Лучший русский снайпер 90-х и покоритель хоккейной Германии. Не стало Сергея Березина

Хоккейный мир понёс потерю – на 53-м году жизни скончался Сергей Березин. Бывший нападающий сборной России и ряда клубов НХЛ, пожалуй, не обладал громким именем, однако Березин, безусловно, оставил яркий след в истории некоторых команд и даже российского хоккея.

Сергей Березин родился в Воскресенске – кузнице российских хоккейных талантов. В 1990-м он дебютировал в составе родного «Химика» в возрасте 19 лет, в том же сезоне выиграл серебро МЧМ с молодёжной сборной СССР. Очень быстро Березин стал лидером жёлто-синих, сезон-1993/1994 Сергей закончил с отрывом лучшим бомбардиром и снайпером «Химика», но воскресенцы тот чемпионат закончили лишь в середине таблицы Межнациональной хоккейной лиги, а также вылетели уже в первом раунде Кубка МХЛ.

1994 год вообще стал прорывным для Березина. Помимо феерии в составе «Химика», случился ещё дебют на Олимпийских играх. На турнире в Лиллехаммере Сергей набрал пять очков в восьми матчах, став вторым бомбардиром сборной России после Андрея Николишина. Кроме того, Березина выбрали на драфте НХЛ. «Торонто» закрепил за собой права на перспективного россиянина, назвав фамилию Сергея в 10-м раунде.

В том же 1994-м Березин покинул «Химик», но отправился не в Канаду, а в Германию. В «Кёльнер Хайе» уже несколько лет работал главным тренером Владимир Васильев, при котором Сергей заходил во взрослый хоккей в Воскресенске, так что форвард отправился к знакомому специалисту. И за два года Березин буквально разорвал немецкий чемпионат! 137 (87+50) очков в 88 играх регулярки, ещё 47 (30+17) баллов в 32 матчах плей-офф – фантастические цифры, хоть и с поправкой на уровень Бундеслиги 90-х. Сергей стал чемпионом Германии, дважды подряд признавался игроком года, а ещё установил рекорд лиги, который не побит до сих пор – 49 голов за одну регулярку.

Всё получалось у Березина и в играх за сборную, если говорить об индивидуальных достижениях – с командными у национальной команды в те годы было туго. На ЧМ-1995 Сергей наколотил семь голов в шести матчах, в том числе оформил хет-трик в ворота Швейцарии. И это был первый хет-трик в истории сборной России. Через год, на ЧМ-1996, Березин разделил с Алексеем Яшиным статус лучшего бомбардира команды. Всего за четыре ЧМ Сергей забросил 19 шайб в 26 матчах – это девятый показатель в истории сборной России на первенствах планеты, при этом Березин сыграл значительно меньше матчей на турнирах, чем любой из топ-10 по этому критерию.

В 1996 году Березин дебютировал в НХЛ. С ходу закрепился в составе «Торонто», принявшись раскрывать свой снайперский талант уже за океаном. За пять сезонов в составе «листьев» Сергей забросил 126 шайб – этот результат входит в топ-40 за всю историю великого клуба. Березин был продуктивен и в плей-офф, когда «Торонто» туда попадал, но командные трофеи вновь обошли россиянина стороной – на «листьях» уже тогда лежала печать некубковости.

В 2001 году дороги Березина и «Торонто» разошлись. Сергея обменяли в «Финикс», потом он оказался в «Монреале». В следующем сезоне были «Чикаго» и «Вашингтон». Интересно, что везде Березин продолжал показывать хорошую результативность, начиная в новых клубах без раскачки, но закрепиться, задержаться ему нигде не удалось.

Сергей Березин Фото: РИА Новости

В 2003-м Березин вернулся в Россию. Провёл сезон в ЦСКА Виктора Тихонова (и генменеджера Кирилла Фастовского), поиграл с Андреем Разиным и молодым Сергеем Мозякиным. Сам же Березин за 16 матчей забросил только одну шайбу и в 33 года принял решение завершить карьеру. Сергей перебрался в Америку, во Флориду, где стал заниматься бизнесом. Угодил в неприятную историю с арестом, но избежал тюремного срока. Про хоккей Березин не забывал, был персональным тренером Андрея Маркова, а в последнее время хорошо общался с капитаном «Флориды» Александром Барковым. Возможно, в чемпионстве «Пантерз» есть и заслуга одного из лучших российских снайперов 90-х.

«После завершения карьеры ему нравилось тренировать в любительском хоккее, играть в теннис и, самое главное, проводить время с семьёй. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Сергея в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении ассоциации выпускников НХЛ после известия о внезапной кончине Березина. Ему было всего 52 года, причина смерти на данный момент не публикуется.

«Чемпионат» выражает искренние соболезнования близким и родным Сергея Березина.