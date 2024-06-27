«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли

Коннор убит горем. Будет ли у него ещё шанс?

«Побеждает сильнейший», — эта фраза уже прилично набила оскомину. В реальной жизни так просто не работает. Или работает, но, как какая-нибудь обезьянья лапка, совершенно иначе — не так, как хотелось бы.

Коннор Макдэвид, будучи сильнейшим хоккеистом современности, проиграл. И на это было абсолютно больно смотреть.

После поражения в седьмой встрече капитан «Эдмонтона» просто уткнулся лицом в бортик. Нет, он не плакал. Он держался.

Нет, даже не так. Не казалось, что Коннор может заплакать. Хоть это и было бы совершенно понятно. Ведь и мужчинам плакать — это абсолютно нормально.

Всё было куда хуже.

Макдэвид казался спокойным и будто бы всё понимал. Он понимал, что у него не вышло. И от этого становится ещё больнее. Так выглядит осознание того, что мечта, которая была прямо перед тобой, на расстоянии всего пары метров или даже сантиметров, разбилась. Ты откатился обратно — на расстояние минимум 100 часов чистого игрового времени, ещё большего количества времени за тренировками на льду и за его пределами. Только теперь о несбывшейся мечте будут напоминать. Раз за разом.

Коннор как настоящий капитан пожал руки победившим соперникам, подождал товарищей по команде и лишь последним покинул лёд.

Многие подвергли канадца критике за то, что тот не вышел на вручение «Конн Смайт Трофи». Кто-то даже назвал это демаршем. Но об этом хорошо высказался бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор: «Любой, кто называет поведение Макдэвида неуважительным за то, что он не вышел, чтобы принять «Конн Смайт», должен немедленно заткнуться. Он возглавлял команду и пожал руку каждому игроку и тренеру «Пантерз», ждал каждого одноклубника перед тем, как покинуть лёд. Он не мог бы показать большего уважения, по моему мнению. Он был в раздевалке убитый горем вместе со своими товарищами по команде и персоналом. Просить его выйти, чтобы получить трофей, абсурдно».

Было ли в этом поступке неуважение? Вряд ли. Макдэвид показал, что уважает соперников своим поведением на льду.

Но он был нужнее своей команде в раздевалке. Он ненамеренно показал, что личные награды для него мало что значат. Особенно в сравнении с тем горем, которое испытывают его товарищи по команде, для которых этот финал вполне мог быть первым и последним шансом выиграть что-то, его любимый Эдмонтон и вся Канада.

Помимо личных желаний (которые завязаны на командных успехах), Коннор испытывал колоссальное давление и ответственность. Для всей Канады он Мессия, герой и единственная надежда. Не просто так ему дали прозвище МакИисус.

Коннор Макдэвид Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

Представляете, какое это давление?

Хоть винить его совершенно не в чем, в итоге он наверняка чувствует, будто не справился со своей миссией. Подвёл и одноклубников, и город, и страну.

Только посмотрите послематчевое интервью Макдэвида. Всё написано на его лице.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Это отстой, отстой… Седьмой матч за Кубок… Мы знали, что он будет очень напряжённым и что он сводился бы к чему-то одному. Мы были в дюйме от того, чтобы выйти вперёд, но забили они — они же и повели в счёте. Потом было тяжело, мы знаем, как они умеют обороняться и играть на результат. Мы просто не нашли [путей забросить шайбу].

Наша команда показала отличную устойчивость. Мы прошли через многое, были взлёты и падения. Мы подошли к победе так близко…

Я горжусь нашей командой, горжусь тем, как мы боролись весь сезон. Мы шли в гору месяц за месяцем, но в итоге – отстой.

Камбэк с 0-3? Это к разговору о характере команды. Я горжусь этим, мы весь сезон давали отпор даже в самых тяжёлых ситуациях. Тяжело проиграть три подряд, но ещё сложнее победить в четырёх против такой отличной команды, однако мы были близки», — сказал Макдэвид.

Вклад самого Коннора в успехи «Эдмонтона» переоценить тяжело. Без Макдэвида «нефтяники» не дошли бы до финала. А может, и вовсе не вышли бы в плей-офф. Всё-таки после травмы канадца осенью «Ойлерз» шли на предпоследнем месте в НХЛ и о плей-офф могли только мечтать.

Да и финальный камбэк с 0-3, который уже вошёл в историю, став по-настоящему легендарным, не случился бы без Коннора.

Особой печали добавляет новость, которая появилась уже после завершения седьмого матча. Хотя это было более чем очевидно по тому, как именно он играл.

Как отметило издание Oilersnation, Макдэвид играл с травмой брюшной полости, которая требует операции. Коннор поставил на кон всё.

И от такого поражения по-настоящему больно. Не только самому Макдэвиду.

Смотреть на него было очень больно. И до сих пор больно. Величайшие хоккеисты не могут уйти без кубка. Так не должно быть.

Сейчас хочется верить, что Коннор не сломается после такого удара. Хочется верить, что МакДи вернётся ещё сильнее, чем был (хотя, казалось бы, куда ещё сильнее?), и уже в следующем сезоне вернёт Кубок Стэнли в Канаду.

И наконец исполнит свою мечту.