, как оказалось, проявляется не только в результативных действиях. В шестом матче финала, когда «Ойлерз» сравняли счёт, Коннор не нанёс ни одного броска в створ и не набрал ни очка — впервые за все девять лет «Эдмонтон» при таких условиях одержал победу.

Кто бы мог подумать, что за спинами Макдэвида и Леона Драйзайтля ещё кто-то есть…

***

Чем бы ни закончился седьмой матч, это станет красивейшей историей, которая завершит не менее красивый хоккейный сезон. «Флорида» впервые в истории станет чемпионом НХЛ. Бобровский в 35 лет возьмёт первый, столь долгожданный Кубок Стэнли, Дмитрий Куликов — в 33 года. Владимир Тарасенко станет лишь пятым россиянином в истории, выигравшим чемпионство НХЛ с двумя разными клубами. Возьмут свои перстни и Барков, Ткачук, Сэм Райнхарт…

В ином случае выиграют свой первый Кубок Стэнли Макдэвид и Драйзайтль, давно заслужившие поднять этот трофей над головами. 39-летний Кори Перри во второй раз станет чемпионом — спустя целых 17 (!) лет и три проигранных финала. «Эдмонтон» разрушит проклятье, став первым за 31 год клубом из Канады, взявшим Кубок Стэнли…

Седьмой матч при любых раскладах подарит нам прекрасную развязку, полную слёз радости и грусти. И подведёт черту под одним из лучших сезонов в истории.

Так что насладимся по полной последней серией сего приятнейшего сериала.