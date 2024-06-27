Русские звёзды НХЛ сыграют в Москве, в КХЛ утверждён новый лимит. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 26 июня 2024 года.

«Куньлунь» подписал контракт с канадским нападающим

«Куньлунь Ред Стар» заключил однолетний контракт с 26-летним канадским нападающим Хадсоном Элинюком. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Уроженец Калгари всю карьеру играл в лигах Канады и США. В Американской хоккейной лиге форвард выступал за «Торонто Марлис», «Тусон Роудраннерс» и «Чикаго Вулвз». Всего в рамках АХЛ Элинюк провёл 210 матчей, в которых забросил 25 шайб и отдал 46 результативных передач, набрав в общей сложности 71 очко с показателем полезности «-6».

Прошлый сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз», где в 46 встречах записал на свой счёт 20 (7+13) очков.

Минспорта утвердило лимит в пять легионеров в следующем сезоне КХЛ

Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд в соответствии с регламентом такого спортивного соревнования, должно быть не более пяти, в том числе не более одного вратаря», — сказано в приказе.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

Стали известны составы на матч российских звёзд НХЛ и КХЛ в Москве

20 июля в 15:00 мск на стадионе «ЦСКА Арена» начнётся матч российских звёзд НХЛ и КХЛ. На официальном сайте мероприятия представлены составы команд.

Звёзды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звёзды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

Вратарь «Ак Барса» Ахтямов проведёт следующий сезон в системе «Торонто»

Агент Дэн Мильштейн подтвердил репортёру Toronto Sun Терри Кошану, что вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов будет играть в Северной Америке в следующем сезоне и, как ожидается, прибудет на тренировочную базу «Мэйпл Лифс» на следующей неделе.

Ахтямов был отдан в аренду в «Нефтяник» из Альметьевска, где голкипер был назван лучшим вратарём сезона-2023/2024 в ВХЛ. Ахтямов одержал 16 побед в 21 матче с 93,2% отражённых бросков. В составе «Нефтяника» голкипер стал обладателем Кубка Петрова и назван самым ценным игроком плей-офф ВХЛ.

22-летний голкипер подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с «Торонто» с зарплатой в $ 851 тыс. в год прошлым летом. Ахтямов был выбран «Мэйпл Лифс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

«Анахайм» представил обновлённые логотип и форму

«Анахайм» представил обновлённый логотип и комплекты форм с новым оранжевым цветом.

«Мы возвращаемся к своим корням. В следующем сезоне и далее вы увидите на льду что-то очень знакомое, но это не совсем то же самое. Это смелая модернизация легендарного логотипа. Дань уважения нашему наследию с прицелом на будущее. И эта эволюция — начало революции. Вы попадаете в Оранжевую страну…

Ориндж (именно так произносится слово «оранжевый». — Прим. «Чемпионата») — это «Анахайм». Это воплощение места, которое мы называем домом, смелый цвет, который мы будем носить с гордостью. Классические чёрные и белые цвета создают резкий контраст. Элегантные золотые акценты завершают наш образ — в конце концов, чем был бы округ Ориндж без его золотых песчаных пляжей? Присмотритесь, и вы увидите детали, созданные намеренно, органично сочетающие традиции и модернизм, простоту и значимость», — говорится в официальном заявлении клуба.