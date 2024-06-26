В Зал славы НХЛ ввели первую русскую суперзвезду нового времени. Дацюк – великий

Павел Дацюк – уникальный хоккеист, аналогов которому в мире, пожалуй, и нет. Не обладающий выдающимися физическими данными, Дацюк завоевал признание во всём мире за счёт своих фантастических рук, которыми он вытворял настоящие чудеса. Уникальная техника, потрясающее умение читать игру – не зря в хоккейном мире существует только один официально признанный Волшебник.

В последний раз Дацюк выходил на лёд в марте 2021-го, в 41 год. Тогда он забил «Авангарду» в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции, но это не помогло «Автомобилисту» выиграть тот матч и избежать вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.

Последний гол в карьере Павла Дацюка:

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В клуб из родного города Дацюк приехал играть уже на излёте карьеры, а лучшие годы Павла прошли, конечно, в «Детройте». Там будущий Волшебник, задрафтованный «Ред Уингз» лишь в шестом раунде, оказался ещё в 2001-м, после сезона, проведённого в «Ак Барсе». Казанский клуб и его тогдашний главный тренер Владимир Крикунов сыграли эпизодическую, но едва ли не ключевую роль в хоккейной судьбе Дацюка.

В первый же сезон в НХЛ Дацюк выиграл Кубок Стэнли. Ту суперкоманду вели к титулу Брэндан Шэнахан, Бретт Халл, Сергей Фёдоров, Никлас Лидстрём, Крис Челиос, Стив Айзерман, Игорь Ларионов, Люк Робитайл, Доминик Гашек. Но и Павел не терялся, готовясь к смене поколений в «Детройте». И через шесть лет Дацюк привёл «красные крылья» к новому трофею уже в роли лучшего бомбардира и ассистента. В 2009-м Павел провёл ещё один выдающийся сезон, «Детройт» вновь вышел в финал, но «Питтсбург» взял реванш в главной серии сезона.

Это был пик карьеры Дацюка, хотя на спад его карьера шла медленно и красиво. В «Детройте» он выступал до 2016 года, сыграв в НХЛ в общей сложности больше 1000 матчей (регулярка + плей-офф) и завоевав два Кубка Стэнли. Уральский самородок также трижды признавался лучшим двусторонним форвардом НХЛ и четыре раза брал «Леди Бинг Трофи». Потому что Дацюк был не только Волшебником, но и Джентльменом на льду.

За время в НХЛ Дацюк добился и успехов вне лиги. Например, стал чемпионом России — 2005, приехав в московское «Динамо» переждать локаут. А ещё выиграл бронзу ОИ-2002 и полный комплект медалей ЧМ, включая золото на турнире в 2012-м. Уже после возвращения в Россию Павел завоевал Кубок Гагарина со СКА, а на ОИ-2018 капитан Дацюк привёл сборную России к олимпийскому золоту. Эта медаль открыла дорогу россиянину в «Тройной золотой клуб».

Карьера – на загляденье. Включающая в себя не только достижения, но и выработку собственного, уникального стиля. Дацюк стал мерилом в хоккее сразу по нескольким компонентам, и это дорогого стоит.

Сейчас для Павла настало время собирать камни. И вчера Дацюка, который, кстати, не объявлял о завершении карьеры, ввели в Зал хоккейной славы НХЛ. Заслуженно? Вне всяких сомнений. Неожиданно? Тоже да, ведь Дацюк – не первый в очереди из наших хоккеистов на попадание в пантеон великих. Александра Могильного, например, «прокатывают» уже на протяжении 15 лет.

Но Дацюк здесь, конечно, ни при чём. Павел стал первым за пять лет россиянином, введённым в Зал славы в Торонто (последним был Сергей Зубов в 2019-м) и 10-м отечественным хоккеистом за всю историю. Дацюк теперь в компании Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Фёдорова, Сергея Макарова, Александра Якушева и Зубова.

Кстати, Дацюк стал первым русским в Зале славе НХЛ, творившим только в XXI веке. Павел – первооткрыватель для наших звёзд нового времени в лучшей лиге мира.