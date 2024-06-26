Великого канадца считают проклятым. Перри проиграл четыре финала за пять лет

К 32 годам Кори Перри взял почти все трофеи, которые только мог выиграть канадский хоккеист. В НХЛ он уже заходил с полной охапкой призов — главным из них было золото МЧМ-2005, выигранное в составе канадской сборной, которая считается лучшей в истории. Кроме этого, в запасе были кубки в лиге Онтарио, Мемориальный кубок CHL, призы MVP двух этих плей-офф, плюс ещё несколько индивидуальных наград.

Уже в свой первый полноценный сезон в НХЛ Перри выиграл Кубок Стэнли — в «Анахайме» он был вторым бомбардиром финала. Потом последовал полный комплект международных трофеев — Олимпиада (сразу две), ЧМ, Кубок мира, а ещё до этого были выиграны «Харт Трофи» и «Морис Ришар». Перри не хватало разве что трофеев лучшего бомбардира регулярки и MVP плей-офф — но и без этого никто не дотягивался до его высот. Флеш-рояль из Тройного золотого клуба, Кубка мира, Мемориального кубка и МЧМ до Перри собрал лишь один человек — Скотт Нидермайер.

Владимир Путин вручает Кори Перри кубок чемпионов мира Фото: РИА Новости

При этом, как ни парадоксально, сейчас этого почти никто и не помнит. Гиперинформационная эпоха стирает прошлое, и сегодня Перри ассоциируется в основном с одним уникальным «достижением»: он проиграл четыре финала подряд с четырьмя разными командами. Ситуация — как в классическом анекдоте про «шотландца — строителя мостов». Вспомним все неудачи Перри в финалах, чтобы понять, насколько справедливы мемы про «проклятие Кори».

«Даллас»-2020

В сентябре 2018-го Перри умудрился получить травму колена во время разминки перед предсезонным матчем — это повреждение выбило его из строя на полгода. Вопросы к уровню игры Кори возникали ещё и до травмы, когда получавший $ 8,63 млн форвард в двух сезонах подряд не пробивал отметку в 20 шайб. Комбинация из тяжёлой травмы и постепенного старения костяка привела менеджмент «Анахайма» к выкупу контракта, который они не смогли обменять — так Перри оказался в «Далласе».

За пару месяцев до подписания «Даллас» остановился в одной шайбе от финала Запада, проиграв в овертайме седьмой игры «Сент-Луису» — и менеджмент ответил на это ударной закупкой летом. В «Даллас» тем летом переехал не только Перри, но и Джо Павелски. У Перри, правда, всё снова не задалось с первых же игр: снова травма на предсезонке, а сам «Даллас» бо́льшую часть сезона еле выжимал шайбы. К старту 2020-го Кори забил лишь трижды в 33 матчах, а новый год начал с пятиматчевой дисквалификации.

Кори Перри в составе «Далласа» Фото: Mark Humphrey/AP Photo/ТАСС

Зато в плей-офф всё перевернулось — и не только для «Далласа», но и для Перри в целом. Суперветеран играл уже не по 18 минут за матч, а по 13, но это позволило ему лучше сконцентрировать свою бешеную энергию на меньшее количество смен. Тот «Даллас» мало кто ждал в финале — по пути они опрокинули котировавшиеся куда выше «Колорадо» и «Вегас». Перри же при 1-3 в серии с «Тампой» сделал дубль, ворвавшись в топ самых возрастных голеадоров. «Звёзды» проиграли тот финал, но уж точно не из-за Перри — и после его ухода туда даже и не заглядывают.

«Монреаль»-2021

Если «Даллас» почти не видели в финале, то «Монреаль» перед стартом ковидного сезона толком и не котировался как команда плей-офф, занимая 14-е место по версии букмекеров. Показательно, что Перри подписался тогда на минимальный контракт, при этом первые матчи начинал в запасном составе — помните, тогда был такой «такси сквад»? Впрочем, после первого же вызова в основу ветеран места уже не терял — и «Монреаль», который умудрился проиграть в регулярке больше матчей, чем выиграть, оформил один из самых странных и нелогичных проходов в финал Кубка Стэнли, отыгравшись с 1-3 в серии с «Торонто».

