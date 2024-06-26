Кто лучший вратарь России в истории НХЛ?

Накануне 35-летний Сергей Бобровский в качестве безальтернативного первого номера привёл «Флориду Пантерз» к первому в истории американского клуба чемпионству в Национальной хоккейной лиге. Но является ли Бобровский лучшим российским вратарём в истории НХЛ? Решать вам. В этом материале мы только представляем список из 10 голкиперов, расстановка которых по конкретным позициям является исключительно прерогативой наших читателей, то есть вас.
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Андрей Василевский
Годы карьеры в НХЛ: 2014 — настоящее время
Минувший сезон стал для 29-летнего вратаря юбилейным 10-м на уровне НХЛ. За время выступления в североамериканской лиге российский голкипер задал настолько высокую планку, что последний сезон можно охарактеризовать как один из самых неудачных в карьере голкипера.
К своим 29 годам Василевский выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), а также удостаивался приза как лучший голкипер сезона НХЛ (2019) и самый ценный игрок плей-офф (2021). Андрей всё ещё является единственным в истории российского хоккея голкипером, выигравшим «Конн Смайт Трофи», так как Сергея Бобровского с этой наградой прокатили.
На данный момент Андрей является единственным российским вратарём в истории НХЛ, сыгравшим больше 100 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. На счету Василевского 115 встреч, в которых он одержал 66 побед. По обоим показателям Андрею единолично принадлежат рекорды североамериканской лиги среди российских голкиперов.
Сергей Бобровский
Годы карьеры в НХЛ: 2010 — настоящее время
35-летний голкипер дебютировал в НХЛ в далёком 2010 году. Спустя три года Бобровский впервые выиграл «Везину Трофи», а ещё через четыре года он стал двукратным обладателем приза. Воспитанник новокузнецкого хоккея — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды.
Занимает второе место по победным матчам в НХЛ среди всех вратарей из Европы после завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста и второе место среди всех действующих вратарей после голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри. 25 июня Бобровский одержал главную победу в своей карьере, сумев отразить 23 броска из 24 в решающем матче финала Кубка Стэнли – 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (2:1, 4-3).
Российский вратарь стал шестым вратарём в истории НХЛ, кто брал «Везину» дважды и более и выигрывал Кубок Стэнли. Речь идёт о временном интервале с сезона-1981/1982, когда были введены текущие критерии вручения приза. 35-летний голкипер вошёл в элитную компанию Доминика Гашека, Тима Томаса, Мартина Бродо, Патрика Руа и Эда Бельфора. В следующем сезоне с вероятностью в 99,99% станет первым россиянином, одержавшим 400 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету Сергея 396 побед.
Евгений Набоков
Годы карьеры в НХЛ: 1999–2010, 2011–2015
Один из самых успешных российских вратарей в истории НХЛ с точки зрения индивидуальной статистики. Он занимает второе место среди всех вратарей, выходцев из стран бывшего СССР, в НХЛ по количеству побед (353) и лидирует по «сухим» матчам (59) в регулярных первенствах. Долгое время Набоков располагался на первой строчке и по числу выигранных встреч, но недавно его рекорд побил Бобровский. В плей-офф Евгений продолжает делить рекорд по матчам на «ноль» с Василевским (по семь сухарей), хотя голкипер «Тампы» и провёл почти на 30 встреч больше (115 против 86).
Николай Хабибулин
Годы карьеры в НХЛ: 1994 – 2014
В 1992 году на драфте НХЛ выбран лишь в 9-м раунде под общим 204-м номером клубом «Виннипег Джетс». Несмотря на столь низкий выбор, Николаю удалось построить блистательную карьеру за океаном. В 2004-м он привёл «Тампу» к первому в её истории Кубку Стэнли. Завершил карьеру в НХЛ в 2014 году, не дотянув всего один матч до красивой отметки в 800 встреч в североамериканской лиге. По-прежнему занимает первое место в истории НХЛ по сыгранным матчам среди россиян, превосходя Бобровского на 99 матчей (799 против 700).
Игорь Шестёркин
Годы карьеры в НХЛ: 2020 — настоящее время
На пути к победе в финальной серии Бобровский раундом ранее выиграл вратарскую дуэль у проводившего феноменальный плей-офф Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс». 28-летний вратарь триумфально ворвался в НХЛ в 2020 году, в скором времени фактически заставив американский клуб форсировать уход из команды Лундквиста. Россиянин выиграл вратарскую конкуренцию у легендарного шведа и своего соотечественника Александра Георгиева, застолбив за собой на долгие годы пост первого номера на Бродвее.
