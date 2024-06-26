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Как обладатель Кубка Стэнли — 2024 Пол Морис работал в России, Металлург Магнитогорск, год в КХЛ

«Этот опыт помог бы везде». Тренер-чемпион НХЛ 11 лет назад безуспешно съездил в Россию
Дмитрий Сторожев
Пол Морис
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Прежде чем привести «Флориду» к чемпионству, Пол Морис отработал год в «Металлурге».

У завоевавшей Кубок Стэнли — 2024 «Флориды» есть немало героев. Это и капитан команды Александр Барков, который не давал дышать главным звёздам НХЛ по ходу этого плей-офф; и Сергей Бобровский, делавший важные сейвы в самые необходимые моменты; и Сэм Райнхарт, ставший автором «золотой» шайбы; и многие другие. Всех их воедино собрал генеральный менеджер команды Билл Зито, а в качестве главного тренера привёл к успеху Пол Морис.

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Наставник «Пантерз» — не чужой для российского болельщика человек. В 2012 году Пол ненадолго заглянул в Россию, проведя год у руля магнитогорского «Металлурга». Морис приезжал в КХЛ с не самым привлекательным для Северной Америки, но при этом довольно неплохим резюме. За два захода в «Каролину», которая во время начала его работы во франшизе была ещё «Хартфордом», канадец успел вывести «ураганов» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту», и ещё раз остановился в шаге от решающей серии — специалист такого калибра приезжал к нам впервые. В промежутке между «Харрикейнз» и «Харрикейнз» будущий тренер «сталеваров» провёл два сезона в «Торонто» — как можно догадаться, тот отрезок карьеры для тренера сложился неудачно.

«Они для меня были новыми людьми из НХЛ, из другого мира», — рассказывал о работе с Морисом и его помощником Томом Баррассо нынешний главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв, входивший в штаб «Магнитки» в сезоне-2012/2013. «Это фанатики своего дела, которые рано встают и первыми приезжают на работу, 24 часа в сутки ведут разговоры только о хоккее. Обсуждались мельчайшие детали, например, расположение клюшек на льду в обороне. На тот момент такие вещи в российской тренерской школе отсутствовали, это сейчас они есть. Было очень интересно».

«Я вначале решил посмотреть на всё своими глазами. И получил большое удовольствие от визита в Магнитогорск, в частности от разговора с мистером Рашниковым. И он, и мистер Величкин приняли меня замечательно. Помню свою мысль, когда уезжал: а ведь это фантастический шанс с профессиональной точки зрения. Ты всю жизнь тренировал в НХЛ, работал и в других североамериканских лигах. А вот попробуй реализовать свои идеи здесь, где есть, в частности, языковой барьер! Это самый большой вызов. Нужно искать какие-то другие пути, чтобы тебя до конца понимали…» — вскоре после назначения рассказывал «Чемпионату» уже сам Морис.

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Свой путь в России канадец начал с трофея, пусть и предсезонного — тогда «Металлург» одержал победу на домашнем Мемориале Ромазана. Благодаря локауту в НХЛ «Магнитка» получила значительное усиление — квоту из трёх человек с действующим контрактом за океаном «лисы» заполнили Евгением Малкиным, Николаем Кулёминым и Сергеем Гончаром. Последнего Морис по ходу сезона использовал как наставника для молодого защитника Виктора Антипина. Воспитанник «Металлурга» в том сезоне провёл дебютный полноценный год во взрослом хоккее и стал одним из ключевых игроков обороны команды.

Но самую важную роль, конечно, сыграло звено Кулёмин — Малкин — Мозякин, которое стало настоящим кошмаром для соперников — последние двое попали в тройку лучших бомбардиров регулярки, да и Николай за 36 матчей успел наколотить 38 очков. Плюсом к этому было наличие в команде Матса Цуккарелло и Райана О’Райлли. Впрочем, брат последнего Кэл оставил в Магнитогорске куда больший след.

Первую победу в КХЛ Морис одержал только с третьей попытки — после поражений в Челябинске и Екатеринбурге «Металлург» в родных стенах обыграл действующих обладателей Кубка Гагарина из московского «Динамо». Канадец в то время продолжал обживаться на новом месте и, надо сказать, подходил к адаптации очень ответственно: предпочёл жить на базе клуба, а не в квартире, усиленно вовлекался в российскую культуру, а также много времени посвящал работе с системой «Магнитки» — старался быть максимально задействованным в жизни основной и молодёжных команд, а также ставил свою философию, при этом пытаясь впитать в себя всё лучшее от нашего хоккея.

Пол Морис и Илья Воробьёв на скамейке «Металлурга»

Пол Морис и Илья Воробьёв на скамейке «Металлурга»

Фото: Александр Овчаров, photo.khl.ru

К концу сезона Морис уже видел отличия в хоккее в Северной Америке и России»: Что не получилось в ключевые моменты сезона? По-настоящему завести команду так, чтобы она получала удовольствие от хоккея. В России это воспринимается чуть по-другому. Например, в НХЛ седьмой матч – он самый важный, но, играя этот матч, хоккеист должен получать от него удовольствие, потому что таких игр в его карьере очень мало. И если сравнить тренировки, то в России ребята выходят на тренировки работать, но в современном мире от работы можно получать ещё и удовольствие, какая бы она тяжёлой ни была. В «Металлурге» все ребята именно работали, но при этом не получали от этой работы кайфа», — рассказывал тренер вскоре после вылета «Магнитки» из плей-офф, где «сталевары» в седьмом матче первого раунда на своём льду проиграли «Салавату».

Через год Кубок Гагарина впервые приедет в Магнитогорск, но уже без Пола — к первому чемпионству в КХЛ «лис» (на багаже Мориса?) приведёт Майк Кинэн. К тому моменту экс-наставник «Металлурга» вернётся в главную лигу в мире, где займёт место главного тренера «Виннипега».

«Работа в России? Это опыт, который помог бы работать везде. В НХЛ немного тренеров, которые поработали как на большом, так и на малом льду, понимали бы другую культуру людей. Профессиональное развитие тренера от этого очень и очень сильное. Мне здесь не было просто», — признался Морис.

Этот опыт не помог ему добиться успеха в «Джетс», но хочется верить, что он сыграл свою роль в завоевании первого для него и для «Флориды» Кубка Стэнли. И пусть добиться настоящего успеха в России у Мориса не получилось, спустя 11 лет он всё-так пришёл к главной победе в своей жизни.

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