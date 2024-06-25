В шаге от грандиозного юбилея! Продлена главная серия российского хоккея в Америке

Минувшей ночью наступила развязка потрясающего и невероятно насыщенного сезона Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон Ойлерз» находился в шаге от совершения исторического камбэка в финальной серии с «Флоридой Пантерз», но команда Пола Мориса с четвёртой попытки всё-таки завершила противостояние в свою пользу – 4-3. В решающем седьмом матче «пантеры» одержали победу на домашнем льду со счётом 2:1, сумев впервые в своей истории завоевать Кубок Стэнли.

Благодаря этой победе была продлена максимально приятная традиция для российских поклонников хоккея. Девятый год подряд хотя бы один из наших соотечественников неизменно становится чемпионом НХЛ. В этом году вкус победы познали сразу трое российских хоккеистов по одному из каждого амплуа – голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. 35-летний Бобровский и 33-летний Куликов впервые в жизни выиграли Кубок Стэнли, тогда как 32-летний Тарасенко ранее побеждал ещё и с «Сент-Луис Блюз».

В последний раз главный трофей НХЛ доставался клубу без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго Блэкхоукс». Победную для российского представительства за океаном традицию в 2016 году запустил Евгений Малкин. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» завоевал второй Кубок Стэнли, став чемпионом НХЛ спустя семь лет после своего первого триумфа (2009). Годом спустя Малкин вновь поднял над головой заветный трофей.

Евгений Малкин Фото: Nhl.com

В 2018-м до титула добралась российская банда из «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов добились главного успеха на клубном уровне. В 2019-м победил «Сент-Луис», в составе которого играл не только Тарасенко, но и Иван Барбашёв. Четырьмя годами позже Барбашёв выиграет Кубок уже в составе «Вегас Голден Найтс», а до этого дважды победит «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров – все – в 2020 и 2021 годах, Александр Волков – в 2020 году) и однажды – «Колорадо Эвеланш» (Валерий Ничушкин – в 2022 году).

Бобровский стал четвёртым российским вратарём, выигравшим Кубок Стэнли. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (в 2004 году в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Брызгалов (в 2007 году в составе «Анахайм Дакс») и Андрей Василевский (в 2020 и 2021 годах в составе «Тампы»).

Куликов стал первым хоккеистом в истории НХЛ среди полевых игроков, кто победил в Кубке Стэнли, прежде сыграв за семь разных клубов НХЛ. Дмитрий выступал за «Баффало Сэйбрз», «Виннипег Джетс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесоту Уайлд», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Ещё одним игроком, у которого есть данное достижение, является экс-вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кёртис Макэлинни, который уже завершил карьеру.

Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

Примечательно, что в случае победы «Эдмонтона» российская чемпионская серия была бы прервана, ведь в составе «Ойлерз» после обмена Клима Костина нет ни одного россиянина. Но чемпионство «Флориды» позволило продлить серию до девяти лет, что является лучшим результатом в истории российского представительства за океаном. Ранее наши соотечественники побеждали подряд с 1994 по 2000 год, затем с 2002-го по 2009-й (с перерывом на локаут-2005), также были успехи в 2012-м и 2014-м, после чего в 2016-м Малкин запустил серию, продолжающуюся по сей день. Таким образом, уже в следующем году Россия может отметить 10-летний юбилей из побед.

Кому из россиян вы пожелаете поднять Кубок Стэнли в следующем сезоне?