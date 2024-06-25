Смелые обмены и одно мощное межсезонье. Как «Флорида» собрала чемпионскую команду

Налоговый рай и тёплый климат — не единственные причины того, что в Майами собрался такой ровный и глубокий состав.

Операторы в финале любили ловить мужчину с типично армейской внешностью, сидевшего в вип-ложе. Билл Зито выплёскивал кучу эмоций, его гримасы после голов «Эдмонтона» говорили сами за себя, а после критической шайбы в пустые ворота Зито даже от злости кинул бутылку. После финальной сирены генменеджер «Флориды» плакал — человек, который когда-то построил одну из самых успешных агентских компаний Америки, сконструировал ещё и невероятно глубокую по составу команду. Клуб, который на фоне более успешных соседей из «Тампы» давно выглядел бедным сиротой, наконец выиграл свой первый Кубок.

Билл Зито Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

Конечно, «пантерам» помогло то, что они играют в прекрасном штате с высоким уровнем жизни и нулевым местным налогом — скрывать это не стоит. Однако и менеджмент в последние годы проделал мощную работу. Нынешняя «Флорида» построена на нескольких мощных обменах, где менеджмент «пантер» покупал классные активы на минимуме их цены (Беннетт, Монтур, Тарасенко), крайне смелых шагах (обмен Ткачука) и удачной работе на рынке свободных агентов.

Вратари

Сергей Бобровский — перешёл в 2019-м как свободный агент

Вряд ли получится подсчитать, сколько раз после подписания контракта на семь лет и $ 70 млн его называли ужасным, искали варианты обмена и предлагали «Флориде» выкупить его. За это время у «пантер» сменилось несколько бэкапов, каждый из которых якобы должен был сожрать Бобровского — однако они уже давно играют в других клубах или даже в АХЛ. Ну а Сергей, которого когда-то считали некубковым вратарём, не только выиграл Кубок Стэнли, но и сделал ключевые спасения в решающий момент.

Энтони Столарз — перешёл в 2023-м как свободный агент

Самые горячие головы по итогам регулярного сезона даже говорили, что Бобровский — не лучший вратарь «Флориды», потому что его дублёр показал куда более солидную статистику, отражая 92,5%. Однако Столарзу в регулярке доставались обычно соперники, которые в итоге не попали в плей-офф — так что весной, несмотря на отличную разгрузку Боба в регулярном сезоне, он просидел в запасе, кроме одного крайне неприятного отрезка в четвёртом матче финала.

Защитники

Аарон Экблад — задрафтован в 2014-м (1-й раунд, 1-й номер)

Первый номер драфта в своём дебютном сезоне выглядел очень взрослым — это казалось и игры, за которую Аарон взял «Колдера», и бородатой внешности, породившей в России шутки про переписанность. Несмотря на лидерский статус во «Флориде», звёздным защитником для НХЛ Экблад всё-таки не стал. В этом году и его игровое время в регулярке упало ниже 21 минуты, и в плей-офф Аарон только третий по айстайму — но без него нельзя представить работавшее как часы меньшинство «Флориды».

Аарон Экблад Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Густав Форслинг — взят на драфте отказов в 2021-м (предыдущий клуб — «Каролина)

Если бы в НХЛ был приз самому прогрессирующему игроку, его наверняка взял бы шведский защитник. Форслинг часто оказывался в запасе «Чикаго», в «Каролине» не вылезал из фарм-клуба, а потом Густав поехал к Джоэлю Кенневилю, который знал игрока ещё по работе в «ястребах». Однако и без старого тренера прогресс продолжился: в этой регулярке у Форслинга фантастические «+56» полезности. Сам Густав показывает себя умным защитником, который может правильной позиционной игрой обесшайбить чужих звёзд, а потом и сам разогнать голевую атаку.

Брэндон Монтур — перешёл из «Баффало» в 2021-м в обмен на пик третьего раунда

В 2019-м «Баффало» не поскупился на приобретение молодой звёздочки «Анахайма», отдав за него пик первого раунда и ещё одного защитника. За два года в «клинках» Монтур совсем закис и уронил цену на себя. «Флорида» реанимировала карьеру защитника, который превратился в основного игрока для большинства и человека, разгоняющего атаки. В прошлом году Монтур впервые в карьере пробил 70 очков, пусть в этом финале большую часть игр оставался в тени.

Нико Миккола — перешёл в 2023-м как свободный агент

Габаритный финн — самый блокирующий и самый хитующий игрок «Флориды»: в команде, где в тело играют вообще все, это впечатляет. Долгое время Миккола не был основным игроком в «Сент-Луисе»: домоседы такого амплуа часто доходят до основы только в 25 лет, как это случилось и с финном. В «пантерах» Миккола страхует Монтура, а также выходит во второй бригаде меньшинства. Удивительный факт: за весь сезон с учётом плей-офф Нико забросил пять шайб, и три из них пришлись на долю «Эдмонтона».

Дмитрий Куликов — перешёл в 2023-м как свободный агент

Куликов долгое время был одним из немногих игроков «пантер», остававшихся без очков в плей-офф вообще, но в ключевой момент он сделал важное спасение на пятаке, ставшее одновременно и ассистом. Пожалуй, это символизирует изменение игрового амплуа игрока, который 15 лет назад начинал свою игровую карьеру в той же «Флориде» как защитник с атакующим уклоном. Теперь это надёжный ветеран для третьей пары любой команды, который за последние четыре сезона сменил шесть команд — но в прекрасно знакомой «Флориде», вполне возможно, задержится.

Оливер Экман-Ларссон — перешёл в 2023-м как свободный агент

Пару лет назад болельщики «Ванкувера» рвали на себе волосы, когда клуб взял на себя тяжёлый контракт шведа, который начал потихоньку сдавать. Контракт пришлось выкупать уже новому менеджменту, а Экман-Ларссон подписался на юге за скромные деньги, взяв роль куда меньше. Предсказуемо оказалось, что 22-23 минуты за матч ОЭЛ не тянет, а для 18 (как в регулярке) или 15 (в плей-офф) и второй бригады большинства это всё ещё прекрасный вариант. Поразительно, но половина чемпионской обороны «пантер» была собрана за одно лето — прошлое!

Оливер Экман-Ларссон Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

Нападающие

Мэттью Ткачук — перешёл из «Калгари» в 2022-м в обмен на Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара и пик первого раунда

Один из самых важных обменов последних лет в НХЛ стал не просто сменой игроков, но и предвестником тотального изменения игрового стиля команды. Ткачук стал живым воплощением новой «Флориды» — тяжеловесной, прессингующей, готовой в любую секунду провести силовой приём и не дающей тебе дышать свободно ни на одном участке льда. И пусть этот сезон для сына легенды получился не таким ярким, как прошлый, без Ткачука и его провокаций эту команду представить нельзя.

Александр Барков — задрафтован в 2013-м (1-й раунд, 2-й номер)

Русский финн столько раз назывался самым недооценённым игроком НХЛ другими игроками, что от этого становилось грустновато. Долгое время казалось, что на нехоккейном рынке Майами и в команде, которая плей-офф и не нюхала, большой шаг вперёд сделать и не получится. Однако теперь высокое мнение коллег по цеху выражается и в призах: два «Селке» за три года, статус лучшего оборонительного центра лиги после ухода Бержерона из НХЛ — ну а теперь и Кубок Стэнли.

Эван Родригес — перешёл в 2023-м как свободный агент

Какие только игроки не выигрывали Кубок Стэнли, а Эванов до 2024-го на массивных серебряных кольцах не гравировали. И нельзя сказать, что незаслуженно: довольно нестабильный по карьере игрок стал чуть ли не главным героем первой половины этого финала, а в седьмой игре стал автором передачи в важнейшей первой шайбе. Кроме того, Родригес всегда впахивал в оборонительной игре, прессинговал и в ключевые моменты ловил шайбу на себя.

Эван Родригес Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Картер Вераге — перешёл в 2020-м как свободный агент

Вераге — ещё один пример игрока, который неприкаянно катался по системам АХЛ, спускался даже в ECHL, но был оживлён в хоккейном инкубаторе «Тампы». В чемпионском плей-офф «Лайтнинг» Вераге чаще сидел в запасе, и клуб с лёгкостью отпустил его на рынок свободных агентов. Кто мог подумать, что в новой команде Вераге сначала станет идеальным вингером для Баркова, а потом подтвердит свой уровень и с другими партнёрами по звену? За два последних плей-офф у Вераге сразу 18 голов и статус клатчера.

Сэм Райнхарт — перешёл из «Баффало» в 2021-м в обмен на пик первого раунда и Девона Леви

Восемь лет назад парочка Айкел — Райнхарт казалась позвоночником прекрасного «Баффало» будущего, и оба свои Кубки выиграли — но есть нюанс. К 2021-му не видевший в жизни ни одного плей-офф Райнхарт открыто говорил, что устал от всего этого, и во «Флориде» закисший форвард переродился в нового короля пятака, в этом сезоне забросив 57 шайб. В финале Сэм долгое время оставался незаметным, но проявил себя в ключевой момент, забив «золотой» гол.

Сэм Беннетт — перешёл из «Калгари» в 2021-м вместе с пиком шестого раунда в обмен на пик второго раунда и Эмиля Хейнемана

Если Райнхарта бастом называли осторожно, то к Беннетту этот ярлык на тот момент ярлык уже приклеился прочно. После дебютного сезона в НХЛ четвёртый номер драфта ни разу не пробил отметку в 30 очков и откатился на фланг четвёртого звена. Возможно, Сэм со своим жёстким и прямолинейным стилем перезагрузился бы у Дэррила Саттера, но обмен случился через пару недель после смены тренера «Калгари». Ну а в стиль Мориса жёсткий силовик Беннетт вписался как влитой, оказавшись прекрасным центром для Ткачука.

