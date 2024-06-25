«Флорида» — больше не шутка». Америка в восторге от финала Кубка Стэнли

Финал Кубка Стэнли — 2024 едва не стал одним из самых односторонних за последнее время, но в итоге оказался настоящим триллером и закончился драмой — решающая серия подарила кучу эмоций не только игрокам и болельщикам обеих команд, но и нейтральным зрителям, которые сполна насладились развязкой сезона НХЛ.

Об этом финале в будущем определённо будут слагать легенды. А пока североамериканские журналисты в соцсетях и не только смакуют завершившийся триумфом «Флориды» седьмой матч.

«Классика на все времена»

«Лучший спорт на планете, в галактике, где угодно, если честно.», — резюмирует Скотт Уилер.

«Этот трофей невероятно сложно выиграть и невероятно тяжело проиграть. Отличная серия. Снимаю шляпу перед «котами». «Ойлерз» также устроили невероятное шоу», — пишет Джефф Патерсон.

«Ойлерз» доказали, что они могут играть так, как нужно для победы в Кубке. Не был уверен, что они смогут так выложиться. Если и есть какая-то причина верить, что у них будет ещё один шанс, то они продемонстрировали её в этом плей-офф, — будто бы утешает болельщиков «нефтяников» Эрик Энгельс. — Не видел такого финала в своей жизни. Поздравляю «Флориду».

«Было бы круто увидеть, как «Ойлерз» завершают камбэк с 0-3, но в итоге у них просто закончилось топливо. В конце концов лучшая, обладающая большей глубиной команда победила. Уважение «Пантерз». Самая совершенная команда в НХЛ заслужила Кубок», — пишет Винс Меркольяно.

«Картер Вераге не забивал с первого матча финала. Забил сегодня. Сэм Райнхарт не забивал с третьего матча финала. Забил сегодня. Коннора Макдэвида и Леон Драйзайтля закрыли в седьмом матче. Это были «Пантерз» в лучшем виде. Думаю, они сохранили всё напоследок», — отметил Дэн Розен.

«Браво, «Флорида». Браво, «Эдмонтон». Классика на все времена», — так охарактеризовал финал Майк Харрингтон.

«У «Ойлерз» ничего не осталось к концу матча. Камбэк и невероятно плотная игра, которую «Пантерз» показали сегодня от начала и до конца, буквально истощили все их резервы», — подвёл итоги Чарли О’Коннор.

«Нужно отдать должное «Эдмонтону» за то, что они выбрались, находясь на грани вылета, и превратили этот финал Кубка Стэнли в лучший, который я видел за долгое-долгое время… возможно, когда-либо. Душераздирающая концовка», — делится впечатлениями Даррен Хэйнс.

«Искупление», — кратко охарактеризовал победу «Флориды» Фрэнк Серавалли.

«Бобровский должен был выиграть «Конн Смайт»

Немало споров вызвало решение вручить «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду:

«Многие не согласятся. Но у меня есть проблема с голосованием за MVP. Макдэвид — один из лучших игроков в истории. Он был невероятен. Но у него 0 очков в последних двух матчах, он был практически незаметен в, возможно, самом большом матче НХЛ в этом веке и… его команда проиграла», — такую точку зрения высказывает Джош Йохе.

«Никаких проблем с тем, что Макдэвид получил «Конн Смайт». Он был настоящим зверем по ходу плей-офф и едва не привёл «Ойлерз» к победе. Если бы обязательно необходимо было отдать приз игроку победившей команды, я бы вручил приз Баркову. Думаю, его устраивает, что он будет поднимать другой трофей вместо этого», — размышляет Лу Корац.

«Коннор Макдэвид с «Конн Смайтом». Невероятно заслуженно. Исторические вещи от лучшего игрока на планете», — восхищается канадцем Томас Дрэнс.

«Лёгкий выбор, на мой взгляд. Если честно, он не был таким лёгким, как неделю назад, потому что последние два матча были не лучшими в его исполнении. Но «Конн Смайт» вручается MVP всего Кубка Стэнли, а не финала. Всё ещё относительно лёгкий и, на мой взгляд, правильный выбор», — говорит Саад Юсуф.

