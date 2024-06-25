Россиянин сотворил ключевое спасение сезона НХЛ. С Куликова началось чемпионство «Флориды»

Итак, «Флорида» — чемпион НХЛ. Теперь «пантеры» могут забыть про конфуз с упущенными 3-0 в серии и праздновать, праздновать, праздновать. Канада вновь без Кубка Стэнли, а вот у российских хоккеистов продолжается серия с обладателями трофея – уже девять лет на главную «чашку» мирового хоккея наносят фамилии наших соотечественников.

Роль Сергея Бобровского в успехе очевидна, и об этом ещё будет сказано немало. Российский вратарь не сумел провести стабильно всю финальную серию, но в решающей игре он был настоящей скалой – уверенной, спокойной, монументальной. Бобровского не признали MVP (и мы предупреждали, что так будет), но для своей команды именно Сергей – самый ценный хоккеист.

Владимир Тарасенко свой второй Кубок Стэнли выиграл совсем в иной роли, чем пять лет назад в составе «Сент-Луиса». Тогда Русский Танк был ведущим игроком «блюзменов», лидером, сейчас же он – только винтик в системе «Флориды». Но как знать, пришёл бы успех к «пантерам» без этого винтика?

Наконец, Дмитрий Куликов. Один из самых скромных и незаметных россиян в НХЛ проделал длинный путь к трофею. Большую часть заокеанской карьеры защитник-домосед провёл в аутсайдерах (в том числе и во «Флориде», которая несколько лет назад и не думала претендовать на чемпионство), зато сейчас стал важнейшим звеном обороны «пантер».

Набранные очки – это вообще не про Куликова. Хотя, кстати, свой первый балл в текущем плей-офф Дмитрий заработал в шестой игре финала, поучаствовав в голе Александра Баркова. А в первом периоде седьмого матча он и вовсе мог забить, выйдя с шайбой на шикарную позицию, но не сложилось.

Куликов – это надёжная оборона. Далеко не всегда по карьере у Дмитрия получалось этому соответствовать, но сейчас к нему нет никаких вопросов, а в главном матче в карьере Куликов и вовсе выполнил свои прямые обязанности так чётко и своевременно, что стал автором ключевого спасения сезона.

Речь о победном голе «Флориды» в седьмой игре. Его автором стал Сэм Райнхарт, вратаря «Эдмонтона» Скиннера блестяще «заскринил» Картер Вераге, но всё в этой атаке началось с Куликова. В предшествовавшем голевой атаке эпизоде Дмитрий великолепно зачистил свой пятачок, не позволив «Ойлерз» выйти вперёд, выкинул шайбу в падении, тем самым запустив атаку «пантер». И заслуженно стал соавтором главного гола сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И теперь Куликов – чемпион НХЛ. Как и ещё два десятка хоккеистов «Флориды». Они пришли к этому трофею через долгий путь строительства команды, через разочарование безоговорочного поражения в финале-2023, через сумасшедший камбэк «Эдмонтона» в финале нынешнем. Но ключевые, решающие эпизоды сезона «пантеры» оставили за собой. И скромный российский защитник – творец одного из таких локальных чудес, сложившихся в большую победу «Флориды».