В 2022-м Шестёркин пополнил короткий список российских вратарей, выигрывавших «Везину». В следующем году у Игоря истекает его действующий контракт с «Рейнджерс», и, по поступающей информации из-за океана, уже сейчас стороны находятся в переговорах по продлению соглашения. По новому контракту Шестёркин может стать как минимум одним из самых высокооплачиваемых вратарей в истории НХЛ, как максимум – даже самым высокооплачиваемым.
Семён Варламов
Годы карьеры в НХЛ: 2008 — настоящее время
Самый опытный действующий российский вратарь по числу проведённых сезонов в НХЛ. Следующий сезон станет 17-м в североамериканской лиге для 36-летнего голкипера. Варламов по-прежнему находится в хорошей физической форме и не собирается уходить на покой. Его контракт будет действовать ещё как минимум один сезон.
После назначения Патрика Руа на пост главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс» многоопытный россиянин стал получать больше игрового времени, чем куда более молодой Илья Сорокин. Варламов сумел затащить «островитян» в плей-офф, где они в первом раунде проиграли «Каролине Харрикейнз». Один из четырёх российских голкиперов, сыгравших свыше 600 матчей в НХЛ.
Илья Сорокин
Годы карьеры в НХЛ: 2020 — настоящее время
28-летний вратарь успел провести лишь четыре сезона в НХЛ, но за это время уже вошёл в историю своего клуба. Всего 192 матча в регулярных чемпионатах хватило Сорокину, чтобы оформить 18 «сухарей» и выйти на третье место в истории «Айлендерс» по их числу.
При этом последний сезон сложился для Ильи неудачным образом, что заметно ухудшило статистику россиянина в НХЛ. А ведь ещё в январе 2023-го Сорокин и вовсе располагался на первом месте за всю историю лиги по проценту матчей на «ноль». Неслучайно по итогам сезона-2022/2023 Илья вошёл в тройку номинантов на «Везину», однако приз в итоге достался Линусу Улльмарку.
Илья Брызгалов
Годы карьеры в НХЛ: 2001–2015
В сезоне-2005/2006 Илья закрепился в основном составе «Анахайм Дакс» в роли второго номера, а в плей-офф стал основным вратарём, обновив рекорды по минутам без пропущенных шайб внутри клуба и для новичков лиги (249:15, на тот момент второй результат в истории НХЛ). В 2007-м взял с «Дакс» Кубок Стэнли, сыграв пять матчей в чемпионском плей-офф.
После ухода из системы «Анахайма» был основным вратарём «Финикс Койотс». В сезоне-2009/2010 был номинирован на «Везину», но приза не получил – лучшим голкипером был выбран вратарь «Баффало Сэйбрз» Райан Миллер. Завершил карьеру в 2015-м в «Анахайме» – в том самом клубе, в котором и начал её в НХЛ 14 лет назад.
Антон Худобин
Годы карьеры в НХЛ: 2007–2023
Пик карьеры российского голкипера пришёлся на сезон-2019/2020, в котором Худобин волею случая стал первым номером в «Даллас Старз». Считавшийся до начала того сезона первым номером «звёзд» голкипер Бен Бишоп получил травму, которая в итоге привела американского вратаря к решению о завершении карьеры. Никогда не хватавший звёзд с неба Антон блестяще воспользовался сложившейся ситуацией и выдал лучший год в карьере. Худобин дотащил «Старз» до финала Кубка Стэнли, где «звёзды» в упорной борьбе в шестиматчевой серии всё-таки уступили «Лайтнинг».
Александр Георгиев
Годы карьеры в НХЛ: 2017 — настоящее время
На протяжении двух последних лет Георгиев является основным голкипером «Колорадо Эвеланш». В минувшем сезоне занял первое место в НХЛ по числу выигранных матчей в регулярном чемпионате, опередив ближайших преследователей – Коннора Хеллебайка, Бобровского и Шестёркина. В плей-офф Георгиев в роли основного вратаря команды смотрелся неидеально, но к концу серии второго раунда с «Даллас Старз» набрал неплохие игровые кондиции, которых, впрочем, всё равно не хватило для прохода в полуфинал Кубка Стэнли.