Ээту Луостаринен — перешёл из «Каролины» в 2020-м как часть компенсации в обмене Винсента Трочека

На дедлайне четыре года назад «пантеры» получили сразу четырёх игроков за своего второго центра, но лишь один из этого пакета провёл за новый клуб больше дюжины матчей. Луостаринен за это время вырос в важного игрока для третьего звена, который выполняет скорее утилитарные функции, но при этом делает много важной и незаметной работы.

Владимир Тарасенко — перешёл из «Оттавы» в 2024-м в обмен на два пика третьего раунда

Относительно маленькая цена на Русского Танка объяснялась просто: Тарасенко не снял бы запрет на обмен ради другого клуба. Да, наших игроков тянет туда, где лучше — но Владимир отправился на южное побережье не ради того, чтобы приятно проводить время. В этом плей-офф он играл в третьем звене и забивал не так часто, как в золотые годы, но все эти голы были важнейшими, а один из них и вывел «Пантерз» во второй финал подряд.

Владимир Тарасенко Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Антон Лунделль — задрафтован в 2020-м (1-й раунд, 12-й номер)

Одного Баркова «пантерам» оказалось мало. Спустя семь лет они решили взять на драфте ещё одного финна с похожим умным стилем с хорошим чтением игры и ответственной игрой в обороне. Лунделль к тому моменту выиграл и МЧМ, и ЮЧМ, играя в команде с ребятами на год старше. Уже через год после драфта Антон ворвался в состав «Флориды» и после этого его не покидал: пока он третий центр, но уже в следующем сезоне его легко представить и во втором звене.

Кевин Стенлунд — перешёл в 2023-м как свободный агент

Пару лет назад шведского габаритного центра очень хотелось видеть в КХЛ — Стенлунд сочетал размеры, хорошую игру на точке и показывал интересное принятие решений. Однако теперь шведов в нашей лиге представить нереально, а Кевин теперь выполняет в четвёртом звене максимально утилитарные функции, выходит в меньшинстве и забирает многие важные вбрасывания.

Стивен Лоренц — перешёл из «Сан-Хосе» в 2023-м вместе с пиком пятого раунда в обмен на Энтони Дюклера

Один из многочисленных представителей школы «копать от забора и до обеда». Лоренц — габаритный силовик, который в итоге получил наименьшее среднее игровое время в команде и частенько присаживался в запас. Все эти факторы, впрочем, не делают его чемпионский перстень менее ценным.

Ник Казинс — перешёл в 2022-м как свободный агент

В февральском опросе хоккеистов The Athletic Казинс с отрывом занял первое место в почётной номинации «Игрок, которому бы вы хотели начистить морду». Почти двукратный отрыв от занявшего вторую позицию Брэда Маршана (28,6% против 15%) — знак давней и основательной работы по выбешиванию всех соперников. Сам Ник на это отреагировал комментариями с эмодзи крысы. В финале, правда, Казинс никого вывести из себя не успел.

Ник Казинс Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Райан Ломберг — перешёл в 2020-м как свободный агент

Игрок с габаритами 175/84 может пробить себе путь в НХЛ либо большим талантом, либо большой злостью. Ломберг в «Калгари» был игроком фарм-клуба, но в «пантерах» превратился в клубок ярости из четвёртого звена, исполнив 179 силовых, играя при этом менее 10 минут за матч. В плей-офф Райан сыграл лишь восемь матчей, но за это время побеспокоил соперников 30 раз.

Кайл Окпосо — перешёл из «Баффало» в 2024-м в обмен на пик седьмого раунда и Калле Шелина

В межсезонье Окпосо попросил у менеджера «Баффало» бонус в $ 500 тыс. за победу в Кубке Стэнли — ветеран старше 35 лет мог претендовать на такие условия. Окпосо хотел выиграть заветный кубок, и бонус был для него лишь важным напоминанием о давней цели. Что ж, эти $ 500 тыс. наверняка станут одной из приятнейших трат в жизни владельца «Флориды» — а для Окпосо, который чудом продолжил свою карьеру после тяжелейших последствий сотрясения мозга, – приятным дополнением к отличной карьере. Вполне справедливо, что именно Окпосо третьим поднял кубок над головой после Баркова и Бобровского.

Главный тренер Пол Морис — нанят в 2022-м

Не было в НХЛ специалиста с более спорной репутацией, чем Морис. На одной стороне весов — 30 лет тренерского опыта, четвёртое место в НХЛ по победам. На другой стороне — первое место в истории по поражениям, откровенное выгорание в «Виннипеге», который последние пару лет управлялся непонятно как.

Пол Морис Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

После первых провальных месяцев Мориса «Флорида» стала совсем другой, и пусть команда чуть не упустила 3-0, решающий сдвиг в игровой философии сделал именно Морис.