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Итоги прогнозов журналистов Чемпионата на финал Кубка Стэнли — 2024, кто угадал результат и исход серии, плей-офф НХЛ

Лишь один ждал седьмой матч в финале НХЛ! Но выбрал не тех. Итоги прогнозов «Чемпионата»
Дмитрий Сторожев
Итоги прогнозов «Чемпионата» на финал Кубка Стэнли
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Подводим результаты наших предсказаний в Кубке Стэнли.

Финал Кубка Стэнли завершён! Победитель плей-офф стал известен по результатам невероятно напряжённой серии, а это значит, что пора проверить, как справились прогнозисты из хоккейного отдела «Чемпионата».

Вспоминаем, какими были прогнозы:
«Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ

«Флорида» — «Эдмонтон»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-3
Емельянов4-2
Сторожев4-2
Кузнецова4-2
Лаевский2-4
Макаров3-4

Первая четвёрка экспертов была довольно-таки близка к тому, чтобы их прогноз сбылся, однако «Флорида» не смогла закрыть вопрос на чужой площадке в шестом матче и при помощи «Эдмонтона» устроила один из самых невероятных финалов за последнее время. Здесь к попаданию в яблочко был максимально близок Максим Макаров, единственный из всего отдела верно поставивший на семиматчевое противостояние. Вот только победителя выбрал неправильно — «Ойлерз» не смогли повторить подвиг «Торонто» образца 1942 года и остановились в шаге от завоевания титула, а вот «Пантерз» впервые в своей истории подняли над головой Кубок Стэнли.

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Результаты финала

Поскольку система удвоения очков после каждого раунда никуда не делась, за правильно угаданный исход по итогам финала участники могли заработать 16 баллов, а за угаданный результат — 40. Максимум в свою копилку никто не добыл, однако четверо оказались правы, поставив на «Флориду». С «баранкой» решающий раунд закончил триумфатор полуфиналов Владимир Лаевский, а также Максим Макаров, судьбу которого в финале — так же, как и самого финала — решил один-единственный гол Сэма Райнхарта.

ЖурналистОчки
Лукин16
Емельянов16
Сторожев16
Кузнецова16
Лаевский0
Макаров0

Итоговые результаты

Что ж, на этом наш конкурс прогнозистов подошёл к концу. Лучше всех в нём себя проявил Лев Лукин, вырвавший победу в последнем раунде. А вот Владимир Лаевский, подходивший к финалу в качестве лидера, не только упустил первое место, но и благородно уступил Елене Кузнецовой вторую строчку. В тройке аутсайдеров произошла всего одна перестановка — Дмитрий Сторожев в последний момент опередил Максима Макарова, который в случае победы «Эдмонтона» мог бы победить и сам, но в итоге замкнул турнирную таблицу.

ЖурналистОчки
Лукин78
Кузнецова66
Лаевский63
Емельянов52
Сторожев42
Макаров33
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