Чуть ли не самым ярким моментом Перри в плей-офф стал несчастный случай. Джон Таварес после силового врезался головой в колено катящегося на полной скорости Перри и потерял сознание — больше капитан «Торонто» в том плей-офф не играл. Потом Перри «прибил» «Торонто» ещё и победным голом в седьмой игре. Несмотря на относительно скромные 10 очков, Кори стал четвёртым бомбардиром той команды — кстати, играл Перри чаще всего в звене с ещё одним суперветераном Эриком Стаалом. Летом Кори опять ушёл, как и многие игроки того состава, а «Монреаль» развалился в клочья.

«Тампа-Бэй»-2022

Когда Перри после двух поражений в финале переходил в команду, которой два этих финала и проиграл, это вызвало не смешочки, а лавину насмешек в Сети. Впрочем, здесь наверняка было больше желания самой «Тампы». По команде тогда уже больно ударил потолок зарплат, а в нижние звенья нужен был кто-то цепкий, злой и кусачий — как умеет кусаться Перри, там поняли очень хорошо.

В «Лайтнинг» родилась тройка, которая потом стала известна под именем «Школьный автобус». С учётом того, что Перри, Патрику Маруну и Пьер-Эдуару Белльмару на троих было 105 лет, это могло казаться издёвкой, но на самом деле оно появилось благодаря взаимной поддержке троицы. В регулярке именно это звено выходило у «Тампы» чаще всех, и Перри показывал свои любимые штучки: в игре с «Виннипегом» он отнял клюшку у Джоша Моррисси, а у Кучерова, сидевшего на скамейке, появилось удивительное выражение восхищения, смешанного со смущением.

Кори Перри в «Тампе» Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

В плей-офф Перри после неоднозначной серии с «Торонто» растрепал «Флориду» тремя голами за четыре игры, а потом начал кошмарить Шестёркина, что вызвало недовольство работавшего в Нью-Йорке Жерара Галлана. В главном финале «Тампа» как команда уже выглядела на голову ниже очень быстрых и мощных «лавин», но звено «автобуса», по крайней мере, что-то создавало даже в самых кошмарных денверских матчах «молний».

«Эдмонтон»-2024

Сезон, как известно, Перри начинал в «Чикаго», где ему выписали кругленькую сумму за менторство Коннора Бедарда. Результатом этого стало расторжение контракта и появление одного из самых странных слухов в современной истории НХЛ — якобы это было сделано за любовные интрижки с матерью суперталанта. Байку склоняли на всех углах и родили пару тысяч мемов в рекордные сроки.

Смех смехом, но нормальных источников у этого слуха не было. Первым эту новость сообщил анонимный аккаунт, который в основном занимался публикацией своих ставок. До резонансной новости о Перри этот источник сообщал о переходе Тарасенко в «Каролину» и том, что Мичкова на драфте выберет «Монреаль». Уже позже инсайдеры с именем всё это опровергли и сообщили, что реальной причиной расторжения стали конфликт с сотрудником клуба и проблемы с алкоголем.

Правда, в «Ойлерз» Перри уже не был на первых ролях — и здесь дело не только в Макдэвиде и его великолепной бригаде, но и в ярком работящем звене Янмарк — Хенрик — Браун. Суперветеран в плей-офф отметился одним голом после невероятного паса Макдэвида, честно отпахал свои 11 минут за матч, но это было минимальным игровым временем Перри за время игры в розыгрышах Кубка Стэнли.

При всём этом Перри не собирается заканчивать карьеру. Это похоже на поведение игрока, всеми силами пытающегося выиграть Кубок, который так и не смог взять — но опять же, у хоккеиста есть примерно все трофеи, которые он только мог выиграть. С другой стороны, сам ежегодный выход Перри с новой командой в финал — это уже новый энхаэловский аттракцион, который в современной стерильной лиге выглядит необычно и свежо.