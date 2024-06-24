Мир ждёт седьмой игры финала НХЛ, «Куньлунь» купил российского вратаря. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 24 июня 2024 года.

Нападающий НХЛ Дерик Брассар обьявил о завершении карьеры игрока

Нападающий НХЛ Дерик Брассар обьявил о завершении карьеры игрока в возрасте 36 лет, сообщает Daily Faceoff.

За 16 сезонов в НХЛ уроженец Халла, Квебек, забил 215 голов и сделал 330 передач, набрав 545 очков в 1013 играх за карьеру за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Флориду Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Аризону Койотс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфию Флайерз».

Брассар девять раз играл в плей-офф Кубка Стэнли, включая четыре выхода в финал Восточной конференции — дважды за «Рейнджерс» в 2014 и 2015 годах, один раз за «Сенаторз» в 2017 году и один раз – за «Айлендерс» в 2020 году. В финале Кубка Стэнли 2014 года в составе «Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелес Кингз».

«Большинство считает его лучшим хоккеистом мира». Гэри Беттмэн — о Конноре Макдэвиде

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он настоящая суперзвезда. Большинство [людей] считают его лучшим хоккеистом на земле, и, возможно, так оно и есть», — приводит слова Беттмэна First Talk.

На данный момент канадский нападающий является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В 24 матчах он записал на свой счёт 42 очка — восемь голов и 34 передачи.

«Самый важный матч НХЛ за многие годы». Ткачук — о седьмой игре финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Счёт в серии равный сейчас, и неважно, что произошло до этого. На самом деле ты забываешь всё, что происходило на протяжении всего сезона. Весь сезон сводится к одной игре дома. Это абсолютно невероятная, невероятная возможность. Вы хотите вспомнить некоторые хорошие вещи, которые помогли вам победить этих парней в начале серии, но я не знаю, я пытаюсь всё это забыть. Просто иди туда и выиграй эту игру.

Была ли у нас возможность выиграть Кубок в последние пару игр? Да, но, в конце концов, они играли лучше нас в трёх играх, а мы играли лучше их, вероятно, в первых трёх играх. На самом деле это не сводится к такой огромной, большой картине. Всё, о чём мы думаем, — это попытаться выиграть первую смену, выиграть первый период, выйти и сыграть так быстро и сильно, как мы можем, потому что знаем, что именно это делает нас успешными. Я бы сказал, что мы с большим нетерпением ждём возможности выйти и сыграть перед нашими домашними болельщиками, которые играют для нас столь важную роль. Мы знаем, что они ждали эту игру.

Я имею в виду, что это, наверное, самый важный матч НХЛ за многие годы, и поэтому наши болельщики в восторге от него. Мы не можем дождаться», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

«Всё во «Флориде» держалось на игре Бобровского». Кожевников — о ходе финала Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил серию финала Кубка Стэнли и заявил, что удивлён апатией хоккеистов «Флориды», которые упустили преимущество в три матча по ходу серии с «Эдмонтоном».

«3-3 с 0-3 — это сюрприз для всех. Тут надо понять, что со стаканом: он наполовину полон или наполовину пуст? То есть это «Флорида» так сдулась или «Эдмонтон» так прибавил? Седьмой матч покажет. Пока видно, что почти всё во «Флориде» держалось на игре Бобровского. Как только он подустал — всё и рухнуло.

Верю в Бобровского. Постоянно это говорю нашим журналистам. Только ему по силам вытянуть команду из этого штопора. Но беспокойство перед седьмым матчем есть. Не могу понять причины апатии «Флориды» — и игроков, и тренеров. Могли бы хотя бы подраться, какую-то провокацию устроить».

Стали известны изменения в составе «Флориды» на седьмую игру финала НХЛ с «Эдмонтоном»

Тренерский штаб «Флориды Пантерз» внёс изменения в состав команды перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Дэн Розен в социальной сети X (ранее Twitter).

В четвёртом звене вместо канадского форварда Ника Казинса сыграет Кайл Окпосо. В шестом матче была проведена обратная замена, и Казинс вернулся на лёд после перерыва, который длился с третьего матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в текущем плей-офф канадец провёл 12 матчей, в которых набрал одно очко, сделав результативную передачу.

На счету Окпосо 16 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 и два балла за результативность — голевые пасы.

Winners: голкипер московского «Динамо» Константин Волков перейдёт в «Куньлунь»

Находившийся в статусе ограниченно свободного агента голкипер московского «Динамо» Константин Волков перейдёт в «Куньлунь», сообщает агентство Winners. Сообщается, что скоро о переходе будет объявлено официально, а бело-голубые получат денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал пять побед с 88,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,6.

Всего в КХЛ Волков провёл 43 матча, в которых одержал 16 побед с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,17.

Крикунов: Ковальчук дурил в молодости, а к 30 годам начал думать о здоровье

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил форму 41-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак».

– Ковальчук ещё способен приносить пользу команде?

– Думаю, да. Он одним своим присутствием принесёт «Спартаку» пользу. К тому же он молодым подаёт пример своим отношением. Мало кто доигрывает до такого возраста.

Пока Илья был молодым – дурил, а к 30 годам начал думать о здоровье и продолжении карьеры, стал сильнее готовиться. Поэтому он и доиграл до 40 лет. Думаю, ещё один сезон он способен провести. Между 40 годами и 41 годом разницы большой нет.