«Думаю, оба мнения могут быть правдой. Коннор Макдэвид всё ещё заслуживает «Конн Смайт», и он был довольно-таки плох в этой игре», — пишет Кевин Курц.

«Когда Коннор Макдэвид будет вспоминать этот вечер, он будет жалеть только об одном, и определённо не о том, что он не вернулся на лёд, чтобы попозировать с «Конн Смайтом». Все, кто судят его за это после того, как он получил один из тяжелейших ударов в жизни, просто смешны», — заявляет Эрик Энгельс.

«Я всё ещё считаю, что Сергей Бобровский должен был выиграть «Конн Смайт». Коннор Макдэвид хоть и провёл невероятный плей-офф, но был закрыт в шестом и седьмом матчах финала. Для Макдэвида это просто будет напоминанием о болезненном поражении», — высказалась Линда Конн.

«Флорида Пантерз» Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

«Сегодня они были учителями, а не учениками»

Канадский Sportsnet с болью пишет о поражении «Эдмонтона», которое продлило кошмарную засуху — Кубка Стэнли в Канаде не видели уже 31 год: «Эдмонтон» остановился в шаге от последнего эпичного камбэка.

«Эдмонтон» был командой, которая преодолела всё, с чем столкнулась — начиная от ужасного старта, «похорон» ко Дню благодарения до нескольких отставаний в плей-офф. Он должен был стать «Лифс» 1942 года, которые были единственными, кто отыгрался с 0-3 в финале и выиграли Кубок Стэнли. Но в конце концов у них закончился бензин.

В их шестой игре на вылет в этом плей-офф магия просто закончилась. Ни обладатель «Конн Смайта» Коннор Макдэвид, ни Леон Драйзайтль не смогли набрать ни одного очка в седьмом матче, и команда, которая забрасывает не менее трёх шайб за игру стабильнее всех в хоккее, в этот раз каким-то образом остановилась на одной. А затем они были безутешны, как любые хоккеисты, которые сражались так упорно и так долго, но затем смотрели, как Кубок поднимают другие.

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Нельзя назвать плей-офф, в котором команда забралась так далеко, провалом. Но в итоге это и не Кубок. Коннор Макдэвид должен был взобраться на хоккейную гору Рашмор, добавить последний, самый важный трофей, который украсил бы его коллекцию. Он был награждён в понедельник, но ни один ребёнок не играет седьмой матч на дороге около своего дома с мечтами стать обладателем «Конн Смайта».

Год назад красные глаза были у «Флориды», проигравшей финал в пяти матчах «Вегасу». Сегодня они были учителями, а не учениками. Иногда, когда вы думаете, что вам уже нечему учиться, жестокий спорт преподаёт ещё один болезненный, разбивающий сердце урок. Невероятно думать, что всё, чего они достигли за этот сезон, оказалось недостаточно. Что «Ойлерз» предстояло вытерпеть ещё один тяжёлый удар».

«Флорида Пантерз» — обладатель Кубка Стэнли. Это не панчлайн»

Теперь к «Флориде» стоит относиться со всей серьёзностью — об этом пишет Грег Вышински из ESPN: «Александр Барков не просто поднял Кубок Стэнли после победы над «Эдмонтоном» в седьмом матче. Он снял почти три десятилетия провалов, позора и разочарования с плеч игроков, болельщиков и франшизы.

«Флорида Пантерз» — обладатель Кубка Стэнли. Это не панчлайн. Не издёвка за маленькую посещаемость. За барахтанье в посредственности на льду и вне его, как над командой, которая 25 лет не могла выиграть серию плей-офф.

А ведь могло быть ещё больше позора. Самый большой позор. «Флорида» едва не отдала всё в серии с «Эдмонтоном», став лишь третьей командой в истории НХЛ, упустившей лидерство 3-0 в финале. Они могли бы стать «Атлантой Фэлконз» в Супербоул LI, Грегом Норманом на Мастерсе-1996 или «Детройтом» в финале Кубка Стэнли — 1942 — единственной командой, проигравшей решающую серию после побед в первых трёх матчах.

Сделать так было бы очень в духе «Флориды». Но теперь эта франшиза не такая. Это не шутка. Это обладатель Кубка Стэнли».