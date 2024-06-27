Мичков уехал в НХЛ, а в «Тракторе» ждут нового легионера. Таблица трансферов КХЛ

Два месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

Последние две недели наиболее высокую трансферную активность проявлял хоккейный клуб СКА. Армейский коллектив обменял нападающего Дмитрия Бучельникова в «Витязь», форварда Степана Старкова в «Адмирал», защитника Никиту Камалова в «Барыс», а также отпустил Матвея Мичкова покорять НХЛ. В аренду в «Витязь» отправился ещё и нападающий Андрей Чивилёв. В свою очередь, многоопытный форвард Сергей Андронов был официально представлен в качестве игрока команды Романа Ротенберга. Также контракт со СКА продлил хорватский нападающий Борна Рендулич.

Московское «Динамо» подписало двусторонний контракт с защитником Русланом Петрищевым и отпустило в аренду в «Сочи» защитника Никиту Баклашева. Голкипер Константин Волков продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар», тогда как выступавший за «Торпедо» словацкий вратарь Адам Гуска в московский клуб уже точно не переберётся. Слухи отправляют в «Динамо» американского голкипера Хантера Миску, проведшего два последних сезона в Германии.

«Спартак» заключил новые контракты с нападающими Иваном Морозовым и Михаилом Мальцевым, а «Витязь» расстался с нападающим Александром Яремчуком, который был обменян в «Авангард». ХК «Сочи» заключил пробный контракт с голкипером Алексеем Красиковым. 28-летний вратарь предпринимает попытку вернуться на уровень КХЛ после сезона, проведённого в чемпионате Словакии.

Знаковый трансфер провернуло минское «Динамо», сумевшее выменять из «Ак Барса» нападающего Вадима Шипачёва. «Куньлунь» отметился подписанием контрактов с новыми иностранцами — в КХЛ перебрались нападающие Джейден Хальбгевакс и Хадсон Элинюк. А вот одни из главных ветеранов китайского клуба — защитник Джейсон Фрэм и нападающий Кори Кейн — «драконов» покинули.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА г.т. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев», обмен), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ), н. Рожков (ЦСКА, обмен) г.т. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов («Бриджпорт», АХЛ), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М), н. Т. Калинин («Северсталь», обмен), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — «Салават Юлаев», обмен) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ), н. Шашков («Сибирь») т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур»), з. Камалов («Барыс», обмен), н. Бучельников («Витязь», обмен), н. Старков («Адмирал», обмен), н. Чивилёв («Витязь», аренда), н. Мичков (после возвращения из «Сочи» в «Филадельфию», НХЛ) з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), з. Петрищев, в. Миска («Штраубинг», Германия) т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов («Динамо» Мн), в. Волков («Куньлунь Ред Стар»), в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал»), з. Патрихаев (ЦСКА), з. Баклашев («Сочи», аренда) г.т. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив»), н. Лукин («Трактор», обмен), з. Соболев («Брэнтфорд», ОХЛ), н. Плесовских, н. Мурашев (оба — «Югра», ВХЛ, обмен) з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур»), н. Липанов («Трактор», обмен) з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин, з. Бычков, н. Лукин, з. Чайковски, н. Мальцев, н. Морозов «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Радулов («Ак Барс») в. Бочаров, з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА), н. Аверин, н. Перевалов (после возвращения из «Сочи» обмен в «Авангард») в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов, в. Исаев «Витязь» г.т. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ), н. Бучельников (СКА, обмен), н. Чивилёв (СКА, аренда) г.т. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг), н. Яремчук («Авангард») в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак «Торпедо» г.м. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь»), н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. М. Абрамов («Спрингфилд», АХЛ), з. Филлипс («Фехервар», Австрия) г.м. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска, з. Марин («Северсталь») н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч ХК «Сочи» г.т. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия), з. Баклашев («Динамо» М, аренда), в. Красиков («Липтовски Микулаш», Словакия, пробный) г.т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов, в. Богданов («Адмирал») в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов, н. Тянулин, н. Гараев «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо»), н. Т. Калинин (ЦСКА), н. Кручинин («Торпедо») з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо»), н. Рожков (ЦСКА) г.т. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс»), з. Брук («Лукко», Финляндия), з. Уэлле («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Усов («Сиракьюз», АХЛ), в. Коновалов («Динамо» М), н. Шипачёв («Ак Барс», обмен) в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс») з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» г.т. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия), з. Маккошен («Либерец», Чехия), в. Волков («Динамо» М), н. Хальбгевакс («Фрёлунда», Швеция), н. Элинюк («Чикаго», АХЛ) г.т. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмар, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»), з. Спроул, н. Рич, з. Оттенбрайт, н. Кейн, з. Фрэм

В Восточной конференции наконец-то закончилась эпопея с Вадимом Шипачёвым, которого обменяли из «Ак Барса» в минское «Динамо» за символическую сумму в тысячу рублей. Главное, что все стороны остались довольны. Пошли слухи о приезде в Казань североамериканского нападающего Петана из системы «Миннесоты».

«Барыс» в рамках обмена заполучил из СКА защитника Никиту Камалова, а также подписал форварда Максима Мухаметова, покинувшего «Металлург». Вратарь Андрей Шутов решил продолжить карьеру в Европе и перебрался в «Слован».

«Авангард» выменял у «Витязя» хорошо себе знакомого форварда Яремчука, заплатив солидную денежную компенсацию. Пошумела на рынке свободных агентов «Сибирь», решившая пригласить в свои ряды опытного нападающего Сергея Широкова, который в прошлом сезоне был капитаном «Автомобилиста».

«Нефтехимик» привёз в Россию загадочного защитника Профаку, а в «Тракторе» ждут американского защитника Кэмпфера, которого прекрасно помнят болельщики «Ак Барса», за который Стивен выступал. В «Адмирале» приютили оказавшегося ненужным «Трактору» нападающего Родевальда и получили приятный бонус от СКА в виде нападающего Старкова. «Лада» договорилась о новом контракте со своим самым медийным игроком, форвардом Алтыбармакяном.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено