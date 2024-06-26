Лишь один ждал седьмой матч в финале НХЛ! Но выбрал не тех. Итоги прогнозов «Чемпионата»

Финал Кубка Стэнли завершён! Победитель плей-офф стал известен по результатам невероятно напряжённой серии, а это значит, что пора проверить, как справились прогнозисты из хоккейного отдела «Чемпионата».

«Флорида» — «Эдмонтон»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-3 Емельянов 4-2 Сторожев 4-2 Кузнецова 4-2 Лаевский 2-4 Макаров 3-4

Первая четвёрка экспертов была довольно-таки близка к тому, чтобы их прогноз сбылся, однако «Флорида» не смогла закрыть вопрос на чужой площадке в шестом матче и при помощи «Эдмонтона» устроила один из самых невероятных финалов за последнее время. Здесь к попаданию в яблочко был максимально близок Максим Макаров, единственный из всего отдела верно поставивший на семиматчевое противостояние. Вот только победителя выбрал неправильно — «Ойлерз» не смогли повторить подвиг «Торонто» образца 1942 года и остановились в шаге от завоевания титула, а вот «Пантерз» впервые в своей истории подняли над головой Кубок Стэнли.

Результаты финала

Поскольку система удвоения очков после каждого раунда никуда не делась, за правильно угаданный исход по итогам финала участники могли заработать 16 баллов, а за угаданный результат — 40. Максимум в свою копилку никто не добыл, однако четверо оказались правы, поставив на «Флориду». С «баранкой» решающий раунд закончил триумфатор полуфиналов Владимир Лаевский, а также Максим Макаров, судьбу которого в финале — так же, как и самого финала — решил один-единственный гол Сэма Райнхарта.

Журналист Очки Лукин 16 Емельянов 16 Сторожев 16 Кузнецова 16 Лаевский 0 Макаров 0

Итоговые результаты

Что ж, на этом наш конкурс прогнозистов подошёл к концу. Лучше всех в нём себя проявил Лев Лукин, вырвавший победу в последнем раунде. А вот Владимир Лаевский, подходивший к финалу в качестве лидера, не только упустил первое место, но и благородно уступил Елене Кузнецовой вторую строчку. В тройке аутсайдеров произошла всего одна перестановка — Дмитрий Сторожев в последний момент опередил Максима Макарова, который в случае победы «Эдмонтона» мог бы победить и сам, но в итоге замкнул турнирную таблицу.