Российский флаг появился на чемпионских трибунах в США. Классный момент с финала НХЛ

НХЛ остаётся одной из немногих спортивных организаций, которая в нынешней политической обстановке достаточно лояльна к российским игрокам. И это понятно: без Овечкина и Малкина, Кучерова и Панарина, Капризова и Шестёркина многие клубы лиги представляли бы из себя совсем другое, нежели сейчас, да и сама НХЛ потеряла бы немало.

Помогает концепция, согласно которой НХЛ рассматривает всех хоккеистов исключительно через призму клубной принадлежности, не делая ни малейшего акцента на национальности. Собственно, это касается не только россиян. Когда же дело доходит до каких-либо международных отношений, то лига в целом идёт в ногу с временем. Так, на Турнире четырёх наций, который организован НХЛ и запланирован на февраль 2025-го, не будет сборной России по политическим причинам. А Кубку Стэнли вот уже третий год закрыта дорога в нашу страну, хотя российские игроки продолжают исправно завоёвывать трофей в разных командах. Вот и сейчас, увы, Сергей Бобровский не сможет привезти чашу в Новокузнецк, Владимир Тарасенко – в Новосибирск, а Дмитрий Куликов – в Липецк.

Но во всём остальном у россиян нет никаких проблем в НХЛ. Нет ни враждебности, ни косых взглядов, ни провокаций. Поэтому наши ребята могут вести себя естественно, не боясь какой-то неадекватной реакции. Сразу вспоминается, как Александр Овечкин заговорил по-русски на всю арену после матча, в котором он превзошёл достижение Горди Хоу по голам.

В седьмом матче финала нынешнего сезона российские игроки «Флориды» стали заметными фигурами. Сергей Бобровский вновь показал великолепную игру, сведя на нет почти все усилия атаки «Эдмонтона». После трёх поражений подряд, в которых Бобровский пропускал немало шайб, Сергей идеально настроился на решающую битву.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Теневым героем матча стал и Дмитрий Куликов. Скромный защитник-домосед сумел сделать так, что из опасного момента у ворот «Флориды» возник «золотой» для «пантер» гол.

А после игры выяснилось, что естественное, нормальное поведение со стороны российских спортсменов и в отношении российских спортсменов возможно не только на льду, но и за его пределами. НХЛ, к счастью, не додумалась запрещать никакую национальную символику во время матчей лиги, и сегодня на чемпионских трибунах в Санрайзе реял российский флаг. В трансляцию попал момент, как во время круга почёта Бобровского кто-то из болельщиков приветствовал голкипера триколором.

И это точно так же нормально, как и присутствие, например, финского флага.

Финский флаг на трибунах Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Это хороший, важный момент. Он даёт веру, что не всё ещё в современном мире пропитано исключительно политической повесткой. Что русофобия – это исключительно конъюнктурная философия в головах отдельных представителей власти разных стран, но никак не выражение общественного мнения.