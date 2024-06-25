Слёзы Бобровского, демарш Макдэвида. Невероятные эмоции после финала Кубка Стэнли! Видео

Безумный финал Кубка Стэнли — 2024 подошёл к концу. В седьмом матче решающей серии «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счётом 2:1 и впервые в своей истории стала обладателем главного клубного трофея в мировом хоккее. Год назад «пантеры» из первого ряда наблюдали за триумфом «Вегаса», но теперь и на их улице настал праздник.

Победа далась американскому клубу невероятно тяжело, хотя после того, как счёт в серии стал 3-0, казалось, что особых проблем у подопечных Пола Мориса не будет. Тем не менее, противостояние дошло до решающей встречи, где «пантеры» всё-таки смогли выиграть главный матч в истории франшизы. С финальной сиреной весь состав «Флориды» в экстазе выбежал на лёд, а заполненная «Амерант Банк Арена» была громка как никогда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Это больше не мечта. Это реальность. Не могу поверить в это», — говорил в прямом эфире Мэттью Ткачук, который сегодня сделал то, чего не смог сделать его отец Кит — стал обладателем Кубка Стэнли. Счастливый родитель вместе с остальным семейством со слезами на глазах наблюдал, как его сын празднует своё чемпионство.

Вскоре на льду появился комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, который объявил обладателя «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф. К большому неудовольствию местной публики, им был признан Коннор Макдэвид, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству передач в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли.

Капитан «нефтяников» стал первым хоккеистом с 2003 года, получившим «Конн Смайт» в качестве игрока проигравшей команды. В отличие от Жан-Себастьян Жигера, ставшего обладателем этого приза 21 год назад, расстроенный Макдэвид устроил своеобразный демарш, даже не выйдя на церемонию награждения. Вместо Коннора в трансляции появился находившийся на трибунах Макдэвид-старший, который подготовил телефон, чтобы запечатлеть, как его сын получает награду из рук Беттмэна. Но, видимо, сфотографировать его с призом у него получится только за пределами арены.

Затем камера переключилась на Сергея Бобровского, который был одним из главных претендентов на «Конн Смайт» по ходу плей-офф. Российского голкипера нисколько не заботил тот факт, что MVP Кубка Стэнли был признан не он — вместе с одноклубниками он, едва сдерживая слёзы, праздновал завоевание заветного титула, к которому шёл на протяжении 14 лет своей заокеанской карьеры.

Ещё труднее их стало сдерживать, когда трофей оказался в его руках — сразу после того, как первым Кубок поднял капитан «Флориды» Александр Барков, который стал первым финским хоккеистом, удостоившимся такой чести. Сергей вместе с Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко продолжил приятную тенденцию — уже девять лет подряд российские хоккеисты становятся обладателями Кубка.

После Баркова и Бобровского с Кубком Стэнли в руках оказался Кайл Окпосо, который пополнил состав «Пантерз» во время дедлайна НХЛ. 36-летний ветеран, проведший свою карьеру в «Айлендерс» и «Баффало», не принимал участия в плей-офф с 2016 года, но в игре, которая, возможно, была для него последней, смог добраться до главного трофея лиги — сегодняшний день стал счастливой развязкой долгого пути для многих представителей «Флориды».

В том числе и для Пола Мориса — его реакция, когда Кубок Стэнли оказался в его руках, говорит сама за себя. Просто посмотрите сами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Канадский тренер является одним из самых побеждающих в истории Национальной хоккейной лиги, и теперь к его достижениям наконец-то добавился и Кубок. Как и к достижениям Билла Зито: генеральный менеджер «пантер» рвал и метал после поражений в финальной серии, а после долгожданного триумфа тоже дал волю эмоциям — рыдающий Зито обнимался со всеми, кто попадался ему под руку. Теперь он может со спокойной душой отпраздновать самую важную победу в своей жизни — как и вся «Флорида».