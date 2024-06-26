Кто лучший вратарь России в истории НХЛ?

Шестёркин или Бобровский, Хабибулин или Набоков, Сорокин или Василевский? Максимально сложный выбор, который зависит только от вас.

Накануне 35-летний Сергей Бобровский в качестве безальтернативного первого номера привёл «Флориду Пантерз» к первому в истории американского клуба чемпионству в Национальной хоккейной лиге. Но является ли Бобровский лучшим российским вратарём в истории НХЛ? Решать вам. В этом материале мы только представляем список из 10 голкиперов, расстановка которых по конкретным позициям является исключительно прерогативой наших читателей, то есть вас.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.