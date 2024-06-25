Сергей прошёл через критику, насмешки и стал главной причиной победы «Флориды» в Кубке Стэнли, навсегда закрепив своё имя в истории хоккея.

Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить

Сергей Бобровский в 35 лет выиграл свой первый Кубок Стэнли. Хотя мы и до этого понимали, насколько Боб крутой вратарь, теперь можно с полной уверенностью сказать: он великий вратарь.

Да, его не признали MVP розыгрыша Кубка Стэнли — 2024. «Конн Смайт» достался Коннору Макдэвиду. Но это совершенно ничего не меняет. Теперь Бобровский — в ряду величайших вратарей в истории хоккея.

История Сергея по-настоящему удивительна.

Его не драфтовали в НХЛ — он заслужил контракт своим трудом. Но «Филадельфия», с которой он подписался, в итоге скинула его в «Коламбус», который и в плей-офф-то ни разу в истории не выходил.

Однако Бобровский не сдался. Сергей стал одним из лучших вратарей в НХЛ и дважды за четыре года выиграл «Везину Трофи» как лучший голкипер сезона — в 2013-м и 2017-м.

Боб помог «Коламбусу» выйти в первый в истории плей-офф. Он же стал важным творцом одной из главных сенсаций XXI века, когда «Блю Джекетс» в первом раунде плей-офф остановили мощнейшую «Тампу» с рекордсменом Никитой Кучеровым.

Уже после перехода во «Флориду» Бобровский наконец смог завоевать свой первый трофей — Президентский кубок в сезоне-2021/2022.

Сергей Бобровский Фото: ХК «Флорида Пантерз»

Но это не помогло избежать насмешек и массированной критики из-за неудачных выступлений в плей-офф и в следующем регулярном чемпионате. Имея объёмный контракт, голкипер одну часть матчей оставался в запасе, другую часть играл — и просто проваливал. Болельщики и пресса активно ожидали обмена Боба. Да и сам клуб вроде как искал варианты избавиться от вратаря, не оправдывавшего ни ожиданий, ни вложений.

А затем наступил плей-офф — 2023. И Бобровского будто подменили. Вернее, вернули прежнего Бобровского. Сергей помог «Флориде» — очевидному аутсайдеру — переломить ход серии с исторически сильным «Бостоном» и выбить главного претендента на кубок. Ещё несколько геройств — и вот «Пантерз» уже в финале. Да, совладать с «Вегасом» не получилось, но это уже не так важно. Главное — Бобровский вернулся к своему привычно высокому уровню и стал важнейшим фактором успеха «пантер».

Сезон-2023/2024 Боб начал уже как железный основной вратарь «Флориды». Он же был стартовым голкипером в каждом матче плей-офф.

И в этом году Сергей продолжил творить чудеса. С первого же раунда, где опять остановил Кучерова, проводившего сумасшедший сезон. Потом Боб помог переиграть всё ещё мощный «Бостон». Затем остановил чемпионов регулярки «Рейнджерс».

Несмотря на несколько неудачных встреч в финале с «Эдмонтоном», Бобровский смог прийти в себя и выдать ещё один матч жизни — в решающем, седьмом поединке. Без Сергея «Флорида» точно не смогла бы взять Кубок Стэнли.

Боб стал лишь шестым вратарём в истории НХЛ, поднявшим главный трофей лиги и при этом ещё выигрывавшим «Везину». Он вошёл в элитную компанию Доминика Гашека, Тима Томаса, Мартина Бродо, Патрика Руа и Эда Бельфора. Кроме того, Сергей — лишь четвёртый европейский вратарь, одержавший 16 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее такого достижения добивались Николай Хабибулин, Антти Ниеми и Андрей Василевский.

Он также стал первым вратарём, выигравшим Кубок Стэнли, с 700+ матчами в регулярке. Капитан «Флориды» Александр Барков, получив трофей, первым делом передал его именно Бобу.

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Однако важна не столько статистика или достижения, сколько тот эффект, который Бобровский оказал на команду. Он был духовным лидером «Флориды», её компасом и примером для подражания. Не зря легендарные тренировки Боба удивляют всех, включая его товарищей и тренеров.

Боб и в 35 лет активно работает над собой. Он не сдался после неудач, критики, насмешек и давления. Он продолжил стараться. Кубок Стэнли — это заслуженная награда за усилия, веру в мечту и усердную работу ради неё.

Сергею понадобилось чуть больше года, чтобы вернуть себе статус отличного вратаря. За этот же срок Бобровский окончательно утвердил себя в статусе великого хоккеиста.

И теперь с этим не получится поспорить.