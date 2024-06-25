Первый за 48 лет и второй в истории! По делу ли Макдэвид стал MVP плей-офф НХЛ?

Официально – хоккейный сезон подошёл к концу! И завершился он наилучшим образом – седьмой игрой финала Кубка Стэнли. Напряжение и накал зашкаливали, команды бились до последнего, а «Эдмонтон» был в третьем периоде в шаге от того, чтобы увести решающий матч в овертайм. Но нет – «Флорида» выигрывает первый кубок в своей истории.

Первые мгновения после финальной сирены всегда делят мир на две части – одна из них ликует, сбрасывает шлемы и краги, крича и заключая в объятия друг друга, а вторая понуро смотрит в пустоту и прогоняет у себя в голове моменты в серии, когда можно было всё изменить и оказаться на месте первых. На стороне грусти и тоски сегодня пребывает «Эдмонтон» во главе с Коннором Макдэвидом, которого режиссёры трансляции показывали чуть ли не больше торжествующих «пантер». И смотреть на него было тяжело: на Конноре не было лица, но на правах капитана он подбадривал и благодарил за плей-офф партнёров, которые не могут себя в чём-то упрекнуть, как, собственно, и сам Макдэвид. А когда капитан «нефтяников» беседовал с Корри Перри, который проиграл последние четыре финала, многие зрители задали себе вопрос: а кто кого там успокаивал?

Как принято в НХЛ, проигравшая команда покинула лёд, оставив его победителям. Но помимо вручения Кубка Стэнли, Гэри Беттмэн должен был огласить обладателя «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку плей-офф. Споры о нём шли ещё с самой первой игры финала, но после пятой игры чаша журналистских предпочтений (приз вручается по итогам их голосования) начала склоняться в пользу Макди. Шестой и седьмой матч, в котором Коннор не набрал ни одного очка, ничего не изменил – «Конн Смайт» отправляется на полку личных трофеев Макдэвида. Но, как многие видели, на лёд капитан «Эдмонтона» не вышел и получил его не из рук Беттмэна.

Материалы по теме Макдэвид не вышел на награждение MVP плей-офф. Его отец готовился снимать момент

Макдэвид стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, кто получил приз, проиграв финал. До этого подобное удавалось Роже Крозье (в 1966 году), Гленну Холлу (в 1968-м), Реджи Личу (в 1976-м), Рону Хекстоллу (в 1987-м) и Жан-Себастьяну Жигеру (в 2003-м). Четверо из пяти перечисленных – вратари. Лишь Реджи Лич, который выступал за «Филадельфию» в 1976 году, до этого момента выигрывал приз из полевых игроков.

Суть подобной тенденции понятна – нужно сделать что-то фантастическое, чтобы тебя признали MVP. В команде, ставшей обладателем кубка, это всё-таки сделать полегче. Джонатан Маршессо образца прошлого года является отличным примером. Сделал ли это Макдэвид?

Начнём с того, как Макдэвид проявлял себя в каждой серии. В первом раунде против «Лос-Анджелеса» «нефтяники» были явным фаворитом, но без отличной игры капитана вряд ли бы они управились так быстро. Коннор уже в первом матче набрал пять очков, а в дальнейшем уходил с площадки минимум с одним. Являясь мозгом большинства «Эдмонтона», Макдэвид организовал львиную долю шайб.

Самой тяжёлой для Макди выдалась серия с «Ванкувером» — в четырёх из семи матчах он остался без очков. Это породило разговоры о том, что Коннор играет с травмой, аргументировалось это низкой бросковой активностью. Доля правды в этом была – Макдэвид не бросал даже из убойных позиций, снабжая шайбой партнёров. Но не надо забывать, что в самый решающий момент рыжебородый гений проснулся, отдав три передачи в шестом матче. И то были передачи не для статистики.

Первый матч в финале конференции против «Далласа» мог закончиться для него драмой: четыре минуты штрафа на старте овертайма и непопадание в пустые ворота. Но начало второго овертайма удалось – подставление из слота вдохнуло уверенность в хоккеистов «Ойлерз», которые начали отчётливо понимать, что этот «Даллас» им под силу. По ходу этой серии Макдэвид не проваливался, как с «Ванкувером», а пик пришёлся на шестую игру, где Коннор «нарисовал» собственноручно два гола и отправил свою команду в финал.

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Воспоминания о финальной серии ещё свежи, поэтому здесь более кратко – восемь очков за четвёртую и пятую игру в сумме, именно тогда «Флорида» начала ломаться. Причём перформанс в пятом матче вряд ли кто-то перебьёт в ближайшее время – умнейшая шайба от щитка лучшего голкипера плей-офф, сольный проход с завершением от Перри, гол в пустые ворота, которые неистово пытался защитить Мэттью Ткачук.

В том, что «Эдмонтон» превратил 0-3 в 3-3, хочется отметить многих: и низы «нефтяников», которые дурачили «Флориду», когда те получали большинство, и Стюарта Скиннера, который переродился прямо по ходу плей-офф. Но роль Макдэвида всё равно возносится и заключается это не только в результативных подвигах: лицо Коннора после 8:1 излучало не сиюминутную радость, а уверенность в завтрашнем дне, покорная реакция на провокации «пантер» злило соперника и заряжало партнёров. Он был лидером во всём.

Что по достижениям? Да, до рекорда Гретцки дотянуться не получилось, но менее ошеломляющим плей-офф в исполнении Макдэвида не стал. Он вписал себя в компанию Великих, затесавшись рядом с Гретцки и Лемье. А где-то и вовсе их обогнал – больше ассистов за один плей-офф не набирал никто в истории. Также не устоял и рекорд XXI века по результативности – показатель Евгения Малкина был бит ещё в четвёртой игре. Это главные достижения, но была ещё тьма не таких ярких, которые, если мы начнём проговаривать, то засидимся до вечера.

Вывод ясен – Макдэвид заслужил «Конн Смайт». Да, могут начаться разговоры о том, что НХЛ утешила своего золотого мальчика. По поводу того, что Макдэвид является лицом лиги, спорить не будем, но возникло это не на пустом месте. Он это положение заслужил. В России ждали Сергея Бобровского в качестве MVP, но те три матча, проигранные «Флоридой», не оставили шансов нашему вратарю. Расстраиваться не надо, Сергей сейчас вряд ли думает об этом, празднуя с сокомандниками первый трофей в истории клуба. Он выиграл, что хотел и о чём мечтал, а Макдэвид то, что должен был.