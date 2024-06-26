СКА отпустил Мичкова в НХЛ, Кубок Стэнли искупали в океане. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 25 июня 2024 года.

Матвей Мичков стал игроком «Филадельфии»

Нападающий Матвей Мичков покинул СКА и присоединился к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербургским клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Мичков подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

Мичков перешёл в СКА в 2020 году. Нападающий прошёл все ступени клубной системы, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Мичков — первый хоккеист 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

В статусе игрока СКА стал вице-чемпионом и самым ценным игроком ЮЧМ-2021, лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России — стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, а чуть позднее – и самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Роман Ротенберг объяснил позицию СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отъезд Мичкова в «Филадельфию».

«Матвей Мичков уезжает в «Филадельфию». Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею. Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына. Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба. Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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14 из 17 журналистов не выбрали Бобровского в голосовании на «Конн Смайт Трофи»

Стали известны подробности голосования за выбор самого ценного хоккеиста плей-офф сезона-2023/2024. В голосовании приняли участие 17 журналистов различных крупных изданий. Каждый журналист представил по три претендента на награду и расположил их по местам. Очки начислялись по схеме 5-3-1, а крайний срок подачи бюллетеней в НХЛ наступил за 10 минут до конца седьмой игры.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был выбран лишь тремя журналистами из 17. Россиянин был выбран под первым местом одним журналистом, и двое написали его фамилию на третьем месте. Капитан «Флориды» Александр Барков получил 15 вторых мест и одно третье. 16 из 17 журналистов отдали первое место капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

По итогам голосования Макдэвид получил 83 очка, Барков — 46, защитник «Флориды» Густав Форслинг – восемь очков. Бобровский оказался лишь на четвёртом месте с семью очками.

Мэттью Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли. Форвард залез в воду с тяжёлым трофеем под ликование толпы. В решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 и впервые в истории клуба стала обладателем главного трофея НХЛ.

СКА совершил обмен с «Барысом»

В рамках обмена между «Барысом» и СКА казахстанский клуб оформил права на Никиту Камалова, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение астанчан с российским защитником будет действовать два сезона до 31 мая 2026 года. Клуб из Санкт-Петербурга получил взамен денежную компенсацию.

Игрок обороны провёл в КХЛ 382 матча, выступая за новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур», «Сочи» и СКА, где Камалов играл последние два с половиной года. В минувшем регулярном чемпионате Никита за 37 встреч заработал 6 (2+4) баллов и добавил к этому один гол и результативную передачу в четырёх матчах плей-офф.

«Камалов – достаточно квалифицированный и опытный защитник, который одинаково продуктивен на обеих сторонах площадки. Последние два сезона мы это могли наблюдать как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Сейчас он выходит на пик своей формы, и мы получили очень полезный актив на два сезона», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Константин Волков стал голкипером «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с вратарём Константином Волковым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с голкипером рассчитано сроком на один сезон. Вратарь перешёл в китайский клуб из московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал пять побед с 88,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,6.

Всего в КХЛ Волков провёл 43 матча, в которых одержал 16 побед с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,17.

«Колорадо» подписал новый контракт с Кейси Миттельштадтом

«Колорадо» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Кейси Миттельштадтом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что кэпхит нового соглашения с 25-летним форвардом составляет $ 5,75 млн за сезон. В марте этого года «Колорадо» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Баффало» на форварда Миттельштадта.

Миттельштадт в нынешнем сезоне провёл за «Баффало» 62 матча и набрал 47 очков — забросил 14 шайб и отдал 33 результативные передачи. После перехода в «Колорадо» нападающий провёл 18 матчей в регулярке и набрал 10 (4+6) очков. В плей-офф на счету Миттельштадта 11 матчей и 9 (3+6) очков.

Всего в НХЛ на счету 25-летнего форварда 357 матчей, в которых он набрал 196 очков — забил 66 голов и отдал 130 результативных передач.

Дилан Демело подписал четырёхлетний контракт с «Виннипегом»

«Виннипег Джетс» и Дилан Демело подписали новый контракт. 31-летний защитник заключил соглашение с клубом на четыре года. По условиям договора, средняя зарплата игрока составит $ 4,9 млн в год.

По прошлому контракту хоккеист получал $ 3 млн. 1 июля канадец мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов. В прошедшем сезоне Демело набрал 31 (3+28) балл при полезности «+46» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 1 (0+1) баллом при полезности «-1» в 5 играх.

Стала известна дата проведения чемпионского парада «Флориды»

«Флорида» впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли. «Пантерз» на официальном сайте сообщили, что проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле в воскресенье, 30 июня.

Команды обычно предпочитают проводить парад ближе к игре за чемпионство. Однако дата 30 июня выбрана для того, чтобы руководство «Флориды» смогло принять участие в церемонии драфта, которая состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Парад Кубка Стэнли начнётся в 11 часов утра по восточному времени и пройдёт по государственной дороге A1A. Он начнётся на улице Риомар и завершится к северу от пляжного парка Форт-Лодердейл, где на сцене пройдут выступления.

Отметим, что 1 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов.