«Флорида» — чемпион НХЛ! Бобровский провёл чудо-матч и выиграл Кубок Стэнли!

«Пантерз» взяли первый кубок в своей истории, а «Эдмонтону» и Макдэвиду после безумного камбэка не хватило до победы совсем немного.

Седьмой матч — это одно из лучших событий, которое может быть в хоккее. Седьмой матч финальной серии — однозначно лучшее.

В этом году решающая стадия розыгрыша Кубка Стэнли совершенно не разочаровывает. «Эдмонтон» совершил героический камбэк со счёта 0-3 и перевёл серию в седьмой матч. Эмоциональное преимущество должно было находиться на стороне «нефтяников», но и «пантеры» не просто так повели в финале с таким отрывом.

По итогу всё свелось к битве Коннора Макдэвида и Сергея Бобровского. Леона Драйзайтля и Александра Баркова. Одна победа, которая сделает одних историческими чемпионами, и одно поражение, которое наградит команду титулом неудачников.

Главный матч сезона.

«Флорида» быстро захватила преимущество и надавила на «Эдмонтон». Давление привело к удалению Уоррена Фёгеле после бессмысленного фола в атаке уже на третьей минуте встречи.

«Нефтяники» выстояли, пару раз даже убежав в контратаки. Но после выхода Фёгеле на лёд не сумели перестроиться, «Пантерз» продолжили позиционную атаку. Эван Родригес с левого фланга набросил на пятачок, а там Картер Вераге подставил клюшку — шайба прошла между щитков Стюарта Скиннера. 1:0 — «Флорида» повела!

https://www.nhl.com/video/edm-fla-verhaeghe-scores-goal-against-stuart-skinner-6355630424112

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» эта ситуация совершенно не устраивала. «Нефтяники» ответили несколькими атаками — «Флорида» возвращала шайбу в чужую зону. И вот на седьмой минуте Коди Сеси из своей зоны отдал передачу под чужую синюю линию — Маттиас Янмарк подхватил шайбу, убежал один на один и бросил над щитком Бобровскому. 1:1! Всего 2:17 понадобилось «Ойлерз», чтобы отыграться!

После этого «Флорида» продолжила давить, бросать, но всё мимо. Следующий опасный момент, однако, создал «Эдмонтон». На 14-й минуте Эван Бушар получил передачу на синюю, сделал несколько шагов и мощно бросил – раздался громкий звон штанги, но шайба в ворота залететь отказалась.

К концу первого периода «Пантерз» задавили «Эдмонтон»: за всю 20-минутку хозяева провели в атаке шесть минут, гости — всего три.

Второй игровой отрезок начался с опасных моментов Владимира Тарасенко и Коннора Макдэвида. На 24-й минуте Мэттью Ткачук получил забавное удаление, потеряв равновесие, упав и случайно сбив Фёгеле. «Ойлерз» закрыли соперника, ни разу не позволив «Флориде» вывести шайбу в среднюю зону. Но тут уже Бобровский показал себя на высочайшем уровне.

В середине периода главный тренер «нефтяников» Крис Ноблох решился на изменения, отрядив в звено Макдэвида Драйзайтля. После этого «Эдмонтон» уже в равных составах полторы минуты не выпускал хоккеистов «Флориды» из зоны. Забить не получилось.

На 35-й минуте «нефтяники» создали ещё один опасный момент. Когда Боб был уже отыгран, шайбу выбил с пятачка Дмитрий Куликов. Вераге подхватил её, отдал Сэму Райнхарту, тот убежал в атаку и, всем видом показывая, что будет отдавать передачу, резко бросил — гол! 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На второй перерыв команды ушли при преимуществе «пантер».

Третий период начался с удаления Эвана Бушара. «Флорида» создала несколько моментов, но Скиннер вытащил.

После этого инициатива стала переходить к «Эдмонтону». Макдэвид и Драйзайтль не покидали лёд. Бобровскому приходилось то и дело спасать «пантер». За семь минут до конца «Ойлерз» создали безумный момент, когда Зак Хайман пытался бросить шайбу уже в пустые ворота — Боб на пару с Ээту Луостариненом преградили путь в ворота!

На 56-й минуте «нефтяники» совершили ещё один навал, Бобровский уже лёжа совершал спасения, да и «пантеры» пластались под каждый бросок.

В итоге «Флорида» всё же дотерпела — и выиграла Кубок Стэнли — 2024! Первый в своей истории! Чемпионами впервые стали Бобровский и Куликов, а Тарасенко взял свой второй трофей в карьере. Поздравления «пантерам» — а Макдэвиду и «Эдмонтону» не расстраиваться. Всё-таки без «нефтяников» этот финал не стал бы настолько крутым и не вошёл бы в историю.

Но праздновать сегодня будут в Санрайзе.